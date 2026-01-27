Daredevil Born Again saison 2 : Jessica Jones fait son grand retour, regardez le dernier trailer

Jessica Jones sera bien présente dans la saison 2 de Daredevil Born Again sur Disney+. L'héroïne fait une apparition remarquée dans un trailer qui nous met l'eau à la bouche.

Marvel Entertainment a publié un trailer pour la très attendue saison 2 de Daredevil Born Again. Après trois saisons de bonne facture sur Netflix sous le titre Marvel's Daredevil, le diable de Hell's Kitchen a effectué un retour remarqué l'année dernière sur Disney+ avec la première saison de Daredevil Born Again.

La saison 2 sera rendue disponible dans quelques semaines, et il y aura du beau monde à l'écran. La bande-annonce nous offre en effet quelques images de Jessica Jones, qui avait aussi eu droit à sa propre série sur Netflix avant de disparaître des radars. Face à Wilson Fisk, devenu maire de New York et qui n'a jamais semblé aussi puissant, Daredevil aura bien besoin de ce renfort de poids. Pour les fans, ce sera surtout l'occasion de revoir Jessica Jones, un personnage apprécié et qui était jusqu'ici sous-exploité.

Jessica Jones et Luke Cage, les héros Marvel de Netflix débarquent sur Disney+

Autre personnage qui apparaît dans le trailer : Foggy Nelson, le meilleur ami de Matt Murdock (Daredevil). Surprenant, alors qu'il est censé être mort, une bonne partie de l'intrigue de la saison 1 de Born Again traitant d'ailleurs de la gestion de son décès par Matt. Simple flashback ? Il faudra regarder cette saison 2 pour en avoir le cœur net. Brad Winderbaum, producteur exécutif chez Marvel Studios, avait déjà confirmé il y a des mois qu'Elden Henson reprendrait son rôle de Foggy Nelson pour cette saison 2 de Daredevil Born Again.

Karen Page s'invite aussi dans la bande-annonce. Peu présente dans la saison 1, on sait qu'elle va tenir un rôle bien plus importante dans la suite. “Certaines des choses prévues [pour son personnage] sont parmi les plus cool qu’elle ait jamais eues”, déclarait Charlie Cox à son propos dans une interview.

Enfin, on ne le voit pas dans ce trailer, mais Daredevil Born Again saison 2 devrait aussi faire revenir Luke Cage. Comme Jessica Jones, il avait eu sa série sur Netflix, mais sans avoir droit à une fin correcte. Son intégration à Daredevil devrait lui offrir la porte de sortie qu'il mérite. La saison 2 de Daredevil Born Again démarre le 24 mars 2026.