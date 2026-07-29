Dreame L40 Ultra A : le surpuissant aspirateur robot laveur avec base de vidage est à moins de 350 €, vite !

Les soldes d’été viennent tout juste de se terminer. Les offres promotionnelles vont donc se faire plus rares, mais pas moins intéressantes. Nous avons trouvé pour vous un aspirateur robot-laveur de sol avec base de vidage-nettoyage pour 349 euros au lieu de 499 euros. C’est un super prix !

Dreame L40 Ultra A

Le mois d’août arrive et vous avez sûrement d’autres choses à faire que de passer l’aspirateur et la serpillère dans toute votre maison. Le saviez-vous ? Il existe aujourd’hui une solution miracle pour ne plus avoir à supporter la corvée du ménage. En plus, c’est une solution beaucoup plus abordable qu’on ne le pense. Cette solution s’appelle l’aspirateur robot laveur avec base de vidage.

En ce moment, vous pouvez trouver l’excellent Dreame L40 Ultra A à prix mini. En effet, ce modèle est normalement en vente pour 499 euros. Mais en ce moment, vous pouvez le trouver pour seulement 349 euros sur Amazon. C’est une très belle baisse de prix de 150 euros pour un modèle qui cumule les bons points. On vous dit tout.

Dreame L40 Ultra A : surpuissant, polyvalent et pas cher !

Si vous cherchez un modèle d’aspirateur robot avec un excellent rapport qualité-prix, Dreame est la marque qu’il vous faut. Et l’un des aspirateurs robots qui offre le meilleur rapport qualité-prix est le Dreame L40 Ultra A.

Malgré son prix réduit, il offre une puissance d’aspiration de 24 000 Pa. Cela permet d’aspirer 100% des poussières et 99% des cheveux et poils. En plus, il est équipé de la brosse TriCut anti-nœuds qui coupe les poils et cheveux coincés dans la brosse pour ensuite les aspirer sans aucun souci. Pour ne rater aucun recoin, le Dreame L40 Ultra A profite de la technologie MopExtend RoboSwing qui permet de déployer les serpillières jusqu’à 4 cm pour atteindre les plinthes et même passer sous les meubles. Cet aspirateur robot est également doté de 2 serpillères rotatives qui tournent à 160 tours par minute pour nettoyer les tâches coriaces.

Cerise sur le gâteau, c’est un aspirateur robot autonome grâce à sa base PowerDock qui permet de stocker jusqu’à 100 jours de poussière avec son sac à poussière de 3,2 L. Cette base est capable également de laver et sécher ses serpillères après chaque passage grâce à 20 jets haute-température qui élimine 99% des tâches présentes sur la serpillère. Enfin, cette base vous permet d’économiser de l’argent en se rechargeant automatiquement pendant les heures creuses.


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