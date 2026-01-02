Pas d’iPhone 18 en 2026 ? C’est de plus en plus probable

Plusieurs analystes estiment qu'Apple pourrait faire une entorse à ses habitudes en sortant l'iPhone 18 plus tard qu'attendu. Une décision qui, si elle se confirme, serait motivée par plusieurs facteurs.

Depuis qu'Apple a dévoilé le premier iPhone en 2007, nous sommes habitués à voir un nouveau modèle, ou plutôt une série de modèles, chaque année. La mécanique est bien huilée et tous les constructeurs l'ont adoptée. Nous sommes désormais en 2026, le calcul est donc simple : les iPhone 18 sortiront à l'automne, sauf changement de calendrier. Les indiscrétions des leakers permettent déjà de s'en faire une idée. La fiche technique des iPhone 18, iPhone Air 2 et iPhone Fold fait déjà parler d'elle par exemple.

Mais au milieu de ces fuites et autres spéculations, il y en une qui pourrait marquer un tournant majeur dans la stratégie de la firme à la pomme croquée. De plus en plus d'analystes pensent que l'iPhone 18 ne pointera pas le bout de son nez en 2026. Attention : nous parlons bien du modèle standard, pas de la série dans son ensemble. Le choix peut sembler étonnant quand on connaît le succès de l'iPhone 17. Il y a pourtant plusieurs arguments en faveur de l'hypothèse.

Pourquoi Apple pourrait repousser la sortie de l'iPhone 18

L'idée est qu'Apple voudrait scinder ses sorties en deux périodes espacées pour ne pas créer trop de concurrence interne entre ses propres smartphones. À l'automne 2026, ce sont les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max qui arriveraient en boutique, accompagnés de l'iPhone Fold, le premier iPhone pliant de la firme. Avec l'iPhone 16e et l'iPhone Air de 2025, cela ferait donc 8 iPhone disponibles cette année.

D'un point de vue logistique et financier, attendre pour sortir d'autres modèles permettrait aussi de mieux gérer l'approvisionnement en composants et les chaînes de production. Tout en assurant des revenus plus constants au lieu de les concentrer sur une seule période de vente. Au final, la plupart des spécialistes du secteur s'accordent pour dire qu'Apple attendra le printemps 2027 pour sortir l'iPhone 18 standard, en même temps que l'iPhone 18e et l'iPhone Air 2. Cela étant, l'entreprise a encore plusieurs mois pour démentir la rumeur.

