Boulanger met le paquet pour les French Days : on a déniché les vraies pépites

C’est parti pour les French Days de printemps chez Boulanger, jusqu'au 5 mai 2026. Pendant sept jours, une multitude de produits passent à prix soldé. On a fait le tri et voici les meilleures offres tech du moment.

French Days Boulanger

Pour cette nouvelle édition des French Days, Boulanger met les bouchées doubles avec une avalanche de promos. Smartphones, PC, TV, audio, électroménager… il y en a pour tous les goûts. On a tout passé au crible pour retenir les offres qui méritent vraiment qu'on s'y attarde.

Un code promo en bonus sur une sélection de produits

Boulanger fait un petit effort et glisse un petit cadeau supplémentaire : le code promo FRENCH20 offre 20 € de réduction dès 200 € d'achats sur les TV, le son et l'électroménager. Il est valable jusqu'au 5 mai 2026 également. Une remise modeste, mais appréciable pour alléger l'addition sur des produits déjà soldés.

Les offres French Days Boulanger en un coup d'œil

Pixel 10 Pro et 10 Pro XL dès 779 €

Pixel 10 pro

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan (Pixel 10 Pro)

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan (Pixel 10 Pro XL)

Boulanger fait chuter le prix des Pixel 10 Pro et 10 Pro XL. Le premier est à 849 € au lieu de 1099 € pendant les French Days, soit 250 € d'économie sur le dernier flagship de Google. C'est une offre généreuse pour un smartphone sorti il y a à peine quelques semaines.

La remise appliquée sur le Pixel 10 Pro XL est encore plus intéressante. Il est affiché à 979 € au lieu de 1 299 €, mais un bonus de reprise de 200 € peut faire chuter davantage le prix à 779 € si vous décidez de revendre un ancien appareil. Le bonus s'ajoute à la valeur estimée de l'appareil.

Le Pixel 10 Pro embarque la nouvelle puce Tensor G5 haut de gamme dont les performances sont confortables et optimisées pour l’IA . Le smartphone dispose d'un écran LTPO OLED de 6,3 pouces dont le rafraîchissement monte jusqu’à 120 Hz.

Le processeur est épaulé par 16 Go de RAM et 256 Go de stockage. Pour les photos, Google propose un bloc de trois capteurs avec un module principal de 50 MP, un ultra grand-angle de 48 MP et un téléobjectif 5x de 48 MP. Les prises sont peaufinées par le traitement logiciel maison, toujours parmi les meilleurs du marché.

MacBook Air 13″ M4 à 929 € au lieu de 1099 €

Apple MacBook Air M4 2025

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Le MacBook Air M4 passe à 929 € au lieu de 1099 € chez Boulanger pour les French Days, ce qui représente une remise de 170 €. C'est l'un des prix les plus bas constatés sur ce modèle depuis sa sortie début 2025.

Avec sa puce Apple M4, le MacBook Air offre des performances solides pour la bureautique, la création de contenu et même le montage vidéo léger, tout en conservant une autonomie estimée à 18 heures. L'écran Liquid Retina de 13,6 pouces est de qualité, avec une bonne luminosité et des couleurs fidèles. Le tout dans un châssis de 1,24 kg qui en fait l'un des ultraportables les plus légers du marché.

Pack Nothing Phone 3a Pro + écouteurs Buds 2a à 399 € au lieu de 629 €

Pack Nothing Phone 3a Pro

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Ce pack qui associe le Nothing Phone 3a Pro et les écouteurs Nothing Buds 2a est normalement facturé 629 €. Mais pour les French Days, Boulanger le propose à seulement 399 €. C'est une réduction de 230 € qui rend l'ensemble intéressant pour ceux qui cherchent un smartphone milieu de gamme complet avec des écouteurs en bonus.

Le Nothing Phone 3a Pro conserve le design original des smartphones de la marque. A l’intérieur, on retrouve un processeur Snapdragon 7s Gen 3, avec 8 Go de RAM et un écran AMOLED de 6,8 pouces avec un taux de rafraîchissement maximal de 120 Hz. Quant aux Buds 2a proposés dans ce pack, ils offrent une réduction de bruit active correcte et une autonomie d'environ 6 heures sans le boîtier. L'ensemble forme un duo cohérent à un prix très contenu.

Samsung Odyssey OLED G5 à 349 € au lieu de 419 €

Samsung Odyssey G5 OLED

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

L'écran gaming Samsung Odyssey OLED G5 est à 349 € au lieu de 419 €. Pour un moniteur OLED dédié au jeu, c'est un tarif compétitif, surtout au vu des caractéristiques.

Cet écran de 27 pouces est en définition QHD (2560 x 1440 px), avec un taux de rafraîchissement de 360 Hz et un temps de réponse de 0,03 ms. La technologie OLED garantit des noirs parfaits et un contraste infini, deux atouts qui s’avèrent utiles aussi bien en jeu qu'en visionnage de films. L’écran est compatible FreeSync Premium Pro et dispose d'un mode HDR10+. C’est un choix pertinent pour les gamers exigeants.

TV LG QNED 86A de 55 pouces à 579 € au lieu de 749 €

LG QNED86a

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Bientôt la Coupe du Monde de Football. Si vous cherchez une bonne TV pour l’occasion, Boulanger propose la LG QNED 86A de 55 pouces à 579 € sachant qu’elle est vendue habituellement 749 €. N'oubliez pas de renseigner le code promo FRENCH20 au panier. Cela représente 150 € de réduction sur ce téléviseur 4K récent. Le rapport qualité-prix est attractif pour qui veut monter en gamme sans passer à l'OLED.

La technologie QNED s'appuie sur un rétroéclairage Mini LED, associé à la solution d'affichage Dynamic QNED Color propre à LG, pour offrir des couleurs vives et une luminosité élevée. Cette TV tourne sous webOS 25, l’OS maison de LG. Elle prend en charge le Dolby Vision et dispose de ports HDMI 2.1 pour le gaming en 4K 120 Hz, ce qui en fait un téléviseur polyvalent aussi bien pour le cinéma que pour les jeux.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers bons plans !

Amazon fait chuter l’iPad A16 à son prix le plus bas : un bon plan à saisir

 Lancé en mars 2025, l’iPad équipé d’une puce A16 s’affiche en ce moment à moins de 325 € sur Amazon. Cet iPad 10 en plus de puissance est à son…

Le mode Xbox débarque sur les PC Windows 11, voici ce que ça change pour les joueurs

Microsoft déploie le mode Xbox sur Windows 11. Les joueurs PC disposent maintenant d’une expérience proche de celle des consoles. Lors de la dernière GDC en mars 2026, Microsoft avait…

75 € de remise sur la Switch 2 + Mario Kart World : Amazon fait fondre le prix du pack

Le pack Nintendo Switch 2 + Mario Kart World s’offre une remise de 75 € sur Amazon. Pour une console qui est rarement en promo, c’est une offre à saisir….

Amazon attaque les French Days avec des prix fous : les meilleures offres à saisir

Amazon lance la French Week, sa propre version des French Days qui se déroule du 29 avril au 5 mai 2026. Pendant une semaine, le site propose deux codes promo…

Le récent Honor Magic8 Lite atteint son prix le plus bas pour les French Days, c’est une super affaire !

Le Choice Day est de retour et comme chaque mois, il est accompagné de prix bas ! Vous cherchez un nouveau smartphone pas cher, mais avec des caractéristiques intéressantes, ce…

ROG Xbox Ally : une mise à jour améliore les performances et l’expérience en mode docké

La console portable ROG Xbox Ally s’offre une mise à jour majeure. Elle bénéficie d’optimisations en mode docké pour jouer sur TV et devient compatible avec la technologie Auto SR….

Choice Day AliExpress : les offres à ne pas rater en mai 2026

Comme chaque mois, AliExpress débute de mai avec son opération Choice Day qui fait chuter les prix sur toute la boutique. C’est le moment idéal pour réaliser d’importantes économies sur…

Netflix chamboule l’interface de son app mobile et ajoute une section verticale à la TikTok

Mise à jour majeure pour l’application mobile Netflix. L’interface et le design subissent une refonte importante, tandis qu’une nouvelle section fait la part belle aux vidéos au format vertical. Il…

Bon plan Ninja CREAMi Scoop & Swirl : la machine à glaces 13-en-1 est de retour à prix réduit, vite !

Les beaux jours s’installent un peu partout en France et, avec la hausse des températures, les envies de glaces reviennent ! À l’occasion des French Days, l’excellente Ninja CREAMi Scoop &…

Les propriétaires de tablettes et de pliables vont enfin être gâtés par Android 17 grâce à cette règle

Sur une tablette ou un smartphone pliant, certaines applications refusent toujours de s’adapter à l’écran. Android 17 va mettre fin à cette situation une bonne fois pour toutes. Google force…

Retrouvez sur Phonandroid toute l’actualité autour de l’OS mobile de Google. Le site est une véritable mine d’or autour des produits Android et bien plus ! Vous cherchez un téléphone ou souhaitez maîtriser parfaitement le votre ? Nos articles, dossiers et tutoriels sont là pour vous informer et vous guider. Votre smartphone n’aura plus aucun secret pour vous. Nous vous ferons découvrir les meilleures applications android sur le Google Play. Si les tablettes vous intéressent, vous pourrez suivre l’actualité des différentes marques. Elles sont nombreuses et s’y retrouver est compliqué. Phonandroid et son forum sont là pour vous informer et vous guider.