La Voie lactée aurait fait un quart de tour sur elle-même en emportant le Système solaire

Le halo d’étoiles entourant notre galaxie tourne beaucoup trop lentement. Des simulations sur supercalculateur viennent d’attribuer cette lenteur à un choc frontal très ancien. Le Soleil n’aurait alors pas conservé sa trajectoire autour du centre galactique.

Notre galaxie reste étonnamment difficile à étudier de l’intérieur. Le Soleil se trouve noyé au milieu de son disque, et la poussière masque les régions les plus lointaines. Chaque relevé oblige donc les astronomes à corriger leurs modèles. Une nouvelle méthode de mesure a repoussé les frontières connues de la Voie lactée il y a quelques semaines. Son passé lointain réserve encore davantage de surprises.

Une anomalie intrigue les chercheurs depuis plusieurs années. Le halo stellaire de la Voie lactée, cette enveloppe diffuse d’étoiles anciennes entourant le disque, tourne beaucoup plus lentement que prévu. Ces astres proviennent en grande partie de petites galaxies avalées au fil du temps. Le Petit Nuage de Magellan se fait arracher ses étoiles par son grand voisin aux abords de notre galaxie. La lenteur du halo restait pourtant sans explication.

La Voie lactée aurait basculé de plus de 90 degrés après une collision frontale

Un retournement de la Voie lactée expliquerait cette rotation anormale. Les mesures du satellite européen Gaia avaient documenté le phénomène, sans jamais en livrer la cause. Selon un communiqué de la Royal Astronomical Society, une équipe de l’université de Durham a simulé 25 galaxies semblables à la nôtre sur supercalculateur. Les chercheurs ont suivi leur évolution sur des milliards d’années. Celles dont le halo tourne le plus lentement partagent deux caractéristiques. Elles ont subi une collision frontale avec une autre galaxie, puis leur disque a pivoté de plus de 90 degrés.

La Voie lactée a justement encaissé un choc de ce type. La galaxie naine Gaia-Sausage-Enceladus l’a percutée de plein fouet il y a 10 à 11 milliards d’années. Cette fusion a placé d’innombrables étoiles sur des orbites très allongées. Le disque a pu pivoter à son tour et entraîner tous les astres dans le mouvement. Si le basculement s’est produit après la naissance du Système solaire, le Soleil aurait changé de trajectoire autour du centre galactique. L’astronome Kirill Batrakov, qui a dirigé ces travaux, précise que le mécanisme exact de ce retournement reste à déterminer.