Keynote Apple live 2021 : comment suivre la présentation des iPhone 13 ?

L'iPhone 13 sera annoncé pendant la keynote du 14 septembre 2021. Lors cette conférence, Apple devrait aussi lever le voile sur l'Apple Watch Series 7 et les AirPods 3. On vous explique comment suivre la conférence en direct et en ligne à partir de 19 heures.



Comme annoncé il y a quelques jours, Apple va organiser une keynote mardi 14 septembre 2021. Pandémie oblige, la firme californienne remplace la présentation live devant un parterre de journalistes par une vidéo préenregistrée à Apple Park. Comme toujours, la séquence mettra en scène Tim Cook, PDG d'Apple depuis 10 ans, et d'autres employés de l'entreprise.

QUAND ET COMMENT SUIVRE LA KEYNOTE APPLE DU 14 SEPTEMBRE 2021 ?

Quand a lieu la keynote Apple ? : ce mardi 14 septembre 2021

: ce mardi 14 septembre 2021 À quelle heure la conférence va-t-elle commencer : à 19h (heure française)

: à 19h (heure française) Comment suivre cette conférence en direct : ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au dessus

: ici sur le site à l’aide de la vidéo YouTube juste au dessus Combien de temps va-t-elle durer : plus ou moins 1h20

Que faut-il attendre de la keynote des iPhone 13 ?

Sans surprise, les iPhone 13 seront les stars de la keynote de septembre 2021. Comme l'an dernier, Apple va annoncer un quatuor de nouveaux iPhone : un iPhone 13 mini, d'un iPhone 13, d'un iPhone 13 Pro et d'un iPhone 13 Pro Max. Afin de séduire les acheteurs, la marque découpe sa gamme en deux modèles abordables et deux éditions plus premium. Parmi les nouveautés attendues, on trouve un écran 120 Hz ProMotion LTPO sur les iPhone 13 Pro, une encoche de taille réduite, le SoC Bionic A15, et 1 To de stockage interne.

Fidèle à ses habitudes, Apple devrait aussi lever le voile sur l'Apple Watch Series 7. En dépit des rumeurs, la montre connectée devrait faire l'impasse sur de nouveaux outils dédiés à la santé. Cette année, la marque se serait contentée d'affiner le design de la smartwatch en s'inspirant des bords plats des iPhone.

Enfin, il se murmure que Tim Cook profiterait de la keynote pour annoncer les AirPods 3, une nouvelle génération d'écouteurs sans fil. Il n'est pas impossible qu'une surprise soit au programme de la keynote. Quoi qu'il en soit, on vous rendez-vous ce soir à 19h pour découvrir ce qu'Apple a comme nouveautés dans les cartons. Toute l'équipe de Phonandroid sera sur le pied de guerre pour suivre en direct toutes les annonces de ce soir.