Netflix chamboule l’interface de son app mobile et ajoute une section verticale à la TikTok

Mise à jour majeure pour l'application mobile Netflix. L'interface et le design subissent une refonte importante, tandis qu'une nouvelle section fait la part belle aux vidéos au format vertical.

Il y a presque un an jour pour jour, Netflix déployait une toute nouvelle interface pour son application TV. Aujourd'hui, c'est pour son application mobile que la plateforme de streaming vidéo a déployé bien des efforts. Celle-ci jouit d'un nouveau design, qui promet une navigation simplifiée et un meilleur confort d'utilisation. Le service met notamment en avant une “exploration visuelle verticale spécialement pensée pour l'environnement mobile”.

Et il n'y a pas que l'UI qui s'adapte au format vertical des smartphones. Netflix introduit une nouvelle section, appelée Extraits, qui consiste en un feed vidéo diffusant des contenus dans un ratio vertical. “Rapide, visuel, et idéal pour accéder d’un simple clic à ce qui attire votre regard”, explique l'entreprise, qui s'est clairement inspirée de TikTok. Netflix n'est d'ailleurs pas le seul à avoir sauté le pas, Disney+ a lancé ses propres vidéos au format vertical dans son app mobile en mars dernier.

Netflix embrasse les vidéos courtes verticales

Les Extraits de Netflix sont affichés de manière à disposer d'un aperçu personnalisé, permettant à l'utilisateur de choisir rapidement le contenu qu'il désire regarder. L'idée est d'éviter le phénomène de scroll infini jusqu'à tomber sur une vidéo qui nous plaît. “Vous y trouverez de courts extraits de séries, de films et d’émissions spéciales recommandés selon vos goûts, avec un moyen simple d'en savoir plus dès que quelque chose capte votre attention”, précise la plateforme.

On peut ajouter un film, une série ou un documentaire à sa liste depuis ce feed Extraits, ou bien partager un contenu à un proche ou sur les réseaux sociaux. Comme chez Disney+, il s'agit pour l'instant avant tout de promouvoir ses autres programmes. Avec une prochaine mise à jour, les Extraits seront enrichis avec des podcasts, des programmes en direct et des collections thématiques.

Toutes ces nouveautés sont pour l'instant disponibles aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Australie, au Canada, en Inde, en Malaisie, au Pakistan, aux Philippines et en Afrique du Sud. Un déploiement progressif est prévu dans le reste du monde dans les mois qui viennent.