Voici où se situe Daredevil Born Again dans la chronologie du Marvel Cinematic Universe

La place de la série Daredevil Born Again dans le Marvel Cinematic Universe est désormais officielle. De quoi mieux comprendre certaines apparitions du héros dans d'autres titres. Voyons où elle se situe exactement.

Au début du Marvel Cinematic Universe, l'idée qui fait que tous les films et toutes les séries Marvel se situent sur la même ligne temporelle, la chronologie était assez facile à suivre. Puis les productions se sont multipliées, certaines se déroulant dans le passé d'une autre, où contenant des flashbacks. Et c'est sans parler des dimensions parallèles que les superhéros visitent aussi facilement que s'ils prenaient un billet de train pour partir en vacances.

Le MCU permet aux personnages de se croiser et de justifier l'existence d'équipes comme celle des Avengers, mais à la longue, on s'y perd. Par exemple, le point du départ de la liste est Captain America The First Avenger, sorti en 2011, donc après plusieurs autres films Marvel, puisque l'action d'y déroule en 1941. Heureusement pour nous, les studios semblent vouloir simplifier les choses dernièrement, les nouveautés s'inscrivant à peu près les unes à la suite des autres. Est-ce le cas pour la dernière en date, Daredevil Born Again ?

La série Daredevil Born Again a sa place officielle dans le MCU, la voici

Rappelons que la série de Disney+ est la suite directe d'une autre en 3 saisons diffusée à l'époque sur Netflix. Dans l'intervalle, Matt Murdock a fait des apparitions dans She-Hulk, Echo ou encore Spider-Man No Way Home. Pour comprendre sa place, il faut se rappeler que la série démarre 5 ans après la fin de la précédente. À partir de là, le calcul est rapide, surtout qu'il a été confirmé officiellement : Daredevil Born Again se déroule entre fin 2025 et début 2026.

La série se passe donc à peu près au même moment que le film Captain America Brave New World. Elle suit la logique de faire suivre les productions Marvel récentes sur la Timeline du MCU et vient en bout de liste. Si vous voulez vous lancer dans un marathon, n'hésitez pas à suivre notre guide de visionnage des films et séries Marvel dans l'ordre chronologique.