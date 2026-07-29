Ce nouveau bouton de Google Photos cache un piège que beaucoup vont découvrir trop tard

Google Photos continue d’empiler les outils de retouche par intelligence artificielle. La dernière mise à jour raccourcit encore le chemin vers ces fonctions, avec un bouton ajouté là où personne ne l’attendait. Les clichés produits de cette façon laissent pourtant une trace dans la galerie.

Google Photos
Crédits : 123RF

La modification de photos par intelligence artificielle s’est imposée en quelques mois sur les smartphones. Effacer un passant, changer un décor ou animer un cliché ne demande plus la moindre compétence technique. Les fabricants en font désormais un argument central de leurs mises à jour logicielles. Google a largement accéléré le mouvement avec ses propres modèles. Nano Banana 2 a ouvert la retouche d’images au plus grand nombre, sans aucun abonnement payant. Ces fonctions restent pourtant rangées dans des menus que peu de monde explore vraiment.

Google Photos multiplie de son côté les ajouts, bien au-delà du simple stockage en ligne. Des mini-jeux tirés des personnes et des lieux présents dans la galerie de l’appli sont en préparation. La mise à jour déployée cette semaine vise pour sa part un usage nettement plus quotidien. Elle supprime un aller-retour agaçant entre l’application et l’appareil photo du smartphone.

Google Photos affiche un bouton appareil photo dans Photo Remix et Photo to Video

Le bouton flottant apparaît dans l’onglet Créer de Google Photos, au moment de sélectionner une image. L’annonce publiée sur la page d’assistance officielle précise que la fonction vise les utilisateurs pressés, en quête d’une image rapide ou temporaire pour démarrer une retouche. Un appui ouvre directement l’appareil photo, sans jamais quitter l’application. Le cliché sert immédiatement de base à Photo Remix ou à Photo to Video. Le premier génère une variante transformée de la photo de départ, le second l’anime sous forme de courte vidéo.

Ce raccourci a une contrepartie signalée noir sur blanc. Chaque photo prise avec le bouton rejoint directement la bibliothèque Google Photos, sauvegarde en ligne comprise. Un selfie improvisé pour tester un effet reste donc stocké au milieu des vrais souvenirs. Il faut penser à le supprimer à la main ensuite, sous peine de voir la galerie se remplir de clichés inutiles. Le déploiement est en cours et paraît déjà très large. Une simple mise à jour depuis le Play Store permet d’en profiter dès maintenant.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Ce Samsung à prix réduit chargerait deux fois plus vite que le Galaxy S26 vendu bien plus cher

Samsung garde encore le silence sur son prochain modèle Fan Edition. Une fiche de certification vient pourtant d’en livrer la puissance de charge filaire. Sur ce point précis, le Galaxy…

Samsung Galaxy S24 Ultra et S25 Ultra : la dernière mise à jour détraque encore l’autonomie des smartphones, voici la solution

Les Galaxy S24 Ultra et Galaxy S25 Ultra sont de nouveau victimes d’un problème de batterie qui se vide anormalement vite. Il est très probable que le bug soit le…

La Voie lactée aurait fait un quart de tour sur elle-même en emportant le Système solaire

Le halo d’étoiles entourant notre galaxie tourne beaucoup trop lentement. Des simulations sur supercalculateur viennent d’attribuer cette lenteur à un choc frontal très ancien. Le Soleil n’aurait alors pas conservé…

N’attendez pas pour mettre à jour votre iPhone, le dernier patch d’iOS corrige plus de 70 failles de sécurité

Apple vient de déployer une nouvelle mise à jour pour iOS et iPadOS qui vient corriger 78 failles de sécurité. Parmi elles, on trouve des vulnérabilités particulièrement sérieuses qui permettraient…

Silo : on sait quand Apple TV diffusera la saison 4 et c’est une excellente nouvelle

La saison 3 de Silo n’est pas encore terminée que nous avons déjà une date de sortie pour la quatrième et dernière saison. Les fans vont être ravis : cette…

Après l’attaque d’une IA lâchée sans surveillance, Nvidia lève une armée de 52 entreprises

Les modèles d’OpenAI ont attaqué seuls les serveurs d’une entreprise en juillet. Nvidia riposte aujourd’hui en réunissant plus de cinquante sociétés autour d’outils ouverts. Trois des plus grands laboratoires américains…

Cette nouveauté du Google Play Store va plaire aux utilisateurs français

Google va permettre d’utiliser la recherche vocale sur le Play Store dans une autre langue que l’anglais. Le français sera proposé. Sur smartphone, nous avons de moins en moins le…

WhatsApp lance les appels vocaux et vidéo sur le web

WhatsApp annonce l’intégration des appels vocaux et vidéo pour sa version web, ainsi que des fonctionnalités comme le transfert d’appel ou la salle d’attente. WhatsApp Web est pratique pour envoyer…

TV 4K Hisense 65A6S : grosse chute de prix sur cette télévision pour le dernier jour des soldes

Et si vous profitiez des vacances pour regarder les films et séries que vous n’avez pas le temps de regarder le reste de l’année ? Pour le faire dans de…

MacBook Neo : son prix baisse enfin pour le dernier jour des soldes d’été, vite !

Depuis sa sortie, le MacBook Neo est réputé pour son rapport qualité-prix imbattable, même face à des équivalents PC. Et le meilleur moment pour se l’offrir au prix le plus…