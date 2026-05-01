La pénurie de RAM va s’aggraver en 2027, Samsung vient de lancer un avertissement

Depuis fin 2025, la pénurie de mémoire RAM fait grimper les prix de tous les appareils connectés. Samsung vient de prévenir que la situation va encore empirer en 2027. Et la fin de la crise n'est pas pour demain.

Depuis la fin de l'année 2025, le marché de la mémoire traverse une crise sans précédent. Les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle absorbent l'essentiel de la production mondiale de composants DRAM et NAND. Le grand public en paie directement le prix. Des chiffres récents dressaient déjà un tableau alarmant pour les prix de la RAM et des SSD. Les fabricants peinent à absorber ces coûts sans les répercuter sur leurs appareils.

Dans ce contexte, Samsung vient de publier ses résultats du premier trimestre 2026. Les déclarations du géant coréen ne sont pas rassurantes pour les consommateurs. Le marché mondial des smartphones risque déjà de subir une chute historique sous l'effet de cette pénurie. La situation pourrait encore se dégrader selon les propres prévisions de la firme.

Kim Jaejune prévient que l'écart entre l'offre et la demande de RAM va encore se creuser en 2027

Kim Jaejune, directeur de la division mémoire de Samsung, n'a pas mâché ses mots face aux analystes. Ses déclLe dirigeant s'est exprimé lors de la conférence de résultats du 30 avril 2026, publiée sur Samsung Newsroom. L'offre du groupe coréen reste très en dessous de la demande. L'écart entre offre et demande va encore se creuser en 2027 par rapport à 2026. Le taux de satisfaction des commandes a atteint un niveau historiquement bas. Le fabricant a également dû retarder la production de sa mémoire DRAM de 7e génération. Des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en sont la cause. Certains clients ont d'ores et déjà réservé leurs allocations de mémoire pour 2027. Cela prouve que les tensions ne sont pas près de s'atténuer.

Le constat est partagé par la concurrence. SK Hynix avait lancé le même avertissement lors de sa propre conférence de résultats, une semaine avant Samsung. Ces deux groupes, associés à Micron, contrôlent plus de 90 % de la production mondiale de DRAM. Chey Tae-won, le président du groupe SK, estime que la pression sur la mémoire pourrait se prolonger jusqu'en 2030. Pour les consommateurs, cela signifie des années supplémentaires de prix élevés sur les smartphones et les PC. Paradoxalement, cette crise enrichit les fabricants. Samsung a enregistré 33 milliards d'euros de bénéfice opérationnel dans sa division semiconducteurs au premier trimestre 2026. Les utilsateurs, eux, font la grimace.