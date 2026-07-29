Samsung brade déjà les Galaxy Z Fold 8 et Fold 8 Ultra : 900 € de remise immédiate et Buds 4 Pro offerts

Samsung se montre très agressif pour le lancement des Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra avec des remises conséquentes pendant la période de précommande. Plusieurs réductions cumulables vous permettent de profiter d’une réduction immédiate allant jusqu’à 900 €, avec les Galaxy Buds 4 Pro offerts en prime.

Galaxy Z Fold 8 Series

Samsung a récemment officialisé ses nouveaux Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra. Il ne propose donc pas un seul modèle cette année, mais deux déclinaisons au positionnement légèrement différent, avec un prix d’entrée fixé à 1 999 € pour le premier et 2 199 € pour le second.

C’est un budget non négligeable, mais la bonne nouvelle, c’est que vous pouvez économiser plusieurs centaines d’euros grâce à l’offre de précommande de Samsung : jusqu’à 900 € de réduction immédiate, des Galaxy Buds 4 Pro offerts, et une offre de reprise qui offre potentiellement jusqu’à 681 € de remise supplémentaire.

Galaxy Z Fold 8 et Z Fold 8 Ultra : une offre de précommande très généreuse

Concrètement, l’offre se compose de plusieurs avantages cumulables selon la configuration choisie :

  • 400 € de remise immédiate avec le code NEWLIVE
  • Galaxy Buds 4 Pro d’une valeur de 249 € offerts avec le même code
  • Jusqu’à 200 € de remise en choisissant une capacité de stockage supérieure
  • 300 € de réduction supplémentaire en payant par PayPal, ou avec la reprise via Floa
  • Jusqu’à 681 € d’économie grâce à l’offre de reprise, par exemple avec un Galaxy Z Fold7 512 Go

La version de base du Galaxy Z Fold 8 revient ainsi à 1 299 € au lieu de 1 999 €, soit 700 € de réduction immédiate avec le code NEWLIVE et en payant par PayPal. En choisissant les versions de stockage supérieures, la réduction est plus intéressante : 900 € sur la version 1 To car elle bénéficie de 200 € de réduction à la base. Celle de 512 Go bénéficie d’une réduction de 800 € et revient ainsi à 1 399 € au lieu de 2 199 €.

Le Galaxy Z Fold 8 Ultra profite de la même offre : jusqu’à 900 € de remise immédiate en fonction de la capacité de stockage choisie. La version la plus abordable à 1 499 € au lieu de 2 199 €, mais plus le stockage est élevé, plus la réduction augmente.

Les caractéristiques des Galaxy Z Fold 8 et 8 Ultra

Le Fold 8 et le Fold 8 Ultra jouent des cartes différentes cette année. Le premier adopte un nouveau format chez Samsung, plus large et moins haut une fois replié. Son écran extérieur passe ainsi à 5,5 pouces en mode fermé, et à 7,6 pouces quand l’appareil est ouvert. L’ensemble pèse 201 grammes pour 4,5 mm une fois déplié.

Pour le propulser, Samsung a misé sur le processeur le plus puissant de Qualcomm en 2026 : le Snapdragon 8 Elite Gen 5 spécialement optimisé pour les smartphones Galaxy.

Le Galaxy Z Fold Ultra embarque le même processeur, mais son design est le même que celui habituellement. La marque a toutefois trouvé de la marge pour diminuer les dimensions du modèle : il est encore plus fin, avec ses 4,1 mm d’épaisseur et ses 215 grammes sur la balance.

L’écran principal du Galaxy Z Fold 8 Ultra a une taille de 8 pouces, et quand il est replié, il passe en 6,5 pouces. Pour la partie photo, il dispose de trois capteurs : un principal de 200 MP, un ultra grand-angle de 50 MP et un téléobjectif de 10 MP avec zoom optique 3x.

Le Z Fold 8 standard dispose quant à lui de deux capteurs de 50 MP (grand et ultra grand-angle). C’est donc la version Ultra qui vise les utilisateurs les plus exigeants. Le modèle standard reste la porte d’entrée la moins chère de la nouvelle gamme de Samsung.


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