La pénurie de RAM va s’aggraver en 2027, Samsung vient de lancer un avertissement

Depuis fin 2025, la pénurie de mémoire RAM fait grimper les prix de tous les appareils connectés. Samsung vient de prévenir que la situation va encore empirer en 2027. Et la fin de la crise n'est pas pour demain.

Barrette de RAM
Crédits : 123RF

Depuis la fin de l'année 2025, le marché de la mémoire traverse une crise sans précédent. Les centres de données dédiés à l'intelligence artificielle absorbent l'essentiel de la production mondiale de composants DRAM et NAND. Le grand public en paie directement le prix. Des chiffres récents dressaient déjà un tableau alarmant pour les prix de la RAM et des SSD. Les fabricants peinent à absorber ces coûts sans les répercuter sur leurs appareils.

Dans ce contexte, Samsung vient de publier ses résultats du premier trimestre 2026. Les déclarations du géant coréen ne sont pas rassurantes pour les consommateurs. Le marché mondial des smartphones risque déjà de subir une chute historique sous l'effet de cette pénurie. La situation pourrait encore se dégrader selon les propres prévisions de la firme.

Kim Jaejune prévient que l'écart entre l'offre et la demande de RAM va encore se creuser en 2027

Kim Jaejune, directeur de la division mémoire de Samsung, n'a pas mâché ses mots face aux analystes. Ses déclLe dirigeant s'est exprimé lors de la conférence de résultats du 30 avril 2026, publiée sur Samsung Newsroom. L'offre du groupe coréen reste très en dessous de la demande. L'écart entre offre et demande va encore se creuser en 2027 par rapport à 2026. Le taux de satisfaction des commandes a atteint un niveau historiquement bas. Le fabricant a également dû retarder la production de sa mémoire DRAM de 7e génération. Des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement en sont la cause. Certains clients ont d'ores et déjà réservé leurs allocations de mémoire pour 2027. Cela prouve que les tensions ne sont pas près de s'atténuer.

Le constat est partagé par la concurrence. SK Hynix avait lancé le même avertissement lors de sa propre conférence de résultats, une semaine avant Samsung. Ces deux groupes, associés à Micron, contrôlent plus de 90 % de la production mondiale de DRAM. Chey Tae-won, le président du groupe SK, estime que la pression sur la mémoire pourrait se prolonger jusqu'en 2030. Pour les consommateurs, cela signifie des années supplémentaires de prix élevés sur les smartphones et les PC. Paradoxalement, cette crise enrichit les fabricants. Samsung a enregistré 33 milliards d'euros de bénéfice opérationnel dans sa division semiconducteurs au premier trimestre 2026. Les utilsateurs, eux, font la grimace.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Daredevil Born Again saison 2 : ce personnage n’aurait pas dû mourir à l’origine

Au lieu de connaître la fin tragique auquel il a eu droit, les scénaristes de Daredevil Born Again avaient prévu que ce personnage survive. Mais ils ont finalement changé d’avis….

Les appels indésirables restent un fléau et la futur loi pourrait être impuissante

Alors que la loi sur l’interdiction du démarchage téléphonique va entrer en vigueur dans quelques mois, certains pensent déjà qu’elle ne servira à rien, ou presque. Pessimisme ou réalisme ?…

L’Arcom s’attaque au streaming sportif illégal sur Telegram

L’Autorité de Régulation de la Communication Audiovisuelle et Numérique tacle l’application de messagerie privée Telegram. Selon l’organisme, elle n’agit pas assez vite pour lutter contre la retransmission illégale de rencontres…

Cette IA bat les médecins aux urgences, mais les chercheurs refusent de s’emballer

Les intelligences artificielles battent les médecins aux urgences, et une nouvelle étude le prouve. Mais derrière les chiffres impressionnants se cachent des limites que personne n’évoque assez. Les auteurs de…

IA

Ce bonus astronomique pousse Elon Musk à coloniser Mars à tout prix

SpaceX vient de lier la rémunération d’Elon Musk à un objectif vertigineux. Pour toucher sa prime, le milliardaire doit établir une colonie humaine d’un million d’habitants sur Mars. Ce pari…

Victoire pour le piratage : l’action de l’Arcom est jugée illégale par le Conseil d’État, qu’est-ce que ça change ?

Le Conseil d’État a rendu son verdict et juge que le dispositif de « réponse graduée » pour lutter contre le piratage en ligne d’œuvres protégées n’est pas légal. Il…

Gemini va perdre ses voix actuelles, pour quel remplaçant ?

Google prépare la suppression des voix actuelles utilisées pour son assistant vocal IA Gemini. Par quoi seront-elles remplacées ? Apprêtez-vous à être bientôt surpris par la voix de l’assistant Gemini….

IA

Jusqu’à -520 € sur le Pixel 10 Pro XL : Boulanger brade le smartphone Google pour les French Days

Le Pixel 10 Pro XL, smartphone le plus avancé de Google, perd 320 € sur son prix, avec 200 € de bonus reprise en plus. De quoi économiser pas moins…

Réparer un smartphone Samsung coûte plus cher que réparer un iPhone

Selon une analyse d’experts en assurance, faire réparer un smartphone Samsung revient plus cher que de faire réparer un iPhone via les programmes Samsung Care+ et AppleCare+. Quand on achète…

Facebook, WhatsApp et Instagram ont perdu 20 millions d’utilisateurs en seulement 3 mois

Dans son dernier bilan financier, Meta annonce avoir perdu pas moins de 20 millions d’utilisateurs sur le dernier trimestre sur l’ensemble de ses applications. La bourse n’a pas tardé à…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.