L’iPhone 18 Pro Max aurait une batterie à plus forte capacité que le Galaxy S26 Ultra, une première entre Apple et Samsung

Pour la première fois, l'iPhone le plus haut de gamme d'Apple serait équipé d'une batterie dont la capacité est supérieure à celle de son équivalent chez Samsung.

apple iphone 17 pro max test
Crédits : Phonandroid

Pendant longtemps, Apple a intégré des batteries à très faible capacité dans ses iPhone. L'entreprise a toujours privilégié l'efficacité énergétique de ses puces et l'optimisation logicielle d'iOS pour limiter leur consommation, permettant de ne pas participer à la course aux mAh qui se livrent les constructeurs de smartphones Android. Mais depuis quelques années, on constate que la marque à la pomme propose des accumulateurs qui bénéficient d'une capacité de plus en plus élevée. Et contre toute attente, l'iPhone 18 Pro Max disposerait d'une batterie plus imposante que celle du Galaxy S26 Ultra, l'actuel flagship de Samsung.

Sur le réseau social chinois Weibo, le leaker Duoge Internet Technology nous apprend que l'iPhone 18 Pro Max vendu en Europe, qui conserve un emplacement pour carte SIM, disposerait d'une batterie de 5 235 mAh. La version commercialisée aux États-Unis, 100 % eSIM et qui bénéficie donc de plus d'espace pour incorporer une batterie de plus grande taille, aurait même droit à une batterie d'une capacité de 5 425 mAh.

Le Galaxy S27 Ultra pour dépasser l'iPhone 18 Pro Max sur la capacité de la batterie ?

Dans les deux cas, c'est mieux que les 5 000 mAh de la batterie du Galaxy S26 Ultra. Samsung n'a pas augmenté la capacité de l'accumulateur de ses Galaxy S Ultra depuis de longues années et accuse un certain retard en la matière. Le fabricant sud-coréen pourrait toutefois corriger le tir avec le Galaxy S27 Ultra, qui jouirait d'une “augmentation significative de la capacité de la batterie”, d'après une autre source. Notons que de l'autre côté de l'Atlantique, l'iPhone 17 Pro Max faisait déjà mieux (de peu) que le Galaxy S26 Ultra avec sa batterie de 5 088 mAh, limitée à 4 823 mAh en Europe.

L'iPhone 18 Pro verrait aussi une hausse de la capacité de sa batterie, qui passerait à 4 056 mAh en Europe et à 4 288 mAh aux États-Unis, contre respectivement 3 998 mAh et 4 252 mAh pour l'iPhone 17 Pro. On est encore loin des capacités atteintes par Xiaomi, Oppo ou Honor, qui exploitent la technologie du silicium carbone, contrairement à Samsung et Apple.


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