Ce Samsung à prix réduit chargerait deux fois plus vite que le Galaxy S26 vendu bien plus cher

Samsung garde encore le silence sur son prochain modèle Fan Edition. Une fiche de certification vient pourtant d’en livrer la puissance de charge filaire. Sur ce point précis, le Galaxy S26 FE dépasserait le Galaxy S26 vendu bien plus cher.

samsung galaxy s25 fe test

Samsung décline chaque année ses smartphones haut de gamme en une version Fan Edition. Ces déclinaisons reprennent l’essentiel des fonctions premium à un tarif plus accessible, avec quelques concessions sur la fiche technique et un lancement décalé de plusieurs mois. Un cliché du Galaxy S26 FE a déjà exposé son bloc photo remanié au mois de juin. Les indices s’accumulent depuis, sans la moindre communication officielle du constructeur coréen.

Le calendrier de sortie reste flou. Une apparition inattendue du Galaxy S26 FE dans des listes de Samsung laisse envisager un lancement avancé. La rentrée de septembre semblait pourtant acquise jusqu’ici. Un nouveau document vient désormais s’ajouter au dossier, et la puissance de charge du prochain modèle abordable y figure noir sur blanc. Les certifications de ce type précèdent souvent de plusieurs semaines une annonce officielle.

Le Galaxy S26 FE atteindrait 45 W en charge filaire comme son prédécesseur

Le Galaxy S26 FE plafonnerait à 45 watts en charge filaire. Selon 91mobiles, qui a repéré la fiche, la certification UL Demko mentionne 15 volts sous 3 ampères. Elle indique aussi 10 volts sous 4,5. Ces deux valeurs aboutissent au même total. Le document énumère également six numéros de modèle et désigne Samsung comme fabricant, sans livrer la moindre précision supplémentaire sur l’appareil. Des passages antérieurs sur Geekbench avaient déjà pointé vers la puce Exynos 2500. Le smartphone tournerait sous Android 17 avec 8 Go de mémoire vive.

Ce chiffre prend tout son sens face au reste de la série. Le modèle Ultra grimpe à 60 watts. La version Plus se contente de 45 watts. L’édition standard plafonne quant à elle à 25 watts. Le Fan Edition rechargerait donc presque deux fois plus vite que cette déclinaison d’entrée de gamme, pourtant affichée à un tarif nettement supérieur. Samsung reprendrait toutefois la puissance exacte du Galaxy S25 FE, sorti l’an dernier. Aucune confirmation officielle n’accompagne ces relevés pour l’instant. La fiche technique complète du Galaxy S26 FE reste à découvrir.


La rédaction vous conseille aussi...

Réagissez à cet article !

Demandez nos derniers articles !

Samsung Galaxy S24 Ultra et S25 Ultra : la dernière mise à jour détraque encore l’autonomie des smartphones, voici la solution

Les Galaxy S24 Ultra et Galaxy S25 Ultra sont de nouveau victimes d’un problème de batterie qui se vide anormalement vite. Il est très probable que le bug soit le…

La Voie lactée aurait fait un quart de tour sur elle-même en emportant le Système solaire

Le halo d’étoiles entourant notre galaxie tourne beaucoup trop lentement. Des simulations sur supercalculateur viennent d’attribuer cette lenteur à un choc frontal très ancien. Le Soleil n’aurait alors pas conservé…

N’attendez pas pour mettre à jour votre iPhone, le dernier patch d’iOS corrige plus de 70 failles de sécurité

Apple vient de déployer une nouvelle mise à jour pour iOS et iPadOS qui vient corriger 78 failles de sécurité. Parmi elles, on trouve des vulnérabilités particulièrement sérieuses qui permettraient…

Silo : on sait quand Apple TV diffusera la saison 4 et c’est une excellente nouvelle

La saison 3 de Silo n’est pas encore terminée que nous avons déjà une date de sortie pour la quatrième et dernière saison. Les fans vont être ravis : cette…

Après l’attaque d’une IA lâchée sans surveillance, Nvidia lève une armée de 52 entreprises

Les modèles d’OpenAI ont attaqué seuls les serveurs d’une entreprise en juillet. Nvidia riposte aujourd’hui en réunissant plus de cinquante sociétés autour d’outils ouverts. Trois des plus grands laboratoires américains…

Cette nouveauté du Google Play Store va plaire aux utilisateurs français

Google va permettre d’utiliser la recherche vocale sur le Play Store dans une autre langue que l’anglais. Le français sera proposé. Sur smartphone, nous avons de moins en moins le…

WhatsApp lance les appels vocaux et vidéo sur le web

WhatsApp annonce l’intégration des appels vocaux et vidéo pour sa version web, ainsi que des fonctionnalités comme le transfert d’appel ou la salle d’attente. WhatsApp Web est pratique pour envoyer…

TV 4K Hisense 65A6S : grosse chute de prix sur cette télévision pour le dernier jour des soldes

Et si vous profitiez des vacances pour regarder les films et séries que vous n’avez pas le temps de regarder le reste de l’année ? Pour le faire dans de…

MacBook Neo : son prix baisse enfin pour le dernier jour des soldes d’été, vite !

Depuis sa sortie, le MacBook Neo est réputé pour son rapport qualité-prix imbattable, même face à des équivalents PC. Et le meilleur moment pour se l’offrir au prix le plus…

Orange et Bouygues Telecom offrent 200 Go de data aux abonnés concernés par les incendies en Gironde et dans les Landes

Orange et Bouygues Telecom ont annoncé débloquer une enveloppe de 200 Go de données mobiles pour leurs clients touchés par les incendies qui ravagent la Gironde et les Landes. Les…