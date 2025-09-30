Le 9 septembre 2025, Apple présentait l’iPhone Air, son premier smartphone ultrafin. Développé avec les mêmes intentions que le Galaxy S25 Edge de Samsung, il doit lui aussi jongler entre les attentes des utilisateurs, les contraintes physiques et les ambitions tarifaires. À cet exercice d’équilibriste, l’iPhone Air s’en sorte-t-il mieux que le Galaxy S25 Edge ? Réponse dans ce test complet.

Créer un smartphone, c’est créer un bon équilibre et faire des choix qui vont optimiser l’utilisation. Parce qu’il y a des contraintes d’usage : photo, gaming, outdoor et nautisme, etc. Parce qu’il y a des contraintes physiques : design, encombrement, taille d’écran, composants, matériaux, etc. Parce qu’il y a des contraintes de prix. Sans oublier les attentes des utilisateurs qui exigent le meilleur, même s’ils n’en ont pas l’usage.

En mai dernier, nous avons publié le test complet du Galaxy S25 Edge, le smartphone le plus fin jamais créé par Samsung. Nous lui avons accordé une note correcte, mais en dessous de celles des autres membres de la fratrie S25. Pourquoi ? Parce que certains choix ont provoqué un déséquilibre inacceptable pour un produit vendu au-dessus des 1200 euros. Nos principaux points sombres : la chaleur, l’autonomie, l’audio et même la partie photo.

Le 9 septembre 2025, Apple a présenté l’iPhone Air, avec sa taille de guêpe et son ambition inversement proportionnelle. Nous avons alors craint que la firme de Cupertino ne soit tombée dans le même piège, et ce même si elle maitrise davantage l’ensemble de la chaine de valeur de ses smartphones (design, composants, système d’exploitation). Vendu à un prix équivalent à son concurrent, l’iPhone Air offre-t-il l’expérience attendue pour ce prix ? C’est à cette question que nous allons répondre dans ce test complet.

L’iPhone Air est vendu à partir de 1229 euros. Dans la gamme, il prend la place de la déclinaison « Plus », abandonnée avec l'iPhone 17. Le positionnement tarifaire est quasiment identique. Et il reste plus économique que l’iPhone 17 Pro : une centaine d’euros les séparent. L’iPhone Air propose trois paliers de stockage : 256 Go, 512 Go et 1 To. Voici tous les prix :

256 Go : 1229 euros

512 Go : 1479 euros

1 To : 1729 euros

Vous remarquerez qu’il faut payer 250 euros pour passer d’un palier de stockage au suivant. Cela veut dire que la version 512 Go est plus chère au gigaoctet que la version 1 To. Nous vous conseillons donc d’éviter la version intermédiaire.

À ce prix, l’iPhone Air se mesure directement au Galaxy S25 Edge, lancé par Samsung en mai 2025. Celui-ci se décline en deux versions, avec 256 Go et 512 Go de stockage. Ils étaient vendus au démarrage à 1252 euros et 1372 euros respectivement. Depuis, Samsung a baissé considérablement le prix du smartphone. Vous le trouvez aujourd’hui à 1099 euros et 1219 euros, toujours en version 256 Go et 512 Go respectivement.

Au-dessus de 1200 euros, vous retrouvez aussi de nombreux smartphones premium, moins fins certes, mais aussi plus complets. Le Galaxy S25+ chez Samsung, le Find X8 Pro chez Oppo, l’Edge 60 Ultra chez Motorola, etc. De même, certains smartphones, vendus plus cher en début d’année, sont désormais plus intéressants financièrement que l’iPhone Air. C’est le cas du Magic7 Pro de Honor, par exemple.

L’iPhone Air se décline en trois coloris : blanc, bleu, gris et doré (notre version de test), le bleu étant notre préféré (avec cette teinte très subtile qui tire vers le blanc). Dans la boîte, le smartphone est accompagné d’un câble USB-C vers USB-C tressé. Il est plus solide et plus qualitatif que le câble lisse historique.

Design et interface

Démarrons ce test par le design. Ce qui apparait, dans ce téléphone, le principal point d’intérêt, notamment pour la cible à qui il s’adresse. L’iPhone Air choque évidemment au premier regard par sa finesse. 5,6 mm d’épaisseur (hors module photo) contre 8 mm pour l’iPhone 17, par exemple. C’est à juste titre le smartphone le plus fin d’Apple. Il est aussi plus fin que son concurrent direct (qui mesure 5,8 mm). Regardez ci-contre nos photos comparatives.

La finesse n’en est pas moins impressionnante : le smartphone devient donc extrêmement facile à entrer dans une poche de pantalon, malgré sa largeur. Il parait aussi très fragile, mais ce n’est qu’une impression : tranches en titane, faces en verre ionisé avec de la céramique, châssis en aluminium, l’iPhone Air résiste aux chutes, aux rayures et même à un bon bain (même si Apple n’indique aucun indice de protection sur ses téléphones). Le « Bendgate » ne passera pas l’iPhone Air ! En revanche, les traces de doigt sur les tranches brillantes, elles sont bien là !

Si la finesse peut étonner à la première prise en main, c’est surtout son poids qui reste en mémoire. L’iPhone Air pèse 165 grammes, contre 177 grammes pour l’iPhone 17, sorti en même temps, alors que le premier dispose d’un écran plus grand. En comparaison de n’importe quel iPhone de 2023 à 2025, l’iPhone Air est plus fin, même face à l’iPhone 16e (167 grammes).

Le rapport poids sur taille d’écran est également très faible : 25 grammes par pouce pour l’iPhone Air contre 28 grammes par pouce pour l’iPhone 17, mais 24 grammes par pouce pour le Galaxy S25 Edge. Manipuler le téléphone devient donc plus facile et moins fatigant, notamment sur la durée. Pourtant, malgré cette finesse et cette légèreté, l’iPhone Air ne fait presque aucune concession ergonomique : port micro-USB, Camera Control et Bouton Action, Dynamic Island avec FaceTime, etc.

Seul un élément manque à l’appel. Et il a un impact considérable. Il s’agit de l’emplacement pour la carte SIM. Vous ne pouvez en effet plus installer votre carte SIM dans ce téléphone. Vous devez passer obligatoirement par une carte eSIM. Tous les opérateurs proposent désormais d’adopter une carte SIM virtuelle ou de transformer une carte SIM physique en carte eSIM. Et dans de nombreux cas, la procédure est gratuite. Retrouvez dans nos colonnes des articles dédiés à ce sujet.

L’iPhone Air n’est pas aussi fin sur toute sa surface : il y a le module photo protubérant, intégré directement dans le verre minéral qui couvre le dos du smartphone. Une intégration assez élégante, malgré une bordure assez acérée au niveau du plateau. À gauche, vous retrouvez un module photo dont l’objectif protubérant est protégé par un cerclage métallique, comme pour tous les iPhone récents. Ce module, excentré, déséquilibre le téléphone quand il est posé sur une table. C’est dommage. N’hésitez pas à utiliser une coque (comme celle en photo plus haut) pour rendre à ce téléphone son équilibre.

Côté logiciel, nous retrouvons iOS sans surprise. La version installée est numérotée 26. Si les fondamentaux d’iOS n’ont pas changé avec cette nouvelle mouture, l’esthétique a beaucoup évolué, apportant un vrai vent de fraicheur. Les aplats transparents sont désormais partout dans l’interface : boutons virtuels, notifications, widgets, raccourcis, réglages rapides, tout y passe. Apple en profite aussi pour modifier ou moderniser certaines icônes. C’est par exemple le cas de Playground, mais aussi de l’iconographie du menu de réglage.

L’intégration de Liquid Design a modifié la navigation de certaines applications, notamment Photos dont les collections sont de nouveau séparées de la bibliothèque principale, ce qui calmera de nombreux « rageux ». Deux nouvelles applications sont apparues : Jeux qui regroupe Game Center, Apple Arcade et la section ludique de l’App Store, et Aperçu, qui permet de consulter et créer des documents et des images. Nous voyons également que l’application Clips a disparu, certainement parce que toutes ses fonctions sont également présentes dans Photos.

Apple Intelligence est évidemment présent partout dans le système d’exploitation. Vous pouvez l’appeler depuis le bouton de mise en marche ou la barre de navigation à la base de l’écran. Vous pouvez lui demander de faire une recherche sur Internet, retoucher une photo ou corriger ou réécrire vos messages et vos textes, que ce soit dans Messages, Notes, Mail ou Pages. Pour créer du texte, vous pouvez utiliser la connexion entre Apple Intelligence et ChatGPT. Et pour produire des images, vous avez toujours Playground, qui propose de plus en plus d’options de création.

Écran, performances et batterie

Passons à la partie technique du test. En façade, vous retrouvez un écran unique chez Apple. En effet, il mesure 6,5 pouces, ce qui ne correspond à aucun autre téléphone de la marque sur ces 5 dernières années. Les deux seuls autres iPhone à intégrer une dalle de 6,5 pouces sont l’iPhone XS Max et l’iPhone 11 Pro Max. Mais aucun de ces deux modèles ne profite des technologies modernes de l’iPhone Air : dalle LTPO 3, taux de rafraichissement variant de 1 Hz à 120 Hz et poinçon « Dynamic Island ».

Dans la gamme 2025, l’iPhone Air propose une taille d’affichage quasiment médiane, entre l’iPhone 17 (6,3 pouces) et l’iPhone 17 Pro Max (6,9 pouces). Le ratio de l’écran est assez classique : 19,5/9e. La définition atteint 1260 pixels en largeur et 2736 pixels en hauteur, pour une résolution « Super Retina » standard chez Apple de 460 pixels par pouce. L’affichage est donc très précis. Selon Apple, la luminosité maximale automatique atteint 1000 nits en SDR, 1600 nits en XDR et 3000 nits en pointe locale. Nous avons mesuré une luminosité manuelle maximale de 465 nits.

Il n’existe, comme toujours, qu’un seul profil colorimétrique qui, par défaut, s’adapte automatiquement en fonction des contenus et des conditions environnementales. Si vous désactivez le mode True Tone, vous obtenez un profil extrêmement précis : un Delta E qui atteint 1,8 et une température moyenne des couleurs à 6443°. Le blanc est encore meilleur, puisqu’il se positionne à 6470°. Soit à 30° seulement du blanc parfait. Pour les contenus HDR, l’iPhone Air est compatible HDR10 et Dolby Vision, comme toujours. Notez que le smartphone filme aussi en Dolby Vision.

L’iPhone Air est animé par un A19 Pro d’Apple. Mais celui-ci n’est pas identique à celui de l’iPhone 17 Pro Max. Il est toujours gravé en 3 nm. Il compte aussi six cœurs, dont deux très puissants, cadencés à 4,26 GHz, mais son GPU n’en dispose que de cinq. Il est toujours épaulé par 12 Go de RAM. Cet A19 Pro est donc positionné entre celui de l’iPhone 17 et celui de l’iPhone 17 Pro. Il s’agit clairement d’un choix dicté par des contraintes énergétiques.

Et la conséquence d’une telle stratégie se ressent dans les benchmarks. L’iPhone Air est performant, mais pas tant que cela. Un peu comme le Galaxy S25 Edge et son Snapdragon 8 Gen 1 for Galaxy. Le smartphone d’Apple est d’ailleurs un peu au-dessus de son adversaire dans tous les tests qui concerne le CPU ou l’ensemble de la plate-forme. Et il est un peu en dessous sur les tests dédiés au GPU. Notez que cela n’empêche pas la plate-forme d’offrir une expérience fluide avec tous les usages modernes.

Et ce même pour les joueurs. En effet, la plate-forme conserve des performances très correctes sur la durée avec un score de stabilité qui varie de 65 % à 80 % selon la charge de travail. Bien sûr, l’iPhone Air va chauffer sous la pression. Nous avons mesuré 50°C environ sur le point le plus chaud de l’écran et 47°C très localement sur la coque arrière. L’utilisateur ne le ressent pas : les tranches ne chauffent que très peu, le titane étant un mauvais dissipateur thermique.

Écran LTPO 3, SoC dégradé, limitation des performances en fonction de l’usage, tout est fait pour optimiser l’autonomie du smartphone, lequel intègre une toute petite batterie de 3310 mAh seulement selon les sites ayant démonté cet iPhone (à comparer avec les batteries de 3900 mAh et 3692 mAh des Galaxy S25 Edge et iPhone 17, respectivement). Est-ce que cela fonctionne ? La réponse est oui, même s’il ne faut attendre un miracle non plus.

L’autonomie annoncée par Apple est de 27 heures en lecture vidéo. Nous avons observé une autonomie en usage standard (réseaux sociaux, web, messagerie, streaming, photo) comprise entre la grosse journée et la journée et demie. Pour les joueurs, l’autonomie est comprise entre 3 heures et 5 heures en fonction des réglages graphiques du jeu. L’autonomie est légèrement meilleure qu’avec le Galaxy S25 Edge. Mais pas de façon drastique non plus.

Une fois la batterie déchargée, l’iPhone Air offre plusieurs options de recharge. Par le port USB-C, avec un chargeur compatible PowerDelivery 2.0. Ou sans fil, avec un chargeur MagSafe ou un chargeur Qi 2.0. La puissance acceptée par l’iPhone peut monter jusqu’à 20 watts pour éviter une chauffe inutile. Apple promet dans ces conditions une charge à 50 % en 30 minutes. Armés de notre chargeur MacBook 45 watts, nous n’avons pas pu recharger l’iPhone Air aussi rapidement qu’annoncé : nous avons atteint 46 % en 30 minutes à partir du téléphone éteint. Et nous avons atteint les 100 % en 105 minutes. Voici nos mesures intermédiaires :

10 mn : 18 %

30 mn : 46 %

60 mn : 79 %

90 mn : 95 %

105 mn : 100 %

Pour soigner la batterie, Apple intègre depuis plusieurs années la recharge intelligente, qui permet d’éviter les surcharges aux adeptes de la charge nocturne. En outre, Apple propose la charge limitée, qui empêche la batterie de se remplir à 100 %. Le taux est personnalisable entre 80 % et 95 % (avec des paliers de 5%).

Photo, vidéo et audio

Passons à la photo. L’iPhone Air est pourvu d’un capteur à l’avant et d’un capteur à l’arrière. Cela peut paraitre une mauvaise nouvelle, car le Galaxy S25 Edge en propose deux. De même, l’iPhone 17, vendu bien moins cher, en dispose de deux. Et chez Apple, pour retrouver une configuration avec un seul capteur seulement, il faut se rendre du côté de la gamme économique, représentée actuellement par l’iPhone 16e. D’autant que cette configuration empêche l’iPhone Air de prendre des photos spatiales.

Autant dire que le test photo partait mal. Mais Apple n’a pas rechigné sur les deux modules présents ici. Nous retrouvons le capteur principal et le capteur FaceTime « carré » de tous les iPhone de 2025, dont l’iPhone 17 Pro Max. Autofocus dual pixel. Stabilisateur sensor-shift. Ouverture gigantesque de l’optique. Objectif ultra grand-angle du capteur FaceTime. Tout est là. Voici la configuration exacte :

Principal : capteur 48 MP, objectif ouvrant à f/1.6, stabilisation Sensor-Shift, autofocus Dual Pixel

: capteur 48 MP, objectif ouvrant à f/1.6, stabilisation Sensor-Shift, autofocus Dual Pixel Selfie : capteur carré 18 MP, objectif ouvrant à f/1.9, autofocus à détection de phase

Résultat, dans les exercices classiques, l’iPhone Air se débrouille très bien en photo. La colorimétrie est impeccable. Le niveau de détail est très satisfaisant. Le piqué est très bon. L’autofocus est plutôt rapide et précis. La luminosité est bien globalement gérée. La plage dynamique est très large. Le mode nuit automatique (lequel peut être désactivé dans la nouvelle interface photo) n’augmente pas plus que de raison la luminosité de la scène.

Le mode portrait reste excellent, comme tous les iPhone récents, avec un détourage précis et des textures préservées. Le zoom lossless 2x est top. Et le zoom numérique 5x reste bon. Le capteur selfie est également bon, que ce soit en journée ou en soirée. Le cadrage et le zoom automatique en selfie (avec possibilité de passer automatiquement du mode vertical au mode horizontal) sont une riche idée.

Nous avons également un petit reproche à faire à l’iPhone Air. Et cela concerne la vidéo. Si la colorimétrie est bonne, de jour ou de nuit, pour des résultats très naturels, nous devons admettre que le zoom numérique n’est pas son fort. Dès que nous dépassons le zoom lossless, le grain apparait en journée et, surtout, en soirée. Aussi, de très nombreux reflets apparaissent sur les lentilles, notamment la nuit. Cela gâche évidemment le résultat. Le revêtement n’est donc pas optimal.

En outre, dès que vous lui en demandez un peu plus, il atteint rapidement ses limites. Le zoom numérique ne monte que jusqu’à 10x. Difficile pour s’approcher de certains détails. L’ultra grand-angle est absent pour les larges panoramas ou les photos de groupe. Il n’y a pas de mode macro, remplacé ici par le zoom lossless 2x. Bien sûr, le capteur principal couvre plus de 90 % des besoins. Et il le fait très bien. Mais, à ce prix, nous en attendions un peu plus. En outre, de nuit, nous n’aurions pas refusé un capteur LiDAR supplémentaire pour accélérer, voire préciser, la mise au point.

Finissons enfin avec l’audio. L’iPhone Air est équipé d’une configuration qui parait anachronique. Surtout pour un smartphone vendu à 1200 euros (ou plus). En effet, l’iPhone Air dispose d’un seul haut-parleur. Et il n’est même pas logé dans la tranche inférieure : il se trouve dans l’écouteur téléphonique, pour profiter de l’épaisseur additionnelle offerte par le module photo. Le Galaxy S25 Edge, lui, en propose deux. Dommage.

Résultat, vous disposez ici d’un son mono. De bonne qualité, certes, avec une puissance très correcte et assez peu de grésillement quand le volume sonore passe au-dessus des 50 %. Mais il s’agit quand même d’une configuration mono, avec très peu de relief et une forte prédominance des voix, tandis que les aigus et les basses sont un peu effacés. En outre, Apple ne propose pas d’égaliseur pour iOS, préférant en offrir un uniquement dans Apple Music. Des écouteurs sont donc vivement conseillés.

Bonne nouvelle en revanche, Apple a inclus un micro secondaire dans le module photo. Ce micro sert aussi bien à la réduction de bruit active pour les appels qu’à la captation de la voix en vidéo. Grâce à lui, vos séquences créées avec l’iPhone Air sont stéréo. Et l’effet dans nos tests est plutôt convaincant (attention, comme toujours au zoom audio qui peut masquer certaines voix en fonction du rapport de zoom).

Alors, on achète ?

L’iPhone Air est un smartphone étrange. À la fois frustrant et étonnant. Il est impressionnant de maitrise : les optimisations matérielles et logicielles sont particulièrement abouties. C’est un produit statutaire, qui s’adresse en premier lieu aux amateurs de design et de beaux objets, pour qui l’iPhone 17 n’est pas assez exceptionnel.

Avec son prix élevé et ses fonctions bridées, l’iPhone Air n’est pas pour tout le monde. Il n’est pas pour ceux qui cherchent un téléphone abordable. Il n’est pas non plus fait pour les gamers ou les photographes avertis. Pour ces deux catégories, il existe chez Apple des alternatives plus intéressantes, comme l’iPhone 17 Pro ou l’iPhone 16 Plus.