Grosse augmentation de prix pour l’iPhone 18 Pro Max ? Cette fuite le laisse penser

Un leaker affirme connaître le prix de l'iPhone 18 Pro Max dans son pays. Après une rapide conversion, il est bien supérieur à celui de l'iPhone 17 Pro Max à sa sortie en 2025.

C'est la crise. Pas économique comme en 2008, mais de la mémoire RAM. Avec l'explosion des centres de données et autres infrastructures nécessaires à l'intelligence artificielle, les besoins en puce mémoire ont grimpé en flèche. Résultat : les prix de ces dernières a augmenté, ce qui s'est fatalement répercuté sur le portefeuille des consommateurs. Smartphones, PC… Presque tous les appareils électroniques valent plus cher qu'avant, juste pour éponger le coût de ses composants.

En toute logique, on s'attend à ce que les futurs iPhone 18 Pro et Pro Max d'Apple suivent le même chemin. Pourtant, la firme de Cupertino souhaitait négocier avec ses fournisseurs pour maintenir des tarifs semblables à ceux de la génération précédente. Mais d'après le leaker Smart Pikachu, assez pertinent dans ses révélations, il semble que les efforts de la marque n'aient pas porté leurs fruits. Et c'est peu de le dire.

L'iPhone 18 Pro Max pourrait connaître une hausse de prix salée

L'internaute affirme que l'iPhone 18 Pro Max sera lancé à partir de 11 000 yuans en Chine. Au taux de change actuel, cela fait environ 1426 euros. Un tarif auquel il faudra ajouter les diverses taxes habituelles. Pour rappel, l'iPhone 17 Pro Max coûtait 6 999 yuans, soit à peu près 910 euros. Nous sommes donc face à une hausse potentielle de 400 à 500 € pour l'iPhone 18 Pro Max. En France, le modèle précédent était à 1 479 euros pour la version 256 Go.

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Au-delà du prix de la RAM, le processeur A20 Pro prévu dans l'iPhone 18 Pro Max serait aussi responsable de l'augmentation attendue. Gravé en 2 nm, il coûte entre 50 et 60 % de plus à produire que son équivalent en 3 nm, selon les informations du secteur. Plus qu'à patienter quelques semaines pour en avoir le cœur net : Apple devrait présenter les iPhone 18 Pro, Pro Max et Ultra (Fold) le 8 septembre 2026.

Source : My Drivers