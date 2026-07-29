Silo : on sait quand Apple TV diffusera la saison 4 et c’est une excellente nouvelle

La saison 3 de Silo n’est pas encore terminée que nous avons déjà une date de sortie pour la quatrième et dernière saison. Les fans vont être ravis : cette dernière devrait être disponible beaucoup plus tôt que prévu.

Depuis le début de l’été, Apple a repris la diffusion de Silo avec sa saison 3. La plateforme de streaming a déjà une offre en matière de science-fiction d’excellente qualité avec des séries comme Severance ou Fondation (et qui devrait bientôt s’étoffer avec l’arrivée de Neuromancer) et Silo fait justement partie de ces œuvres qui donnent au service sa très bonne réputation dans le domaine. Voilà qui explique pourquoi les fans savent se montrer patients pour découvrir chaque nouvelle saison.

En effet, si Apple TV+ est connue pour ses séries SF de très bonne facture, elle ne l’est pas vraiment pour la régularité à laquelle elle diffuse leurs nouvelles saisons. Il faut généralement attendre plusieurs années avant de découvrir le dénouement d’un horrible cliffhanger, ce qui est loin d’être facile à vivre pour les fans les plus dévoués. Aussi, la troisième saison de Silo venant de sortir, on ne s’attendait pas à déjà avoir des nouvelles de la prochaine salve d’épisodes.

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La saison 4 de Silo va sortir plus tôt que prévu

Et pourtant, Apple n’a cette fois pas traîné pour confirmer l’arrivée prochaine de cette quatrième saison. À la surprise générale, celle-ci sera disponible au cours de l’été 2027, soit dans très exactement un an. De quoi mettre fin à la fameuse malédiction des séries SF de la plateforme — et surtout de quoi ravir les fans qui n’auront cette fois pas à attendre plusieurs années avant d’enfin découvrir la conclusion de leur série préférée.

Rappelons en effet que cette quatrième saison sera la dernière de la série, qui a eu le bon goût de ne pas s’étendre sur trop d’épisodes avant de répondre à toutes les (nombreuses) questions que celles-ci posent lors de sa première saison. Vous l’aurez compris : il sera enfin temps d’apprendre qui a créé ces fameux silos, et surtout dans quel but.