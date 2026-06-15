L’iPhone Ultra n’est pas prêt, Apple repousse la sortie de son premier smartphone pliable

Apple aurait pris la décision de repousser la sortie de son premier iPhone pliable à début 2027. En septembre, seuls les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max seront donc rendus disponibles.

iphone ultra photo volée
Crédits : Ice Universe

Le développement et la production de l'iPhone Ultra, le premier smartphone pliable d'Apple, posent des problèmes à l'entreprise. Après des années d'attente, on pensait que ce modèle serait finalement commercialisé cette année, à la rentrée de septembre, mais ce ne serait pas le cas. Le constructeur ne serait pas prêt à tenir ce délai et préférerait repousser la sortie de quelques mois.

“Le quatrième trimestre de cette année sera plus chargé que les années précédentes en raison des contraintes de calendrier liées aux nouveaux produits des clients, certains devant être lancés au troisième trimestre et d'autres reportés au début de l'année prochaine”, a déclaré Lin En-ping, PDG de Largan Precision, un fournisseur d'Apple, lors d'une assemblée générale des actionnaires. Des experts du secteur cités par Money.udn estiment que le dirigeant fait ici référence à l'iPhone pliable, dont les composants seraient donc produits durant le quatrième trimestre 2026.

Sortie repoussée pour l'iPhone Ultra, mais succès assuré ?

Si cette information se confirme, nous ne devrions donc avoir que deux nouveaux iPhone en septembre prochain : les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max. L'iPhone 18 de base est attendu en mars ou avril 2027 en compagnie de l'iPhone 18e. L'iPhone Air 2 ne fait pas l'objet de rumeurs fiables pour le moment, on ne devrait pas le voir arriver cette année non plus. L'iPhone Ultra était censé accompagner les iPhone 18 Pro, mais ce ne serait donc pas possible.

Des analystes prétendent par contre qu'Apple pourrait tout de même annoncer l'iPhone Ultra en septembre en même temps que les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max, mais sans qu'il soit rendu disponible tout de suite. On peut aussi se demander ce que signifie “début d'année”. Faut-il s'attendre à une sortie de l'iPhone pliable dans les premières semaines de 2027, ou plutôt vers le printemps avec les iPhone 18 et iPhone 18e ?

Les cabinets d'études de marché prévoient que l'iPhone pliable représentera près de 30 % des parts de marché mondiales des smartphones pliables dès sa première année, avec des livraisons atteignant 11 millions d'unités. Pour y répondre, Samsung va lancer un nouveau design pour son Galaxy Z Fold 8, proche de celui de l'iPhone Ultra.


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