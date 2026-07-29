Samsung Galaxy S24 Ultra et S25 Ultra : la dernière mise à jour détraque encore l’autonomie des smartphones, voici la solution

Les Galaxy S24 Ultra et Galaxy S25 Ultra sont de nouveau victimes d’un problème de batterie qui se vide anormalement vite. Il est très probable que le bug soit le même qui a touché les smartphones il y a quelques mois — ce qui signifie que la même solution temporaire devrait permettre de le contourner en attendant un patch de Samsung.

C’est une histoire qui se répète — et que l’on aimerait bien voir disparaître. Il y a quelques mois, de nombreux utilisateurs de Galaxy S24 Ultra et Galaxy S25 Ultra se sont rendus sur les forums d’entraide de Samsung pour alerter sur un problème avec la dernière mise à jour alors déployée. Une fois celle-ci installée, la batterie de leur smartphone s’est subitement mise à se vider beaucoup plus rapidement.

Samsung a alors déployé un patch correctif et l’on pensait en avoir fini avec ce fâcheux bug. Mais celui-ci est visiblement de retour. Depuis le déploiement de la mise à jour de sécurité du mois de juillet, c’est le même son de cloche qui retentit sur les forums de Samsung et sur Reddit. Les mêmes smartphones rencontrent un gros problème d’autonomie. Preuve à l’appui, un utilisateur montre notamment que l’usage de sa batterie est passé de 80 % à 143 %, alors même qu’il assure utiliser moins son smartphone qu’auparavant.

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Comment corriger le bug qui vide la batterie de votre Samsung Galaxy

La situation étant exactement la même qu’en avril dernier, il y a fort à parier que le coupable soit également le même. La dernière fois, le problème venait en effet d’un bug qui forçait WhatsApp à fonctionner en permanence en arrière-plan, à essayer d’effectuer une sauvegarde chiffrée des conversations en boucle. Cela explique d’ailleurs également pourquoi certains utilisateurs remarquent que leur smartphone Galaxy chauffe plus que d’habitude.

Autrement dit, cela signifie en théorie qu’en annulant la sauvegarde en cours depuis les paramètres de WhatsApp, le problème devrait être résolu en attendant un nouveau patch de Samsung. D’autres soulignent qu’ils ont dû désactiver entièrement l’option pour que les choses reviennent à la normale. Bien entendu, si vous rencontrez ce problème, veillez à bien réactiver l’option d’ici quelques jours afin d’éviter de perdre vos récentes conversations sur la messagerie.