Pourquoi cette eSIM de voyage est la meilleure pour vos vacances d’été

Plus besoin d’acheter une carte SIM physique une fois arrivé à destination ou de se contenter du Wi-Fi, l’eSIM permet d’obtenir rapidement et facilement une connexion mobile dans n’importe quel pays. Ubigi est réputé pour son rapport qualité-prix.

ubigi esim

Voyager à l’étranger est une expérience qui peut être aussi passionnante que stressante. Mieux vaut s’organiser en amont pour éviter les mauvaises surprises, et le choix de sa connexion à internet, indispensable pour réserver des restaurants, acheter des billets pour des visites ou se guider dans Google Maps, est crucial. Se contenter des réseaux Wi-Fi publics est loin d’être pratique, surtout dans certains pays. Acheter une carte SIM physique sur place peut être très onéreux et fait perdre du temps. La solution la plus simple et économique à mettre en place est de souscrire à une eSIM avant son voyage, qui s’activera automatiquement quand vous atteignez votre destination.

Ubigi est l’un des fournisseurs d’eSIM les plus sérieux du marché. Ses prix sont compétitifs, les performances réseau en 4G ou 5G sont bonnes, le choix de pays et régions du monde ainsi que de durée du service est large, son système de recharge en cas de besoin est bien pensé, et on peut même partager ses données à d’autres appareils (via HotSpot) sans restrictions. De plus, vous bénéficiez de 10% de réduction sur votre premier achat avec le code PHONANDROID.

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Il suffit d’installer l’application Ubigi ou de se rendre sur le site web d’Ubigi puis de choisir son forfait en fonction de ses besoins. L’installation depuis le tableau de bord est facile, vous pouvez la réaliser avant le voyage sans que les jours ne commencent à être décomptés. Quand vous êtes arrivé, n’ayez aucune crainte à désactiver le mode avion de votre smartphone, l’eSIM prend automatiquement le relais. C’est tout ce que vous avez à faire, vous accès à la 4G ou à la 5G (selon le pays) normalement. Et si vous avez besoin de plus de data, pas de panique, il est possible de recharger un forfait depuis

l’app même si vous n’avez plus de données (crédits restants) ou d’accès Wi-Fi, pratique pour s’assurer de ne jamais tomber en rade.

Royaume-Uni, Maroc, Tunisie, Bali, une connexion internet à bon prix grâce à l’eSIM Ubigi

Vous partez à Londres ou en Écosse cet été ? N’oubliez pas que le Royaume-Uni ne fait pas partie de l’accord d’itinérance européen. Vous ne pouvez donc pas y utiliser votre forfait français, sous peine de recevoir une facture très salée à votre retour. Si vous ne consommez pas beaucoup de data, vous pouvez par exemple opter pour une enveloppe de 10 Go, qui ne vous coûtera que 9 euros pour un usage sur 7 jours et 11 euros pour une durée de 30 jours. Vous avez aussi des options à 25 ou 50 Go sur 30 jours, à respectivement 22 et 32 euros. Pour être tranquille, vous pouvez aussi opter pour la formule illimitée à 8 euros par jour, 22 euros pour 7 jours ou 44 euros pour 30 jours.

Ubigi-Maroc

Au Maroc, où les forfaits mobiles locaux sont bien plus chers que dans la plupart des pays européens, Ubigi s’impose comme une évidence, et permet de se connecter aux deux meilleurs réseaux : Maroc Telecom et Orange, ce dernier étant en 5G. Vous n’aurez à payer que 19 euros pour 10 Go pendant 7 jours (23 euros pendant 30 jours), 45 euros pour 25 Go pendant 30 jours ou de l’illimité pendant 15 jours, ce qui convient parfaitement à des vacances, ou 69 euros pour de l’illimité pendant un mois entier. Pour la Tunisie, Ubigi vous donne accès à Orange Tunisie ET Tunisie Telecom en 5G. Vous pouvez compter par exemple 19 euros pour 10 Go ou 38 euros pour 25 Go, valables 30 jours à chaque fois. L’illimité pendant 15 jours coûte 49 euros.

Ubigi-Bali

Les voyageurs qui partent en Asie ne sont pas oubliés. Si vous avez prévu des vacances à Bali, les tarifs des forfaits eSIM d’Ubigi en Indonésie sont très intéressants. Si 10 Go vous suffisent, il vous en coûtera 14 euros pour 7 jours ou 16 euros pour 30 jours. L’option 25 Go pour 30 jours à 28 euros est très attractive également. Si vous désirez utiliser internet sans compter, vous pouvez aussi vous tourner vers l’offre illimitée, affichée à 40 euros pour 15 jours et 59 euros pour un mois complet. Côté connectivité, vous pourrez bénéficier de la couverture étendue de deux des meilleurs réseaux du pays en ce en 5G (Ooredoo et XL Smart).

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Cet article est une publication sponsorisée proposée par Ubigi.


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