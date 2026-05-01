Bon plan Ninja CREAMi Scoop & Swirl : la machine à glaces 13-en-1 est de retour à prix réduit, vite !

Les beaux jours s’installent un peu partout en France et, avec la hausse des températures, les envies de glaces reviennent ! À l’occasion des French Days, l’excellente Ninja CREAMi Scoop & Swirl passe à prix plus accessible. Normalement vente à 349,99 €, avec le code PANINJA10, vous pouvez vous l’offrir à 269,99 € seulement.

Machine à glace Ninja CREAMi Scoop & Swirl

Ninja a réussi à devenir une marque incontournable dans nos cuisines grâce à ses airfryers puissants et innovants. Mais le géant américain ne se contente pas de proposer des friteuses sans huile. On retrouve aussi des machines à glaces qui vous permettent de réaliser de délicieux desserts glacés maison en toute simplicité.

Et bonne nouvelle, en ce moment sur le site officiel de Ninja, vous pouvez vous l’offrir à prix réduit. Elle est ainsi affichée à 299,99 €, mais ça n’est pas tout ! Avec le code PANINJA10, vous avez 10% de réduction supplémentaire, ce qui fait chuter son prix à 269,99 €. Profitez-en avant que son prix ne revienne à la normale !

Ninja CREAMi Scoop & Swirl : faites des glaces maison en toute simplicité !

Vous souhaitez faire vos propres boules de glaces, vos milkshakes, vos glaces à l’italienne et plus encore ? Grâce à la Ninja CREAMi Scoop & Swirl, réaliser de délicieux desserts glacés maison n’aura jamais été aussi simple. Cet appareil très simple d’utilisation vous donne la possibilité de faire de délicieuses boules de glaces et des glaces à l’italienne onctueuses directement chez vous.

Elle dispose de 6 modes pour les glaces à l’italienne, à savoir Ice Cream (crème glacée), Light Ice Cream (Crème glacée allégée), Fruiti, Frozen Yoghurt (Yaourt glacé), Soft Serve Gelato (Gelato Tourbillon), et un mode spécial CreamiFit pour des préparations plus légères et riches en protéines. Elle embarque aussi 6 modes de glaces à la texture parfaite pour réaliser des boules, soit crème glacée, sorbet, gelato, yaourt glacé et même milkshake !

Pépites de chocolats, noisettes, éclats de caramel… avec la fonction Mix‑In (Extra), ajoutez des garnitures pour des desserts glacés encore plus gourmands.


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