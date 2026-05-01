Le récent Honor Magic8 Lite atteint son prix le plus bas pour les French Days, c’est une super affaire !

Le Choice Day est de retour et comme chaque mois, il est accompagné de prix bas ! Vous cherchez un nouveau smartphone pas cher, mais avec des caractéristiques intéressantes, ce bon plan est fait pour vous. En cumulant l’offre en cours avec le code PHDFR30, vous pouvez obtenir le HONOR Magic8 Lite à 230,64 € au lieu de 349,90 €. N’attendez pas en profiter !

HONOR Magic8 Lite

Cette semaine, en parallèle des French Days, AliExpress organise les promotions du French Week. Durant cette courte période, de nombreux produits high-tech se retrouvent à petit prix. Mais ça n’est pas tout ! Comme chaque mois, le géant du e-commerce dévoile une série de codes qui vous donnent la possibilité de baisser encore plus les prix. Pour rappel, voici les codes du Choice Day à renseigner dans votre panier :

  • 2€ de remise dès 18€ d’achat : PHDFR02
  • 5€ de remise dès 39€ d’achat : PHDFR05
  • 8€ de remise dès 59€ d’achat : PHDFR08
  • 15€ de remise dès 109€ d’achat : PHDFR15
  • 23€ de remise dès 169€ d’achat : PHDFR23
  • 30€ de remise dès 239€ d’achat : PHDFR30
  • 45€ de remise dès 359€ d’achat : PHDFR45
  • 60€ de remise dès 479€ d’achat : PHDFR60

Si vous souhaitez acheter un nouveau smartphone, c’est le bon moment pour craquer. En plus, vous pouvez actuellement vous offrir Honor Magic8 Lite à prix cassé. Sorti récemment au prix de 349,90 € dans sa version avec 8 Go de RAM et un espace de stockage de 256 Go, vous obtenez le smartphone à 230,64 € seulement avec le code PHDFR30. C’est un excellent prix pour ce modèle qui embarque des caractéristiques avancées !

Le Honor Magic8 Lite : un smartphone performant et endurant à petit prix

Ne vous fiez pas à son prix pour le juger, le Honor Magic8 Lite n’a rien à envier à ses concurrents plus chers. À 349 €, c’est un smartphone qui offre déjà un excellent rapport qualité-prix. Mais à 230 € seulement, c’est une affaire à ne pas manquer.

Le Honor Magic8 Lite est doté d’un puissant processeur Snapdragon 6 Gen 4 qui vous offre une expérience fluide, même en cas d’utilisation intensive. Ce modèle de milieu de gamme ne craint pas les applications gourmandes en ressources.

La partie photo est par ailleurs un atout majeur du Honor Magic8 Lite. Il embarque en effet un capteur principal de 108 MP couplé à un capteur ultra-grand angle 5 MP à l’arrière, ainsi qu’un objectif de 16 MP à l’avant. Enfin, grâce à sa batterie XXL de 7500 mAh, vous profitez d’une autonomie prolongée qui peut atteindre les 3 jours d’utilisation !


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