Choice Day AliExpress : les offres à ne pas rater en avril 2026

Comme chaque mois, AliExpress débute avril avec son opération Choice Day qui fait chuter les prix sur toute la boutique. C'est le moment idéal pour réaliser d'importantes économies sur vos achats. Smartphones, tablettes, objets connectés… les promotions affluent dans de nombreuses catégories. Voici les offres high-tech à ne pas manquer.

Le mois d'avril démarre fort chez AliExpress avec le retour du Choice Day, la campagne promotionnelle désormais bien installée du géant chinois. À cette occasion, le site propose plusieurs codes promo qui vous permettent d'économiser gros sur vos achats. Ces coupons sont cumulables avec les réductions déjà appliquées sur une large sélection d'articles, offrant ainsi des opportunités d'achat intéressantes.

Les 9 codes promos exclusifs valables dès maintenant

2 € de remise dès 15 € d'achat : PHDFR02

4 € de remise dès 29 € d'achat : PHDFR04

7 € de remise dès 49 € d’achat : PHDFR07

9 € de remise dès 69 € d'achat : PHDFR09

13 € de remise dès 99 € d'achat : PHDFR13

20 € de remise dès 159 € d'achat : PHDFR20

25 € de remise dès 209 € d'achat : PHDFR25

40 € de remise dès 329 € d'achat : PHDFR40

55 € de remise dès 459 € d'achat : PHDFR55

Attention : les codes promo sont valables dans la limite des stocks disponibles et peuvent expirer avant la fin de l’opération.

Jusqu'à 33 € de réduction supplémentaire en payant par PayPal (offre expirée)

PayPal vous fait économiser encore plus. En choisissant ce mode de paiement, AliExpress vous offre une remise supplémentaire de 20 € dès 199 € d'achat et de 33 € dès 299 €. La réduction s'applique automatiquement dès que vous choisissez PayPal comme moyen de paiement.

20 € de réduction dès 199 € d’achat

33 € de réduction dès 299 € d’achat

Comme toujours, ces remises supplémentaires ne resteront valables que pendant quelques heures, AliExpress ayant annoncé une validité pour quelques milliers de stocks.

Les meilleures offres du Choice Day sur AliExpress

Le top des offres sur les smartphones

Redmi Note 15 5G 256 Go à 170 € Au lieu de 303 € avec le code PHDFR20 181€ Voir Poco X8 Pro à 284 € Au lieu de 403 € avec le code PHDFR25 284€ Voir Xiaomi 17 512 Go à 754 € Au lieu de 1099 € avec le code PHDFR55 754€ Voir HONOR 400 à 274 € Au lieu de 499 € 274€ Voir Redmi Note 15 Pro 5G à 217 € Au lieu de 453 € avec le code PHDFR25 217€ Voir CMF Phone 2 Pro à 204 € Au lieu de 259 € avec le code PHDFR25 204€ Voir Poco F7 à 247 € Au lieu de 399 € avec le code PHDFR25 244€ Voir Poco F8 Pro 256 à 347 € Au lieu de 653 € avec le code PHDFR40 347€ Voir OnePlus Nord 5 à 292 € Au lieu de 499 € avec le code PHDFR40 292€ Voir

La campagne Choice Day qui débute au premier jour du mois se poursuivra jusqu'au 7 avril 2026. C'est à nouveau l'occasion de faire de belles économies sur une large gamme de produits, et notamment dans le rayon high-tech. De nombreux smartphones sont ainsi en promotion. En entrée de gamme, le très populaire Redmi Note 15 5G 256 Go passe à 181 €. Pour rappel ce modèle a été lancé en début d'année en France au prix de 303 €. Vous bénéficiez ainsi d'une réduction de 122 €.

Toujours en entrée de gamme, vous avez le Poco M7 qui est à seulement 91 €. Pour ce prix, c’est un smartphone très correct qui assure l'essentiel sans broncher pour un usage quotidien classique.

Si vous en voulez un peu plus, le Redmi Note 15 Pro 5G est un excellent milieu de gamme, disponible à 217 €. Plus véloce, le Poco F8 Pro dispose d’un processeur plus puissant pour un prix inférieur à 347 sur AliExpress.

Sur le segment haut de gamme, le Xiaomi 17 est un excellent choix, offrant un rapport qualité-prix imbattable pour moins de 800 €.

Les meilleures offres sur les tablettes

Honor Pad X8a à 75 € Au lieu de 169 € avec le code PHDFR09 75€ Voir Xiaomi Pad 7 à 211 € Au lieu de 430 € avec le code PHDFR25 211€ Voir Redmi Pad 2 Pro à 177 € Au lieu de 349 € avec le code PHDFR20 177€ Voir OnePlus Pad 3 à 405 € Au lieu de 599 € avec le code PHDFR55 405€ Voir Redmi Pad 2 à 124 € Au lieu de 199 € avec le code PHDFR13. 124€ Voir

Si vous avez moins de 100 € et recherchez une tablette correcte, le Honor Pad x8a est le modèle par excellence pour les petits budgets. Elle est disponible à moins de 75 € dans le cadre du Choice Day AliExpress.

Sur le même segment, mais pour 115 €, vous avez la Redmi Pad 2 qui est un peu plus chère, mais meilleure que la tablette Honor en termes de performances, de qualité d’affichage et d’autonomie.

Enfin, la Xiaomi Pad 7, proposée à 217 €, est un milieu de gamme performant équipé d’un Snapdragon 7+ Gen 3. Elle est taillée pour affronter quasiment n’importe quelle tâche. La OnePlus Pad 3 quant à elle est une tablette haut de gamme qui embarque une puce Snapdragon Elite.

Elle est plus confortable pour les tâches les plus lourdes et notamment pour les jeux exigeants en ressources. Disponible à 405 € actuellement sur AliExpress au lieu de 599 €.

Casques et écouteurs : les promos à ne pas manquer sur AliExpress

Sony WH-1000XM6 à 317 € Au lieu de 449 € avec le code PHDFR40 317€ Voir Sony WH-1000XM5 à 213 € Au lieu de 299 € avec le code PHDFR25 213€ Voir Nothing Headphone (1) à 176 € Au lieu de 299 € avec le code PHDFR20 176€ Voir Sony WF-1000XM5 à 171 € Au lieu de 230 € avec le code PHDFR20 171€ Voir Shokz OpenRun Pro 2 à 120 € Au lieu de 199 € avec le code PHDFR13 120€ Voir

La référence des casques à réduction active est à un très bon prix. Grâce au Choice Day AliExpress, vous pouvez obtenir le Sony WH-1000XM6 à moins de 320 € au lieu de 450 € à son lancement. De quoi réaliser une belle économie sur ce modèle très populaire.

Si vous avez un budget plus limité, le WH-1000XM5 est encore moins cher, pour une qualité tout aussi premium. Il est à un peu plus de 200 € actuellement chez AliExpress. Les écouteurs WF-1000XM5 sont également en promotion à seulement 171 €, sachant qu’ils sont à 230 € sur le site officiel de Sony.

Objets connectés

Galaxy Watch 7 44 mm à 178 € Au lieu de 349 € avec le code PHDFR20 181€ Voir Garmin Forerunner 255 à 160 € Au lieu de 349 € avec le code PHDFR20 160€ Voir Galaxy Watch Ultra 2025 à 341 Au lieu de 699 € avec le code PHDFR40 342€ Voir Xiaomi Vacuum X20+ à 274 € Au lieu de 399,99 € avec le code PHDFR25 277€ Voir

Dans la catégorie des objets connectés, AliExpress propose d’excellentes opportunités sur les montres connectées, les drones et caméras ou encore les aspirateurs.

Si vous recherchez une montre connectée à bon prix, la Galaxy Watch 7 de 44 mm est à 178 €, ce qui constitue est excellent prix. Si vous préférez la Galaxy Watch Ultra elle est à 341 € sachant qu’elle a été lancée à 699 €. Dans la catégorie des montres connectées sport, l’excellent Garmin Forerunner 255 passe à 160 € au lieu de 230 € ces derniers mois.

Livraisons rapides et gratuites dès 10 €

Nous sommes loin de l'époque où acheter sur AliExpress nécessitait d'attendre deux semaines, voire plus pour être livré. Grâce à ses entrepôts situés en Europe, la boutique vous propose des livraisons rapides de 1 à 3 jours pour les produits expédiés depuis la France. Le délai maximum passe à 5 ou 7 jours pour les livraisons depuis d'autres pays européens comme l'Espagne, l'Allemagne, l'Italie ou encore la Pologne.

La livraison est gratuite à partir de 10 €, avec un suivi détaillé de chaque étape du processus. Vous pouvez également payer via différents moyens, y compris le paiement en 4 fois avec PayPal.