Ce Samsung à prix réduit chargerait deux fois plus vite que le Galaxy S26 vendu bien plus cher

Samsung garde encore le silence sur son prochain modèle Fan Edition. Une fiche de certification vient pourtant d’en livrer la puissance de charge filaire. Sur ce point précis, le Galaxy S26 FE dépasserait le Galaxy S26 vendu bien plus cher.

Samsung décline chaque année ses smartphones haut de gamme en une version Fan Edition. Ces déclinaisons reprennent l’essentiel des fonctions premium à un tarif plus accessible, avec quelques concessions sur la fiche technique et un lancement décalé de plusieurs mois. Un cliché du Galaxy S26 FE a déjà exposé son bloc photo remanié au mois de juin. Les indices s’accumulent depuis, sans la moindre communication officielle du constructeur coréen.

Le calendrier de sortie reste flou. Une apparition inattendue du Galaxy S26 FE dans des listes de Samsung laisse envisager un lancement avancé. La rentrée de septembre semblait pourtant acquise jusqu’ici. Un nouveau document vient désormais s’ajouter au dossier, et la puissance de charge du prochain modèle abordable y figure noir sur blanc. Les certifications de ce type précèdent souvent de plusieurs semaines une annonce officielle.

Le Galaxy S26 FE atteindrait 45 W en charge filaire comme son prédécesseur

Le Galaxy S26 FE plafonnerait à 45 watts en charge filaire. Selon 91mobiles, qui a repéré la fiche, la certification UL Demko mentionne 15 volts sous 3 ampères. Elle indique aussi 10 volts sous 4,5. Ces deux valeurs aboutissent au même total. Le document énumère également six numéros de modèle et désigne Samsung comme fabricant, sans livrer la moindre précision supplémentaire sur l’appareil. Des passages antérieurs sur Geekbench avaient déjà pointé vers la puce Exynos 2500. Le smartphone tournerait sous Android 17 avec 8 Go de mémoire vive.

Ce chiffre prend tout son sens face au reste de la série. Le modèle Ultra grimpe à 60 watts. La version Plus se contente de 45 watts. L’édition standard plafonne quant à elle à 25 watts. Le Fan Edition rechargerait donc presque deux fois plus vite que cette déclinaison d’entrée de gamme, pourtant affichée à un tarif nettement supérieur. Samsung reprendrait toutefois la puissance exacte du Galaxy S25 FE, sorti l’an dernier. Aucune confirmation officielle n’accompagne ces relevés pour l’instant. La fiche technique complète du Galaxy S26 FE reste à découvrir.