Cette nouvelle carte graphique AMD cache un défaut que beaucoup ne verront qu’après l’achat

Les cartes graphiques d’entrée de gamme encaissent de plein fouet la flambée des prix de la mémoire. AMD préparerait une Radeon dont la fiche technique rappelle les configurations de 2022. Les joueurs pourraient la retrouver sans le savoir dans un PC vendu près de 830 euros.

amd RX 9000 officiel
Crédits : AMD

La crise des mémoires bouleverse le marché du matériel informatique depuis fin 2025. Les serveurs dédiés à l’intelligence artificielle absorbent l’essentiel de la production mondiale de puces DRAM. Les revendeurs européens et japonais ont commencé à limiter les quantités de cartes graphiques disponibles. Certains constructeurs préfèrent désormais rogner sur la mémoire embarquée.

AMD s’apprête justement à compléter sa gamme Radeon par le bas. Le constructeur prépare une RX 9050, sa carte RDNA 4 la plus abordable, sans avoir encore communiqué dessus. Deux versions ont fuité, très différentes. Micron a verrouillé ses tarifs de mémoire jusqu’en 2030 avec ses principaux partenaires. Cette pression se lit directement dans la moins chère des deux.

La Radeon RX 9050 d’AMD redescendrait à 4 Go de mémoire vidéo sur un bus de 64 bits

La Radeon RX 9050 d’AMD reposerait sur la puce Navi 44, déjà utilisée par les RX 9060. Selon VideoCardz, qui a relevé les fiches ASRock avant leur retrait, les deux modèles partagent 16 unités de calcul et une fréquence turbo de 2 600 MHz. Tout se joue sur la mémoire. La version 8 Go conserve un bus de 128 bits, quand celle de 4 Go descendrait à 64 bits. Sa bande passante chuterait à 144 Go/s, contre 288 Go/s pour sa grande sœur.

La RX 9050 de 4 Go afficherait donc la bande passante exacte de la Radeon RX 6500 XT, lancée par AMD en 2022. Aucune carte neuve n’était redescendue à ce niveau depuis. La quantité de mémoire détermine ce que le processeur graphique garde sous la main pour afficher une scène. Quand les données débordent, les images saccadent. Plusieurs jeux récents réclament déjà davantage en 1080p, même avec tous les réglages au minimum.

ASRock a depuis officialisé la seule version 8 Go, limitée à l’Asie-Pacifique et à l’Amérique latine. La déclinaison 4 Go de la RX 9050 n’a jamais été annoncée par AMD. Elle serait vraisemblablement réservée aux assembleurs de PC. Elle apparaît déjà dans une configuration CyberPowerPC affichée sous 890 dollars (environ 830 euros). L’acheteur d’une tour de jeu toute montée ne verrait donc pas la différence avant de lancer son premier titre récent.


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