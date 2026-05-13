iPhone 18 Pro : Apple miserait sur un prix agressif pour enterrer les marques Android

Les constructeurs Android doivent augmenter le prix de leurs smartphones face à la hausse des coûts de la mémoire. Apple résisterait plus à cette crise et serait capable de maintenir ses tarifs pour ses iPhone 18 Pro et 18 Pro Max.

apple iphone 17 pro max test
Crédits : Phonandroid

Apple pourrait frapper un grand coup sur le marché des smartphones dans quelques mois. Dans un rapport du cabinet GF Securities consulté par 9To5Mac, l'analyste Jeff Pu prédit que la firme californienne va adopter une “politique de prix agressive” pour les iPhone 18 Pro et Pro Max. Cela signifie sans doute qu'il s'attend à ce que leur tarif n'augmente pas par rapport à ceux pratiqués pour les iPhone 17 Pro.

Dans le contexte actuel, il s'agirait d'une très bonne surprise. Les pénuries de mémoire, causées par la demande des infrastructures de calcul d'IA, ont provoqué une explosion du coût de la RAM et du stockage, deux composants essentiels d'un mobile, qui étaient il y a peu encore relativement bon marché, et qui sont devenus des pièces parmi les plus onéreuses, au même titre que l'écran ou le SoC.

L'iPhone 18 Pro au même prix que l'iPhone 17 Pro ?

On le constate depuis le début de l'année : la plupart des nouveaux modèles de smartphones sont plus chers que leur prédécesseur. L'exemple le plus criant est celui des Galaxy S26 de Samsung, dont les tarifs sont en moyenne 100 euros plus élevés que sur la génération précédente. Le haut de gamme n'est d'ailleurs pas le seul segment concerné, en témoigne la hausse de prix appliquée pour le Nothing Phone (4a) Pro. Certains fabricants ont même revu le tarif d'appareils déjà sortis sur le marché.

Personne n'aurait été étonné de voir Apple monter ses prix avec les iPhone 18 et 18 Pro Max, mais la marque à la pomme pourrait donc miser sur une autre stratégie, lui permettant d'offrir un rapport qualité-prix plus intéressant. Autrefois critiqué, voire moqué, pour le prix de ses produits, Apple pourrait devenir aux yeux du public le constructeur qui résiste aux hausses tarifaires en ces temps de crise. On l'a récemment constaté avec le MacBook Neo, l'entreprise ose enfin jouer avec les prix pour attirer la demande et faire plier la concurrence.


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