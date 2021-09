Apple Watch Series 7 vs Apple Watch Series 6 : quelles sont les vraies nouveautés ?

Le 14 septembre, Apple a présenté les iPhone 13, deux nouveaux iPad ainsi que la septième génération d’Apple Watch. Elle remplace l’Apple Watch Series 6 de 2020 et profite notamment d’un nouveau design et d’un écran plus grand. Mais est-ce la seule nouveauté ? Faut-il changer d’Apple Watch ? Et est-ce le meilleur rapport qualité-prix parmi les smartwatches de la firme américaine ? Réponse dans ce dossier.

Mardi 14 septembre au soir, nous avons suivi avec vous la keynote d’Apple durant laquelle de nombreux produits ont été présentés. Il y a d’abord les iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro et 13 Pro Max. Vous pouvez retrouver, sur notre chaîne YouTube, un résumé en vidéo des annonces et, dans nos colonnes, un face à face entre l’iPhone 13 et l’iPhone 12. Il y a ensuite deux tablettes : iPad classique, vendu moins de 400 euros, et un iPad Mini 6, doté du même processeur que les iPhone 13 et vendu à 550 euros environ. Cette dernière était certainement la meilleure surprise de la soirée. Retrouvez aussi sur notre chaîne YouTube un résumé des meilleures nouveautés de ces deux tablettes.

Dernière nouveauté présentée, l’Apple Watch Series 7. Il s’agit de la remplaçante de l’Apple Watch Series 6 sortie en 2020. Elle arrivera cet automne. Les précommandes ne seront donc pas ouvertes en même temps que celles des iPhone. Le lancement de la Watch Series 7 marquera également la suppression de l’Apple Watch Series 6 du catalogue d’Apple, comme ce fut le cas pour la Watch Series 5 il y a un an. Vous aurez donc le choix entre trois modèles : Watch Series 7, Watch SE et Watch Series 3.

D'ici au lancement de la nouvelle montre, vous avez quelques semaines pour vous décider si l’achat de la Watch Series 7 vaut vraiment la peine. Bien sûr cela dépendra de votre situation. Avez-vous déjà une smartwatch ? Avez-vous déjà une Apple Watch ? Avec vous une Apple Watch Series 6 ? Dans ce dossier, nous allons détailler toutes les nouveautés de la Watch Series 7 par rapport à cette dernière et vous conseillerons en fonction de ces différents cas de figure.

Fiche technique

Apple Watch Series 6 Apple Watch Series 7 Dimensions Boitier 40 et 44 mm

44 x 38 x 10,4 mm (44 mm)

40 x 34 x 10.4 mm (40 mm) Boitier 41 et 45 mm Poids 47,1 grammes (44 mm)

39,7 grammes (40 mm) NC Ecran 1,78 pouce (44 mm)

1,57 pouce (40 mm)

Always-On Display Ecrans 20 % plus grands

Always-On Display Définition 448 x 386 pixels (44 mm)

394 x 324 pixels (40 mm) NC Connectivité Bluetooth 5.0, NFC, WiFi n dual band, 4G (en option Bluetooth 5.0, NFC, WiFi n dual band, 4G (en option Fonctions GPS, accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, altimètre, cardiofréquencemètre, ECG et oxymètre GPS, accéléromètre, gyroscope, magnétomètre, altimètre, cardiofréquencemètre, ECG et oxymètre SoC Apple S6 (dual-core)

Apple W3 (connexion sans fil)

Apple U1 Ultrawide Band Apple S6 (dual-core)

Apple W3 (connexion sans fil)

Apple U1 Ultrawide Band RAM 1 Go 1 Go Stockage 32 Go 32 Go Résistance eau et poussière étanche 5 ATM, IPX8 étanche 5 ATM, IP68 Audio Microphone et haut-parleur Microphone et haut-parleur Batterie 303,8 mAh (44 mm)

265,9 mAh (40 mm)

Autonomie annoncée : 18 heures Autonomie annoncée : 18 heures Recharge sans fil Oui Oui Matériaux Boitier : aluminium, acier inoxydable, titane

Ecran : saphir synthétique

Dos : saphir et céramique Boitier : aluminium, acier inoxydable, titane

Ecran : saphir synthétique

Dos : saphir et céramique

Quelles différences sur le design ?

La plus grande nouveauté de l’Apple Watch Series 7 est son nouveau design. L’Apple Watch Series 6 s’appuyait sur les acquis de la Series 4 et de la Series 5. Il n’y avait alors aucune nouveauté ergonomique entre ces trois générations. Même boitier. Mêmes tailles (40 ou 44 mm). L’Apple Watch Series 6 profitait d’une légère amélioration de l’épaisseur, ainsi qu’un petit régime sur la balance de quelques milligrammes.

L’Apple Watch Series 7 remet enfin tout à plat avec un boitier retravaillé. Les dimensions exactes de la montre n’ont pas été dévoilées par Apple. Mais la marque affirme qu’il mesure pratiquement la même taille que celui de la Watch Series 6. Elle n’est pas identique pour autant. Le plus petit mesure 41 mm et le plus grand 45 mm. Ils sont donc très légèrement plus grands.

La dalle de verre minéral renforcé (ou de saphir synthétique, selon les versions) a été retravaillée pour créer une courbure continue entre l’écran et le boitier. Cette nouvelle intégration de l’écran est l’un des facteurs qui permettent à Apple d’afficher une protection totale contre la poussière. L’Apple Watch Series 7 est la première montre d’Apple à être certifiée IP6X. Elle reste bien évidemment étanche jusqu’à 50 mètres de profondeur.

Côté finitions, Apple ne change pas une équipe qui gagne : aluminium pour le modèle abordable, acier inoxydable et titane pour les modèles plus chers. Apple confirme la compatibilité de la Watch Series 7 avec tous les bracelets existants, mais accompagne ce lancement d’une nouvelle collection.

Verdict : Avantage ici à la nouveauté. Le design de l’Apple Watch Series 7 apporte un petit vent de fraicheur, après trois générations quasiment identiques.

Quelles différences sur l'écran ?

Le principal objectif du changement de design de l’Apple Watch Series 7 est l’augmentation de la taille d’écran. Une fois encore, Apple n’a pas indiqué quelle est la dimension exacte. Mais la firme précise que l’affichage est 20 % plus important que celui de l’Apple Watch Series 6 et 50 % plus grand que celui de l’Apple Watch Series 3. Nous supposons qu’il s’agit d’une mesure à taille de boitier égale entre la Series 7 et la Series 6.

À titre de comparaison, l’écran de la Watch Series 6 mesure 1,57 pouce en 40 mm et 1,78 pouce en 44 mm, comme la Watch Series 5. Et comme la Watch SE qui est toujours proposée par Apple. Si nous appliquons 20 % supplémentaires, nous atteignons une taille d’écran de 1,88 pouce pour la version 41 mm et 2,13 pouces pour la version 45 mm. L’écran de la Series 7 en 41 mm serait plus grand que celui de la Series 6 en 44 mm.

La firme explique avoir réussi à réduire les bordures de la dalle de 40 % (elles mesurent maintenant 1,7 mm), si bien que l’affichage semble frôler les bordures. La nature de la dalle est similaire à celle de la génération précédente : OLED LTPO. Nous supposons que la définition de l’écran est différente de celle de l’Apple Watch Series 6 (448 x 368 pixels), pour conserver une résolution “Retina” de 326 pixels par pouce.

Cet écran plus grand offre plusieurs avantages. Non seulement il offre une meilleure lisibilité des informations (et davantage de place d’affichage pour les messages), mais il permet également d’élargir les possibilités de l’Apple Watch. Elle est désormais équipée d’un véritable clavier virtuel plus pratique à utiliser. De nouvelles applications font également leur apparition, sans oublier de nouvelles watchfaces qui tirent profit de l’espace.

L’écran de la Watch Series 7 est également plus lumineux en mode Always-on-Display. Apple annonce une amélioration de 70 % du rétroéclairage en intérieur quand le poignet est baissé. Espérons bien évidemment que cela n’aura pas d’impact sur l’autonomie.

Verdict : net avantage à la Watch Series 7, avec ce nouvel écran qui offre davantage de possibilités d’interactions. La montre gagne encore en indépendance grâce ce nouvel affichage.

Quelles différences au niveau des capteurs ?

Avec la Watch Series 4, Apple était la première marque à proposer un électrocardiogramme dans sa montre. C’était presque une révolution, car un électrocardiogramme n’est pas une mesure facile à réaliser soi-même. Cela venait s’ajouter au WiFi, au Bluetooth, au GPS, à la boussole, au gyroscope, au baromètre et à l’accéléromètre. La Series 5 n’avait aucun nouveau capteur.

La Watch Series 6 apportait quant à elle un autre capteur : l’oxymètre, pour mesurer le volume d’oxygène dans le sang (SpO2 et VO2max). Apple en profitait aussi pour ajouter un altimètre et une puce UWB (Ultra Wide Band) permettant de transformer la montre en une clé de voiture par exemple (comme l’iPhone 12). Enfin, un cardiofréquencemètre de troisième génération était intégré.

La Watch Series 7 s’appuie sur les capteurs de la Watch Series 6. Sans rien ajouter de plus. Sans offrir la moindre amélioration. ECG, oxymètre et cardiofréquencemètre de 3e génération sont toujours là. Mais nous aurions aimé quelques améliorations. Alors qu’Apple était largement en avance, elle s’est fait rattraper par Samsung qui propose un capteur de pression cardiaque en complément de l’ECG et de l’oxymètre.

Verdict : Il n’y a aucune différence entre les Series 6 et 7 de l’Apple Watch du point de vue des capteurs. C’est dommage. Vous avez donc la même expérience, mais moins chère, avec une Series 6. Celle-ci remporte la manche.

Quelles différences sur les performances

Apple n’a pas encore dévoilé les secrets qui se cachent à l’intérieur du nouveau boitier. La firme souhaite garder quelques informations pour le lancement commercial de la Series 7. Cela concerne notamment l’identité du SoC. L’Apple Watch Series 6 profitait d’une nouvelle plate-forme, à défaut d’un nouveau design : il s’agit de l’Apple S6 intégrant un processeur dual-core et un GPU Power-VR développé par Imagination Technologies. Il est accompagné de 1 Go de RAM et de 32 Go de stockage.

Concernant la Watch Series 7, deux hypothèses. La première est l’intégration d’un nouveau SoC et la seconde est la reprise du SoC précédent. Jusqu’à présent, Apple n’a jamais réutilisé dans une montre appelée « Series » le processeur de son prédécesseur (stratégie également adoptée pour les iPhone). Mais tout porte à croire qu'Apple a dérogé à cette règle cette année. En effet, le lendemain de la keynote, une fuite affirmait que la Series 7 intègre l’Apple S6. Cela veut dire que l'expérience offerte par cette montre, outre l'aspect visuel, sera très similaire. En outre, s'il y avait une nouvelle plate-forme, Apple s'en serait vanté durant la keynote.

Verdict : les deux modèles d’Apple Watch profitent logiquement de la même plate-forme, du même volume de RAM et du même volume de stockage. Elles sont donc ex aequo.

Quelles différences sur la batterie ?

Comme pour les iPhone et les iPad, Apple n’a pas souhaité détailler la capacité des batteries de la Watch Series 7. Comme pour le SoC, nous avons ici deux hypothèses. Soit ce sont les mêmes batteries que la Series 6. Soit ce sont des batteries améliorées. Seule indication officielle, l’autonomie est de 18 heures en usage mixte. Comme pour l’Apple Watch Series 6. Et comme pour l’Apple Watch Series 5.

Nous pensons que, même si le SoC reste le même, l’augmentation de la taille d’écran et le renforcement de la luminosité d’Always-On obligent Apple à offrir une capacité de batterie meilleure à ses Watch Series 7 afin d’offrir des performances similaires. En outre, l’augmentation de la taille des boitiers, sans pour autant ajouter de nouveaux capteurs, donne de la place pour aider à intégrer des batteries plus costaudes.

Côté recharge, Apple propose avec la Watch Series 7 un nouveau chargeur. Ce dernier est compatible USB type-C, une connectique qui se généralise dans les produits de la firme de Cupertino (iMac, MacBook, iPad et maintenant Watch). Ce nouveau chargeur permet de redonner de l’énergie plus rapidement à la montre connectée. Apple promet que la charge est 33 % plus rapide entre la Watch Series 7 et la Watch Series 6. 8 minutes suffisent pour garantir 8 heures de surveillance du sommeil. Et il faut 45 minutes pour charger la montre de 0 % à 80 %.

Verdict : L’autonomie officielle est identique. Mais il est probable que les batteries soient plus importantes dans la Watch Series 7. En outre, le temps de charge a été réduit. La manche revient à la dernière génération.

Quelles différences sur le prix ?

Dernière partie de ce duel, le prix. Apple n’a pas communiqué les prix en euro de la Watch Series 7. En revanche, les prix en dollars ont été annoncés. La montre sera vendue outre-Atlantique à partir de 399 dollars. À ce prix, vous aurez une Watch Series 7 en 41 mm, boitier aluminium, avec un bracelet sport en version WiFi seul.

L’année dernière, la Series 6 était lancée aux États-Unis au même prix. Il n’y a donc pas d’inflation. Si Apple reporte également la grille tarifaire française de la Series 6 sur la Series 7, cette dernière serait donc proposée à partir de 429 euros.

Apple facture aujourd’hui 30 euros supplémentaires pour passer d’un boitier aluminium 40 mm à un boitier 44 mm. Et il faut débourser 50 euros pour effectuer la même opération sur les boitiers en acier inoxydable et en titane. En outre, pour le modèle aluminium, la version eSIM coûte 100 euros de plus.

Notez qu’Apple ne commercialisera plus la Watch Series 6 dès l’arrivée de la Series 7. En revanche, la Watch SE et la Watch Series 3 continueront d’être proposées. Leur prix n’évoluera pas à la baisse : 299 euros et 219 euros, respectivement.

Verdict : Au mieux, la Series 7 sera vendue au prix de la Series 6. Ce qui est une bonne nouvelle. Au pire, elle sera vendue plus cher. Et cette différence de prix ne sera pas forcément très facile à justifier.

Conclusion : faut-il acheter l’Apple Watch Series 7…

L’Apple Watch Series 7 s’appuie sur un nouveau design et un nouvel écran pour apporter un petit vent frais agréable, après trois ans d’immobilisme ergonomique. En revanche, l’absence d’innovation à l’intérieur du boitier freine bien sûr notre enthousiasme. Et cela amoindrit également l’intérêt de changer de smartwatch, même si le prix devrait rester identique. Nous en venons donc justement à notre question de départ : dans quels cas l’achat de l’Apple Watch Series 7 est-il recommandé ? Voici les différentes possibilités :

Si vous avez une Apple Series 4, 5 ou 6 ?

Si vous avez une Apple Watch Series 4 ou suivantes, l’achat d’une Series 7 n’est recommandé que si l’autonomie de votre montre est vraiment en berne par rapport à ses débuts. Certes, il manque l’oxymètre et l’altimètre dans les modèles 4 et 5. Mais si vous n’en avez pas l’usage, changer de montre ne vous apportera rien de plus. Préférez attendre un modèle avec de vraies nouveautés biométriques.

Si vous avez une Apple Watch SE ?

Passer de la Watch SE à la Watch Series 7 a plusieurs avantages. Écran plus grand. Plate-forme plus puissante. ECG, oxymètre et altimètre. Hormis cela, l’Apple Watch SE offre les mêmes services en termes de connectivité ou d’usage. Si vous avez choisi la Watch SE, c’est parce qu’elle offre une belle expérience à prix modique. La Watch Series 7 reste un budget supérieur. Et la différence de prix doit se justifier d’abord sur l’usage. Ce ne sera pas forcément le cas.

Si vous avez une Apple Watch Series 3 ou plus ancienne ?

Si vous avez une Series 3 ou antérieure, vous avez plutôt bien rentabilisé votre montre. Et il est peut-être temps de passer à autre chose. La Watch Series 7 représente un bon tremplin vers la modernité, avec de nombreuses nouveautés en quelques années : puissance, autonomie, usage, écran, biométrie, tout y passe. Bien sûr, si 429 euros est un gros budget, la Watch SE est également une bonne alternative… mais moins complète.

Si vous avez une smartwatch d’une autre marque ?

Si vous avez une smartwatch concurrente et que l’Apple Watch vous fait de l’œil, il faut d’abord poser deux questions. Avez-vous un iPhone ? Si la réponse non, passez votre chemin. Si oui, continuons de discuter. Deuxième question : votre montre actuelle dispose-t-elle d’un ECG, d’un oxymètre et d’un magasin d’applications ? Si vous ne pouvez pas répondre oui à deux de ses questions, l’Apple Watch Series 7 est une bonne alternative. Sinon, gardez votre modèle et revenez dans un an !

Si vous n’avez pas de smartwatch ?

Vous entrez dans l’univers des smartwatches ? Voilà une belle aventure qui commence. Commençons par répondre à une question : avez-vous un iPhone ? Si c’est négatif, passez votre chemin. Si c’est positif, l’Apple Watch Series 7 est ce qui se fait de mieux chez Apple aujourd’hui. Vous ne devez cependant la privilégier que si la santé est l’une de vos principales préoccupations. Vis-à-vis de la Watch SE, la différence de prix de la Series 7, plus chère de 130 euros, ne se justifie que par les capteurs biométriques (et son écran plus grand).