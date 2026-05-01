ROG Xbox Ally : une mise à jour améliore les performances et l’expérience en mode docké

La console portable ROG Xbox Ally s'offre une mise à jour majeure. Elle bénéficie d'optimisations en mode docké pour jouer sur TV et devient compatible avec la technologie Auto SR.

Les propriétaires d'une ROG Xbox Ally ou ROG Xbox Ally X peuvent être satisfaits, leur console portable vient de recevoir une mise à jour des plus intéressantes. La plupart des améliorations principales déployées concernent le mode docké de l'appareil, qui permet de jouer sur l'écran de son téléviseur. Désormais, quand la ROG Xbox Ally est installée sur sa station d'accueil, la lecture s'affiche par défaut sur l'écran du téléviseur et l'écran portable s'éteint automatiquement. Logique, mais ce n'était pas le cas jusqu'ici.

“Lorsque vous connectez votre ROG Xbox Ally ou Xbox Ally X, les téléviseurs connectés modernes de Samsung, LG et Vizio activent automatiquement des fonctionnalités de jeu intégrées telles que le mode automatique à faible latence (ALLM), le mode jeu automatique (Samsung) ou le mode jeu/PC (Vizio) pour une latence réduite et des images de haute qualité”, ajoute Microsoft. Comme pour les consoles de salon, les consoles portables sont reconnues comme un périphérique de jeu et provoquent l'activation automatique du mode gaming de la TV. Là encore, il s'agit d'une fonction assez basique qu'on aurait aimé avoir plus tôt.

L'expérience TV avec une manette externe largement optimisée

Un nouveau widget regroupe les paramètres d'affichage essentiels, tels que la définition d'image, la fréquence de rafraîchissement et le mode de projection, dans une interface simplifiée, permettant de modifier rapidement ces réglages sans sortir du jeu. Le jumelage des manettes Xbox est aussi amélioré. Une fois connectées, elles obtiennent la priorité des contrôles sur les commandes de la console portable et plus de jeux sont compatibles. “Pour une expérience optimale, connectez votre manette avant de connecter votre console à la station d'accueil”, recommande Microsoft.

Nous apprenons aussi qu'un nouveau curseur de manette permet de naviguer dans des applications qui ne prennent pas en charge les commandes par manette, comme les navigateurs web, les applications de streaming musical et les plateformes de jeux PC tierces. En d'autres termes, le joystick devient une souris. Cette fonction arrive d'ailleurs aussi sur les PC sous Windows 11.

Enfin, la Super Résolution Automatique (Auto SR), équivalent du DLSS, permet de booster les performances de la ROG Xbox Ally X. Elle est pour l'instant réservée aux membres Xbox Insider. L'Auto Sr devrait ensuite être rendu disponible sur la ROG Xbox Ally et auprès de tous les joueurs.