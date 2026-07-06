Apple lancerait son iPhone pliable en quantités si limitées que les prix pourraient s’envoler

Le tourisme du haut de gamme mobile va bientôt changer d'échelle. Apple placerait son iPhone Ultra pliable dans une catégorie de prix inédite. Les premières estimations donnent le vertige.

render iPhone ultra
Source : Youtube @FrontPageTech

Le marché des smartphones pliables reste un terrain que peu de constructeurs osent aborder. Les tarifs élevés et les faibles volumes de production le réservent encore à une minorité. Après des années de rumeurs, la firme de Cupertino s'apprête pourtant à y faire son entrée. Le géant américain a longtemps hésité. L'iPhone Ultra qu'Apple ne serait pas prêt à commercialiser à temps a même connu plusieurs reports. Le premier pliable de la marque à la pomme suscite une attente énorme, alimentée par des fuites toujours plus précises.

Un nouvel éclairage vient désormais des prévisions d'un analyste bien connu du secteur. Il concerne directement l'iPhone Ultra, le nom présumé de ce premier smartphone pliable d'Apple. Le futur iPhone Fold dont une fuite a dévoilé le prix et la fiche technique se dessine peu à peu. Son lancement s'annonce toutefois plus tardif que prévu. L'appareil ne sortirait pas avant le quatrième trimestre 2026, en quantités très restreintes. Cette rareté programmée pourrait transformer l'appareil en produit de spéculation avant même son arrivée en boutique.

L'iPhone Ultra pourrait s'écouler à seulement 7 à 8 millions d'exemplaires fin 2026

L'iPhone Ultra pourrait donc devenir la cible privilégiée des revendeurs. D'après une note de l'analyste Ming-Chi Kuo publiée sur X, Apple n'en mettrait que 7 à 8 millions d'unités sur le marché au second semestre 2026. Le tarif conseillé grimperait entre 2 300 et 2 500 dollars (environ 2 100 à 2 300 euros), au-dessus des estimations précédentes. Face à cette pénurie orchestrée, les scalpers pourraient appliquer une marge de 50 à 100 % sur chaque appareil. La faible disponibilité rappellerait celle de l'iPhone X en 2017.

Ce démarrage prudent tranche avec les débuts de l'iPhone X, qui s'était écoulé à plus de 20 millions d'exemplaires. Le prix vertigineux du modèle pliable et les difficultés de production expliqueraient ce volume réduit. Apple dévoilerait l'iPhone Ultra lors de sa keynote de septembre, aux côtés des iPhone 18 Pro et Pro Max. Cet événement marquerait la première conférence du nouveau patron de la marque, John Ternus. Reste à savoir si les curieux accepteront de payer le prix fort pour s'offrir ce smartphone.


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