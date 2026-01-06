Avengers Doomsday : une nouvelle bande-annonce dévoile le retour très attendu de ces 3 super-héros

Ça y est : alors qu'elle avait fuité il y a quelques jours, la nouvelle bande-annonce du film Avengers Doomsday vient d'être officiellement diffusée par Marvel Studios. Le film, qui ne sortira pas avant la fin de l'année, dévoile peu à peu le retour de certains personnages iconiques. Préparez-vous, car il y a du lourd !

Avengers Doomsday est incontestablement l'un des films les plus attendus de 2026. Ce nouvel opus du MCU (Marvel Cinematic Universe) parviendra-t-il à renouveler les exploits d'Avengers Infinity War et d'Avengers Endgame, en termes d'audience et de critiques positives ?

En attendant d'en apprendre un peu plus sur le scénario, Marvel continue à diffuser des “spots” du film, ces courtes bandes-annonces axées sur une petite poignée des nombreux personnages que comptera Avengers Doomsday. Le tout premier spot mettait en avant le retour de Steve Rogers (alias Captain America), tandis que le deuxième mettait l'accent sur Thor, le dieu du tonnerre. Dans le 3e, qui vient d'être publié sur le Web, ce ne sont pas moins trois personnages que l'on n'avait pas vu depuis très longtemps qui font leur grand comeback.

20 ans plus tard, cette équipe de super-héros fait son grand retour dans Avengers Doomsday

Si les Avengers seront bien entendu à l'honneur du prochain blockbuster Marvel, une autre équipe de super-héros reviendra également sur le devant de la scène. Les X-Men, les mutants qui ont déjà eu droit à une douzaine de films, seront en effet de la partie.

Et pour l'occasion, Disney a rappelé les interprètes des premiers films, ceux sortis dans les années 2000. Dans la peau de Magneto, on retrouve donc Ian McKellen, tandis que celui du professeur Charles Xavier, c'est Sir Patrick Stewart qui reprend son rôle iconique. Enfin, et c'est une réelle surprise, Cyclope fait lui aussi son grand retour. James Marsden qui reprend la visière du mutant que l'on croyait mort dans X-Men L'affrontement final sorti en 2006.

Ce n'est pas la première fois que les X-Men et leur univers s'invitent dans le MCU. Deadpool y fait une incursion dans Deadpool & Wolverine (2024), tandis que Monica Rambeau est recueillie par le Fauve dans la scène post-générique de The Marvels (2023). Reste désormais à savoir quand et comment l'univers tout entier des X-Men va se retrouver dans celui des Avengers. Quoi qu'il en soit, Disney semble bien décidé à rappeler tout le casting des anciens films, ce qui ne devrait pas déplaire aux fans des mutants.

Avengers Doomsday sortira le 16 décembre 2026 en France. La bande-annonce complète est quant à elle attendue pour le 8 février prochain.