Le premier épisode de Wonder Man est disponible gratuitement sur YouTube, plus d’excuse pour ne pas regarder

Disney a décidé d'offrir un petit cadeau à ceux qui ne sont pas abonnés à sa plateforme de streaming mais souhaiteraient tout de même découvrir ses dernières séries. Depuis hier, il est possible de regarder gratuitement le premier épisode de Wonder Man, la dernière série tirée de l'univers Marvel.

Voilà un peu plus d'un mois que la Wonder Man a rejoint les rangs des séries Marvel disponibles sur Disney+. Si la critique a été plutôt élogieuse à son égard, il faut bien reconnaître qu'elle n'est pas vraiment devenue un phénomène pop culture comme a pu l'être Loki ou, dans une certaine mesure, WandaVision. Pourtant, il semblerait que Disney croit en son projet, au point de chercher aujourd'hui à attirer de nouveaux spectateurs.

C'est en tout cas sûrement ce qui a poussé le géant du divertissement à diffuser gratuitement son premier épisode sur YouTube. Celui-ci a été publié hier sur la chaîne de Marvel et n'est malheureusement disponible qu'en anglais. Des sous-titres sont disponibles pour vous aider à mieux comprendre, mais là encore, il faudra se contenter de la langue de Shakespeare. On espère que les francophones auront droit à une VF d'ici peu.

Cette pratique est désormais monnaie courante pour les plateformes de streaming. On se souvient notamment de Prime Video, qui a carrément diffusé la première saison de Fallout juste avant le lancement de la deuxième. C'est une opération gagnant-gagnant pour tout le monde : les spectateurs peuvent découvrir une série sans avoir à payer un abonnement, les plateformes s'en servent comme produit d'appel pour convaincre quelques récalcitrants.

La différence étant ici tout de même le délai entre les deux diffusions. Fallout avait déjà connu son pic d'audience au moment de son arrivée sur YouTube, et il s'agissait surtout là pour Amazon d'inciter à visionner la seconde sur sa plateforme. Ici, difficile de ne pas en déduire que Wonder Man n'a pas rencontré un succès grandiloquent, et que Disney cherche aujourd'hui à vanter ses mérites auprès de quelques fans de Marvel qui seraient passé à côté.


