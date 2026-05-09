L’iPhone 18 Pro aurait une nouvelle technologie d’écran, pour quels bénéfices ?

Apple intégrerait pour la première fois des écrans de technologie LTPO+ pour ses iPhone 18 Pro, plus performants que les affichages LTPO traditionnels.

apple iphone 17 pro max test
Crédits : Phonandroid

Les iPhone 18 Pro et 18 Pro Max bénéficieraient d'une grande nouveauté pour leur affichage. Les deux modèles seraient équipés d'un écran LTPO+, une première dans l'industrie mobile. Cette technologie serait plus performante que le LTPO classique, qui s'est imposé sur les dalles OLED de ces dernières années. C'est déjà Apple qui avait contribué à imposer le LTPO avec ses iPhone 13 Pro et 13 Pro Max sortis en 2021.

Cinq ans plus tard, le LTPO+ va venir améliorer la formule. La principale différence est que les écrans LTPO+ utilisent de l'oxyde d'indium-gallium-zinc (IGZO) dans les transistors TFT de commutation et de commande, alors que les écrans LTPO n'y ont recours que pour les transistors de commutation. Ce changement devrait apporter un contrôle plus précis du courant envoyé à l'affichage OLED pour l'émission de lumière, ce qui se traduirait par des économies de consommation d'énergie, et donc par un gain d'autonomie de la batterie.

Le LTPO+ débarque sur les iPhone 18 Pro, une bonne nouvelle pour les batteries

Le média sud-coréen The Elec, souvent bien informé, explique que Samsung et LG fourniront les dalles OLED LTPO+ à Apple. Le fabricant chinois BOE aurait été écarté du processus à cause de doutes sur la qualité et la fiabilité de ses produits. La firme californienne peut se permettre de se passer de BOE car Samsung aurait réussi à élever sa capacité de production de 10 à 15 % par rapport à l'année dernière, couvrant ainsi mieux les besoins massifs d'Apple. Ce dernier avait pris les devants plus tôt cette année et anticipé des larges commandes de dalles auprès de Samsung, craignant des hausses de prix des composants si les contrats étaient conclus plus tard.

BOE fournit toujours des écrans à Apple pour certains modèles d'iPhone 17, et pourrait aussi le faire pour l'iPhone 18. Si ses rendements de production sont inférieurs à ceux de Samsung et LG, la marque à la pomme préfère conserver sa relation avec la firme chinoise pour diversifier ses fournisseurs et faire jouer la concurrence, afin d'obtenir des prix plus bas.


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