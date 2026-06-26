Jusqu’à 700 € de hausse : Apple augmente le prix de ses produits et ça fait très mal

Tim Cook nous avait prévenus, voilà que la menace a été mise à exécution. Hier, une grande partie du catalogue d'Apple a eu droit à une très forte hausse des prix. Dans la plupart des cas, la facture s'alourdit de plusieurs centaines d'euros. Encore merci l'IA et la crise des composants qu'elle entraîne.

apple macbook neo test

Et voilà qui est fait. Comme l'intégralité de l'industrie de la tech, Apple a fini par s'aligner sur la hausse des prix générale. Tim Cook, qui s'apprête à quitter les rênes de l'entreprise, nous avait annoncé la couleur il y a quelques jours. Si vous vous rendez sur le site du constructeur aujourd'hui, les chiffres affichés risquent de vous piquer un peu les yeux. Attention, cette cascade est réalisée par un professionnel.

Car évidemment, Apple reprend l'excuse générale, utilisée par Microsoft pour augmenter le prix de ses Xbox, par Samsung pour alourdir la facture de ses smartphones, et ainsi de suite, les exemples s'entassant à l'infini. C'est donc encore et toujours la crise des composants et les prix exorbitants de la mémoire qui est pointée du doigt, “forçant” Apple à revoir sa grille tarifaire — au risque de finir à la paille, on imagine ?

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C'est au tour d'Apple d'augmenter ses prix et la firme ne fait pas les choses à moitié

On rappelle tout de même que cette crise des composants est causée par les acteurs de l'intelligence artificielle qui s'accaparent toute la production de RAM et de stockage pour leurs datacenters. Intelligence artificielle dans laquelle Apple saute à pieds joints, la keynote de présentation d'iOS 27 ayant bien pris soin d'annoncer toutes les nouveautés IA à venir sur iPhone. Cocasse.

Quoi qu'il en soit, voici donc les nouveaux prix affichés pour les produits Apple. Un conseil, mouillez-vous la nuque avant de plonger :

Mac

  • MacBook Neo : 799 € (+100 €, soit 14 % d'augmentation)
  • MacBook Air : 1399 € (+200 €, soit 16 % d'augmentation)
  • MacBook Pro : 2199 € (+300 €, soit 16 % d'augmentation)
  • iMac : 1799 € (+300 €, soit 20 % d'augmentation)
  • Mac Studio : passe de 2299 € à 2999 € (+700 €, soit 30 % d'augmentation)

iPad

  • iPad Pro M5 11 pouces : 1 319 € (+200 €, soit 18 % d'augmentation)
  • iPad Pro M5 13 pouces : 1 669 € (+200 €, soit 13 % d'augmentation)
  • iPad Air M4 11 pouces : 819 € (+150 €, soit 22 % d'augmentation)
  • iPad M4 13 pouces : 1 019 € (+150 €, soit 17 % d'augmentation)

Autres produits

  • HomePod : 399 € (+50 €, soit 14 % d'augmentation)
  • Vision Pro : 3999 € (+300 €, soit 8 % d'augmentation)
  • Apple TV : 189 € (+20 €, soit 12 % d'augmentation)

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