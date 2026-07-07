iPhone Air 2 : Apple va résoudre l’un des plus gros problèmes du premier modèle

L'autonomie n'était pas le point fort du premier iPhone Air, Apple devrait corriger le tir sur l'iPhone Air 2, qui serait doté d'une capacité de batterie bien supérieure.

Malgré des ventes relativement faibles en comparaison avec celles des autres modèles, l'iPhone Air va avoir droit à une nouvelle version. Apple croit toujours qu'un mobile au design ultra fin et léger peut trouver son public, et pour convaincre celui-ci, la firme prévoit de belles améliorations pour l'iPhone Air 2. Nous vous rapportions il y a peu que l'appareil sera doté de deux capteurs photo au lieu d'un seul, et ce n'est pas l'unique axe sur lequel il va progresser.

Si l'on en croit les informations du leaker Digital Chat Station, qui cite des sources provenant de la chaîne d'approvisionnement, l'iPhone Air 2 sera équipé d'une batterie d'une capacité d'environ 3 500 mAh. Il s'agirait d'une hausse sensible par rapport aux 3 149 mAh du premier iPhone Air. Celui-ci était doté d'une meilleure autonomie que le Galaxy S25 Edge, qui présentait la même promesse de conception, mais on ne peut pas dire non plus qu'il était particulièrement endurant.

iPhone Air 2 : une autonomie qui s'envole ?

Réussir à intégrer une batterie à plus forte capacité est un défi technologique de taille pour Apple. Proposer un smartphone aussi fin oblige à réaliser des concessions et complique fortement le placement des composants. D'ailleurs, l'iPhone Air est dépourvu d'emplacement pour carte SIM et est devenu le premier iPhone 100 % eSIM vendu en Europe, permettant de libérer un peu d'espace pour la batterie. On ne sait pas comment Apple va augmenter la capacité de la batterie de l'iPhone Air 2 : il pourrait aussi bien s'agir d'une hausse de la taille de l'accumulateur que de la densité des cellules.

Avec cette nouvelle batterie et la présence d'une puce A20 gravée selon un procédé en 2 nm et offrant une meilleure efficacité énergétique, on peut en tout cas s'attendre à ce que l'autonomie de l'iPhone Air 2 soit bien supérieure à celle de l'iPhone Air. La source évoque aussi un Dynamic Island, un écran 6,55 pouces de 120 Hz, et confirme le double capteur photo de 48 MP. L'iPhone Air 2 est attendu en mars ou avril prochain aux côtés de l'iPhone 18 et de l'iPhone 18e.