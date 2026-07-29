N’attendez pas pour mettre à jour votre iPhone, le dernier patch d’iOS corrige plus de 70 failles de sécurité

Apple vient de déployer une nouvelle mise à jour pour iOS et iPadOS qui vient corriger 78 failles de sécurité. Parmi elles, on trouve des vulnérabilités particulièrement sérieuses qui permettraient à un pirate de gagner un accès privilégié à l’appareil ciblé, ou encore des applications malveillantes d’exécuter du code dangereux.

iOS 26.6 est à peine arrivé sur nos iPhone qu’Apple déploie déjà une nouvelle mise à jour de son système d’exploitation. Vous l’aurez deviné, il n’est pas question ici d’ajouter de nouvelles fonctionnalités à votre smartphone, mais bien de le protéger contre les sempiternelles nouvelles menaces de piratage. Cette fois, la firme de Cupertino n’y est pas allée de main morte. Dans le changelog qui accompagne la mise à jour, celle-ci liste pas moins de 78 vulnérabilités qui ont été patchées.

Pour être plus précis, la dernière mise à jour corrige 78 failles qui permettent d’exploiter 87 vulnérabilités, certaines d’entre elles pouvant être utilisées de plusieurs manières différentes par un acteur malveillant. Parmi ces dernières, on en trouve des particulièrement sérieuses. Par exemple, l’une d’entre elles permet de gagner un accès root à distance à l’appareil ciblé, tandis qu’une autre permet à une application d’exécuter du code directement dans le kernel.

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Mettez immédiatement votre iPhone pour le protéger contre les pirates

D’autres ne sont pas beaucoup plus rassurantes. Une faille permet à une application d’accéder aux contacts stockés sur l’iPhone sans l’autorisation de son utilisateur. Plusieurs autres laissent le champ libre pour exécuter du code aléatoire à plusieurs endroits clés du système d’exploitation. Apple ne précise pas dans son changelog si ces failles ont déjà été exploitées. Ce qui est sûr, c’est qu’il vaut mieux ne pas attendre pour installer la mise à jour pour éviter d’en faire les frais.

Pour cela, rien de plus simple. Il vous suffit de vous rendre dans les Réglages de votre iPhone ou de votre iPad, puis de vous rendre dans la section Général. À partir d’ici, appuyez sur Mise à jour logicielle. Votre appareil vous indiquera alors si une nouvelle mise à jour est disponible. Si tel est le cas, il ne vous reste plus qu’à appuyer sur Télécharger et installer.