Apple Watch Series 6 pas chère : où l’acheter au meilleur prix

L'Apple Watch Series 6, la nouvelle montre connectée du constructeur à la Pomme a été officialisée le 15 septembre 2020. Il est possible de l'acheter dès à présent. On fait le point sur les marchands en ligne qui proposent le meilleur prix pour acheter l'Apple Watch Series 6.

💰Où acheter l'Apple Watch Series 6 au meilleur prix sur internet ?

Dans la foulée de sa présentation lors de la keynote Apple du 15 septembre, le tarif de l‘Apple Watch Series 6 a été dévoilée : elle est disponible à un prix de départ de 399 €. La monte connectée se décline en deux tailles, boitier 40 mm et 44 mm. Coté coloris, Apple propose la montre en rouge, bleu, or et gris sidéral. C'est la première fois qu'Apple propose des coloris sur le boîtier de la montre connectée. Les variantes les plus premium peuvent atteindre jusqu'à 829 €.

Voici les différentes versions d'Apple Watch 6 ainsi que leur tarif de départ :

Apple Watch 6 GPS : 40 mm à partir de 429 € et 44 mm à 459 €

: 40 mm à partir de 429 € et 44 mm à 459 € Apple Watch 6 GPS + Cellulaire : 40 mm à partir de 529 € et 44 mm à partir de 559 €

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'APPLE WATCH SERIES 6 SUR BOULANGER

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'APPLE WATCH SERIES 6 SUR CDISCOUNT

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'APPLE WATCH SERIES 6 SUR DARTY

CLIQUEZ ICI POUR ACHETER L'APPLE WATCH SERIES 6 SUR LA FNAC

🤔Quelles nouveautés pour l'Apple Watch Series 6 ?

Coté design, l’Apple Watch Series 6 ressemble beaucoup à l’Apple Watch Series 4. La grande nouveauté c'est son écran MicroLED, qui permet de mesurer le taux d’oxygène dans le sang et de détecter les crises de panique. Autre nouveauté, le nouveau système de suivi du sommeil, propre à Apple, intégré dans l'OS de la montre connectée, WatchOS 7.

Côté fiche technique, la Watch est alimentée par le SoC Apple S6 et une batterie de 303,8 mAh. Apple promet une autonomie en hausse par rapport aux précédentes générations. Dédiée à ralentir la propagation du virus Covid-19, la montre permet également de calculer le temps optimal durant lequel vous devez vous laver les mains.

A voir aussi : Apple Watch SE pas chère : où l'acheter au meilleur prix