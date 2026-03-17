L’iPhone 18e pourrait faire l’impasse sur cette amélioration majeure

Mauvaise nouvelle pour celles et ceux qui attendaient une vraie évolution avec l'iPhone 18e à venir l'an prochain. D'après les dernières rumeurs, il faudra attendre encore plus longtemps pour en voir une.

Les fabricants de smartphones haut de gamme ont mis quelques années à comprendre que tout le monde ne pouvait pas dépenser environ 1 000 euros, souvent plus, pour en faire l'acquisition. Google s'est alors mis à proposer des Pixel estampillés “a”. Apple de son côté a choisi la lettre “e”. Forcément, il faut accepter quelques concessions. Concernant l'iPhone milieu de gamme, même le récent iPhone 17e doit se contenter d'un seul capteur photo à l'arrière par exemple.

Il présente malgré tout des améliorations comme le support de MagSafe et une vitesse de charge plus rapide que son prédécesseur. En revanche, il reste identique sur un point : le taux de rafraîchissement de l'écran. Toujours de 60 Hz, on s'attendait à mieux quand on voit que des smartphones Android au prix similaire proposent du 120 Hz. Une nouveauté prévue pour l'iPhone 18e ? Hélas non si l'on en croit les dernières rumeurs.

C'est l'iPhone 19e qui profiterait d'une vraie amélioration, pas l'iPhone 18e

La dalle avec taux de rafraîchissement de 120 Hz serait prévue pour l'iPhone 19e de 2028. Apple en profiterait pour passer à la technologie LTPO au lieu de la LTPS actuelle. Cela permet un rafraîchissement dynamique entre 1 et 120 Hz, en fonction de ce qu'affiche l'écran, ainsi qu'une consommation énergétique mieux maîtrisée pour une autonomie supérieure. Du moins sur le papier. Pour le reste, il faut regarder du côté de l'iPhone 17.

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Il servirait en effet de base pour l'écran de l'iPhone 19e : 6,3 pouces avec une définition de 2 622 x 1 206 pixels. Nous sommes encore à 2 ans de l'annonce de ce smartphone, aussi Apple a le temps de changer ses plans. L'évolution de la crise de la RAM, qui impacte de plus en plus de composants, pourrait également être un facteur déterminant dans les futurs choix de la marque à la pomme croquée.

Source : ZDNet