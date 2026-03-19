Apple prévoit de belles améliorations pour l’appareil photo de l’iPhone 18 Pro, au détriment des autres modèles

Les iPhone 18 Pro et iPhone 18 Pro Max vont encore progresser en photo grâce à des nouveautés matérielles. Les autres modèles seraient moins bien gâtés, même l'iPhone pliable.

2026 va marquer un tournant pour l'iPhone. Il est presque assuré qu'Apple va lancer son premier smartphone à écran pliable en septembre prochain, plus de 7 ans après le Galaxy Z Fold de Samsung. La firme va aussi bouleverser son calendrier de sortie en réservant la fenêtre de la rentrée scolaire à ses appareils les plus haut de gamme. Nous aurons donc seulement les iPhone 18 Pro, iPhone 18 Pro Max et iPhone Fold (nom à confirmer) dans quelques mois. Les produits moins ambitieux techniquement (l'iPhone 18, l'iPhone 18e et possiblement l'iPhone Air 2) verraient leur lancement décalé à mars 2027.

De ce que l'on sait, les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max conserveront l'exclusivité du téléobjectif pour le zoom avec la nouvelle génération. L'iPhone pliable en serait dépourvu, un manque important pour un mobile premium dont le prix s'annonce très élevé. Apple travaillerait d'ailleurs sur un téléobjectif à l'ouverture plus grande pour ses prochains iPhone Pro. Elle est à f/2,8 sur les iPhone 17 Pro et Pro Max, l'ouverture plus large devrait permettre de faciliter la capture de la lumière et d'obtenir des clichés plus nets et détaillés. Les performances de cette optique en basse lumière ne devraient en être que meilleures.

Des nouveautés pour tous les capteurs de l'iPhone 18 Pro ?

Face à la concurrence des marques Android qui ne cessent de réaliser des prouesses avec le zoom de leurs smartphones premium, Apple se met au niveau. Sur les iPhone 17 Pro et iPhone 17 Pro Max, nous avions déjà eu le passage à un capteur de 48 MP, permettant de bénéficier d'un zoom lossless (mais pas optique 8x).

Apple pourrait aussi remettre au goût du jour la technologie d'ouverture variable sur le capteur photo principal des iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, donnant le contrôle aux utilisateurs sur la quantité de lumière à laisser passer pour la prise de la photo. Un nouvel ultra grand-angle à trois couches empilées de 48 MP et d'une taille de 1/2.6 pouce, conçu par Samsung, pourrait aussi remplacer le capteur actuel, fourni par Sony.