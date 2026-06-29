On connait la date de lancement de l’iPhone 18 Pro et de l’iPhone pliable

La traditionnelle keynote de rentrée d'Apple est datée. L'événement sera particulier cette année. L'iPhone 18 y sera absent, seuls les modèles Pro seront présentés. Et pour la première fois, un iPhone pliable sera annoncé.

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Crédit : Phonandroid

Chaque rentrée de septembre est marquée par la célèbre conférence d'Apple. Mais à quelle date sera organisée la keynote cette année ? On pouvait craindre que celle-ci soit décalée de quelques semaines suite aux rumeurs d'un décalage de la sortie de l'iPhone pliable, dont la production prendrait du retard. Mais il n'en serait finalement rien.

Dans sa newsletter Power On publiée par Bloomberg, le très fiable Mark Gurman nous apprend que la keynote Apple aura lieu le 8 septembre 2026, dès le début du mois, donc. Il s'agit, comme d'habitude, d'un mardi. Traditionnellement, la marque ouvre les précommandes de ses produits le vendredi suivant, ce qui nous amènerait au 11 septembre, pour une disponibilité une semaine plus tard, soit le 18 septembre. Il est probable qu'un tel calendrier soit respecté pour deux modèles : l'iPhone 18 Pro et l'iPhone 18 Pro Max.

Quels prix pour les nouveaux iPhone ?

Il n'y aura pas d'iPhone 18 ni d'iPhone Air 2 lors de cette conférence. L'iPhone 18 sera sans doute lancé en mars 2027 aux côtés de l'iPhone 18e, Apple regroupant ainsi la sortie de ses mobiles les moins chers à la même période et marquant une séparation claire avec ses appareils les plus haut de gamme. L'iPhone pliable, qui pourrait s'appeler iPhone Ultra, devrait bien être annoncé dans cette keynote. Il n'est par contre pas sûr que les précommandes et la sortie arrivent en même temps que pour les iPhone 18 Pro, il faudra peut-être se montrer un peu plus patient.

L'iPhone sera le produit vedette du 8 septembre, mais pas le seul. L'entreprise californienne devrait aussi présenter de nouveaux modèles de ses montres connectées. Les Apple Watch Series 12 et l'Apple Watch Ultra 4 seront aussi au programme. Cette dernière pourrait d'ailleurs constituer une refonte importante de la smartwatch la plus premium d'Apple.

Nous surveillerons avec intérêt le prix des nouveaux appareils, alors que la hausse spectaculaire des coûts des composants de mémoire (RAM et stockage) a récemment obligé Apple à augmenter le prix de Mac, iPad et autres produits.


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