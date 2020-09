Apple Watch SE pas chère : où l’acheter au meilleur prix

La Watch SE d'Apple, la montre connectée la plus abordable du constructeur est disponible à la vente à un prix de départ de 299 €. On fait le point sur les différentes enseignes en ligne qui permettent de l'acheter au meilleur prix.

💰Où acheter l'Apple Watch SE au meilleur prix sur internet ?

L'Apple Watch SE est le modèle de montre connectée le plus abordable de la firme de Cupertino. En effet, elle est proposé à un prix de départ de 299 €. La Watch SE est déclinée en deux tailles : 40 et 44 mm avec des définitions d'écran respectives de 324 x 394 pixels et 368 x 448 pixels. Voici les différentes variantes avec leur prix de départ :

Apple Watch SE GPS : 40 mm à partir de 299 € et 44 mm à partir de 329 €

: 40 mm à partir de 299 € et 44 mm à partir de 329 € Apple Watch SE GPS+ Cellulaire : 40 mm à partir de 349 € et 44 mm à partir de 379 €

🆚Quelles différences entre l'Apple Watch Series 6 et l'Apple Watch SE ?

Le prix pour commencer : l'Apple Watch SE est la plus abordable des deux avec un prix de départ de 299 € contre 399 € pour la Watch Series 6. Cela dit, la Watch SE embarque tout de même une multitude de fonctionnalités présentes sur les autres montre connectées plus haut de gamme comme la détection de chutes, empruntée à l'Apple Watch Series 5, dont elle a aussi hérité de sa puce S5.

Coté design, la Watch SE arbore le design habituel des montres connectées d'Apple . Sans surprise, la Watch SE n'intègre pas toutes les fonctionnalités dédiés à la santé comme on retrouve sur la Watch Series 6, plus haut de gamme. Enfin, l'écran de la Watch SE est similaire à celui de la Watch Series 6 avec pour seule concession, la fonction Always-On.

