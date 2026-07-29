Far Cry : un nouveau jeu multijoueur serait en développement chez Ubisoft, sur les cendres d’un extraction shooter abandonné

Ubisoft rencontrerait quelques problèmes avec le développement d’un spin-off de Far Cry qui aurait une forte composante multijoueur. Peu de temps après l’annulation d’un extraction shooter reprenant les mécaniques de la licence, Ubisoft aurait lancé un nouveau projet dans la même veine, mais plus centré sur la narration.

Si Far Cry n’a jamais été une licence aussi importante qu’Assassin’s Creed pour Ubisoft, elle jouit malgré tout d’une certaine popularité auprès des fans, avec certains épisodes qui ont marqué les esprits au moment de leur sortie. Aussi, le prochain épisode se fait promptement attendre par ces derniers, alors que la sixième et dernière en date de la série remonte à 2021. Que ces derniers se rassurent : aux dernières nouvelles, Far Cry devrait sortir en 2027 ou 2028.

Ce n’est pas le seul projet Far Cry en gestation dans les bureaux d’Ubisoft. En effet, des bruits de couloir parlent depuis un certain temps d’un jeu au nom de code Maverick, qui reprendrait les mécaniques désormais bien connues des extraction shooters (Arc Raiders, Escape from Tarkov, Marathon). Mais d’après les informations du leaker Tom Henderson, ce projet aurait finalement été abandonné, au profit d’un autre plus dans l’ère du temps.

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Un nouveau Far Cry multijoueur en développement ?

Tom Henderson ne précise pas pourquoi Mavery a été abandonné, mais on peut tabler sur le fait qu’Ubisoft ait réalisé que le marché de l’extraction shooter est désormais complètement bouché par les mastodontes du genre. Le leaker annonce donc un nouveau projet, nom de code Kodiak, qui reprendrait certaines des bases de son prédécesseur. Mais à la place, celui-ci prendrait place dans un monde ouvert où « les interactions entre les joueurs et les histoires façonnées par les joueurs occupent le devant de la scène ».

Difficile de savoir exactement ce que cela signifie pour le moment, d’autant que le jeu viendrait tout juste d’être validé par la direction. Il serait développé en interne chez Vantage Studios, la nouvelle entité d’Ubisoft créée suite à l’investissement massif Tencent et en charge de ses licences les plus importantes. Il est également de bon ton de rappeler que Tom Henderson est bien loin d’avoir un palmarès sans faille dans ses prédictions et qu’il vaut mieux donc prendre cette information avec une grosse pincée de sel.