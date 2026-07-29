Ce nouveau bouton de Google Photos cache un piège que beaucoup vont découvrir trop tard

Google Photos continue d’empiler les outils de retouche par intelligence artificielle. La dernière mise à jour raccourcit encore le chemin vers ces fonctions, avec un bouton ajouté là où personne ne l’attendait. Les clichés produits de cette façon laissent pourtant une trace dans la galerie.

La modification de photos par intelligence artificielle s’est imposée en quelques mois sur les smartphones. Effacer un passant, changer un décor ou animer un cliché ne demande plus la moindre compétence technique. Les fabricants en font désormais un argument central de leurs mises à jour logicielles. Google a largement accéléré le mouvement avec ses propres modèles. Nano Banana 2 a ouvert la retouche d’images au plus grand nombre, sans aucun abonnement payant. Ces fonctions restent pourtant rangées dans des menus que peu de monde explore vraiment.

Google Photos multiplie de son côté les ajouts, bien au-delà du simple stockage en ligne. Des mini-jeux tirés des personnes et des lieux présents dans la galerie de l’appli sont en préparation. La mise à jour déployée cette semaine vise pour sa part un usage nettement plus quotidien. Elle supprime un aller-retour agaçant entre l’application et l’appareil photo du smartphone.

Google Photos affiche un bouton appareil photo dans Photo Remix et Photo to Video

Le bouton flottant apparaît dans l’onglet Créer de Google Photos, au moment de sélectionner une image. L’annonce publiée sur la page d’assistance officielle précise que la fonction vise les utilisateurs pressés, en quête d’une image rapide ou temporaire pour démarrer une retouche. Un appui ouvre directement l’appareil photo, sans jamais quitter l’application. Le cliché sert immédiatement de base à Photo Remix ou à Photo to Video. Le premier génère une variante transformée de la photo de départ, le second l’anime sous forme de courte vidéo.

Ce raccourci a une contrepartie signalée noir sur blanc. Chaque photo prise avec le bouton rejoint directement la bibliothèque Google Photos, sauvegarde en ligne comprise. Un selfie improvisé pour tester un effet reste donc stocké au milieu des vrais souvenirs. Il faut penser à le supprimer à la main ensuite, sous peine de voir la galerie se remplir de clichés inutiles. Le déploiement est en cours et paraît déjà très large. Une simple mise à jour depuis le Play Store permet d’en profiter dès maintenant.