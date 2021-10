Précommande Apple Watch Series 7 : où l’acheter au meilleur prix ?

L'Apple Watch Series 7 a été présentée aux cotés de l'iPhone 13 lors de la keynote du 14 septembre 2021. La nouvelle montre connectée du constructeur américain arrivera officiellement en France le 15 octobre prochain. En attendant, pour les personnes qui voudraient la recevoir le jour de sa sortie, les précommandes ouvrent ce vendredi 8 octobre.

💰Précommande Apple Watch Series 7 : où acheter la montre connectée au meilleur prix ?

Dans la foulée de sa présentation lors de la keynote Apple du 14 septembre 2021, l'Apple Watch Series 7 a été présentée aux coté de l'iPhone 13 et des nouveaux iPad. Son prix de départ est le même que celui de l'Apple Watch Series 6 sortie l'an dernier, à savoir 429 €. Tout comme la génération précédente, elle se décline en deux tailles : boitier 41 mm et 45 mm.

Coté coloris, l'Apple Watch est disponible en boîtier aluminium cinq coloris : minuit, lumière stellaire, vert, bleu et (PRODUCT) RED. Dans sa variante en boîtier acier inoxydable, elle se décline sous trois coloris à savoir : graphite, or et argent. Voici les différentes versions d'Apple Watch Series 7 ainsi que leur tarif de départ :

Apple Watch Series 7 GPS 41 mm à partir de 429 €

Apple Watch Series 7 GPS 45 mm à partir de 459 €

Apple Watch Series 7 GPS + Cellulaire 41 mm à partir de 529 €

Apple Watch Series 7 GPS + Cellulaire 45 mm à partir de 559 €

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR AMAZON

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR BOULANGER

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR CDISCOUNT

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR L'ACHETER SUR LA FNAC

🤔Quelles nouveautés pour l'Apple Watch Series 7 ?

L'Apple Watch Series 7 n'adopte pas de look différent par rapport aux précédents modèles. La surface d'affichage est plus importante, l'écran allant désormais jusqu'aux bords de la lunette. En clair, les bordures sont plus fines sur ce modèle que sur la Watch Series 6. L'accessoire est également annoncé comme étant 40% plus fin que la génération précédente.

Si ces changements restent peu visibles aux yeux des moins aguerris, celles et ceux qui possèdent une Watch Series 6 apprécieront sans aucun doute le confort apporté par cet affichage plus grand. Mais c'est tout en termes de design.

La Series 7 est désormais disponible dans les tailles 41 mm et 45 mm, soit 1 mm de plus que la Series 6. Les bords de l'écran ne mesurent que 1,7 mm et le mode Always-On est 70 % plus lumineux que celui de la Series 6. La montre mise également sur une recharge 33 % plus rapide que la génération précédente, une résistance à l’eau WR50 et une résistance à la poussière IP6X, une première pour un produit Apple.

Lire aussi : Apple Watch Series 7 vs Apple Watch Series 6 : quelles sont les vraies nouveautés ? Laquelle choisir ?

A découvrir :