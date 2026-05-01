Daredevil Born Again saison 2 : ce personnage n’aurait pas dû mourir à l’origine

Au lieu de connaître la fin tragique auquel il a eu droit, les scénaristes de Daredevil Born Again avaient prévu que ce personnage survive. Mais ils ont finalement changé d'avis.

Il y a des séries où l'on sait d'instinct que les personnages vont s'en sortir. Et puis il y en a d'autres où l'on comprend de suite que personne n'est à l'abri. Par exemple dans Game of Thrones. Ce qui est plus rare en revanche, c'est que le destin de tel ou tel personnage change en cours de route. C'est ce qui est arrivé dans Daredevil Born Again saison 2. Vous vous en doutez, nous allons devoir spoiler un élément majeur de l'histoire, en l’occurrence la fin de l'épisode 7.

La dernière scène a choqué bien des fans. Au terme d'une discussion mouvementée, Buck Cashman abat froidement Daniel Blake d'une balle dans la tête. Fin de tournage pour l'acteur Michael Gandolfini qui l'interprète depuis la saison 1 de la série. Sauf qu'à la base, ce n'est pas de tout comme ça que cela devait se passer. Même le principal concerné l'a appris après le tournage.

Ce personnage de Daredevil Born Again a été tué alors qu'il devrait survivre

Dans la scène prévue à l’origine, Cashman pointe son arme sur Blake, mais n'appuie pas sur la gâchette. À la place, il lui ordonne de fuir. Michael Gandolfini a ensuite tourné quelques scènes le montrant après cet événement. Mais au moment de monter l'épisode, le réalisateur Dario Scardapane trouve que “ça fait vraiment faux” et que “l'histoire ne semble pas méritée“. Alors il demande à l'équipe des effets spéciaux de faire tirer Cashman et de tuer Blake.

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Trouvant que cela fonctionne beaucoup mieux, il lui reste à prévenir l'acteur : « Je lui ai dit : “Mec, j'ai une très mauvaise nouvelle”. Et il m'a répondu : “Je sais exactement ce que tu vas dire, et c'est le bon choix.” ». Gandolfini lui-même trouvait que faire survivre son personnage n'était pas la bonne direction à prendre.

Arty Froushan, son partenaire à l'écran sous les traits de Buck Cashman, est surpris, mais comprend. “J'étais vraiment bouleversé. Mais je pense que cela renforce l'intensité de l'histoire d'une manière vraiment captivante, ce qui était peut-être nécessaire pour cette intrigue“.

Source : Variety