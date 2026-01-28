Les iPhone vont coûter plus cher et c’est la faute de Samsung

Il faut s'attendre à une hausse de prix pour les futurs smartphones d'Apple. Parmi les responsables, Samsung. Sachant que la marque à la pomme croquée ne pourra rien y changer même si le voulait. Explications.

Il était une fois Apple

Cela n'a pas pu vous échapper. Le monde de la Tech est frappé par une crise sans précédent impulsée par les besoins en constante augmentation de l'intelligence artificielle. Pas en centre de données, mais en mémoire RAM. Celle là même qui équipe votre ordinateur ou votre smartphone. Il est aujourd'hui quasiment impossible de se procurer une barrette de RAM à un prix raisonnable. Et encore, il faut d'abord en trouver.

Au-delà de ça, les conséquences sont très concrètes pour les utilisateurs : tous les appareils qui contiennent de la RAM voient leur prix grimper. Un exemple parmi d'autres, celui des smartphones Galaxy de Samsung les moins chers qui gagnent environ 50 euros sur la facture. Et n'allez pas croire que seul l'écosystème Android est concerné. Apple aussi va devoir monter les prix des futurs iPhone.

Le prix des iPhone augmente ? Plaignez-vous à Samsung

Mécaniquement, on s'attendait de toute manière à une hausse des tarifs pour les prochains iPhone. Des sources viennent enfoncer le clou en affirmant que Samsung a augmenté le prix de sa RAM LPDDR de 80 %. Or, c'est chez le fabricant sud-coréen qu'Apple se fournit pour ses smartphones. La marque à la pomme croquée achète aussi des composants à SK Hynix, mais là on parle de 100 % d'augmentation par rapport au trimestre dernier.

Impossible d'y échapper donc, d'autant que cette fois-ci, aucun contrat longue durée avec gel des tarifs n'aurait été signé entre les géants. Samsung et SK Hynix n'ont apparemment conclu que des accords couvrant la première moitié de 2026, empêchant toute forme de négociation.

Dans ces conditions, on voit mal comment Apple pourrait éviter de répercuter la hausse de ses dépenses sur les clients. La firme devra dans le même temps veiller à ne pas être trop gourmande au risque de faire fuir une partie des acheteurs. Plus qu'à attendre l'automne et l'annonce des iPhone 18 pour découvrir à quelle sauce nous allons être mangé.

Source : Zdnet