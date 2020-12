Amazon Black Friday Noël : les offres qui méritent d’être sous votre sapin

Le Black Friday Amazon c’est dans trois jours officiellement. Cela dit, le géant du e-commerce comme la plupart des autres enseignes en ligne propose déjà de belles offres sur pas mal de produits high-tech. Si vous n’avez pas encore fait votre liste d’idées cadeaux pour Noël, vous trouverez peut-être votre bonheur dans notre top des offres high-tech Black Friday Amazon qui regroupe une sélection de produits à des tarifs très avantageux.

Le top des offres high-tech Black Friday Amazon pour Noël

Durant la Black Friday Week Amazon (semaine qui précède le Black Friday) c’est le bon moment de faire vos achats en prévision de Noël. Vous avez ainsi la possibilité de trouver des bons plans sur un grand nombre de produits high-tech. Nous en avons également déniché plusieurs sur les écouteurs et casques audio, la Nintendo Switch, les smartphones et forfaits mobiles, les jeux et accessoires PS4, les montres et bracelets connectés, les enceintes connectées mais aussi sur les enceintes son Bluetooth !

Amazon Echo Dot 3 à 19,99 €

Lancé au tarif de 60 € il y a un an, l’Echo Dot de 3e génération est vendu autour de 50 € mais Amazon propose une belle promo qui vous permet d’économiser 30 € sur le prix normal. Vous bénéficiez donc d’une réduction de 60%. C’est clairement le bon moment pour l’acheter à bas prix. Grâce à son petit format, l’Echo Dot 3 est léger et facilement transportable tout en son puissant et équilibré.

Clavier sans fil Bluetooth Microsoft à 29,99 €

On continue notre sélection des meilleures offres Black Friday Amazon avec ce clavier AZERTY sans fil Bluetooth Microsoft. Il est affiché à 29,99 € au lieu de 59,99 € en moyenne. Assez basique, il propose un design épuré et moderne, une connectivité sans fil Bluetooth ainsi que des touches d’accès direct à Office 365 (Word, Excel, Power Point, et plus) mais aussi une touche de raccourci Emoji. On retrouve aussi un pavé numérique intégré.

Manette DualShock 4 à 39,99 €

Si vous souhaitez acquérir une manette DualShock 4 à petit prix, vous pouvez le faire pendant le Black Friday Amazon ! Le coloris Midnight Blue est proposé à seulement 39,99 € au lieu de 59,99 €. Tous les autres coloris sont repassés à leur prix originel de 59,99 €. Dernière chance donc pour en profiter !

Amazon Echo Show 5 à 44,99 €

L’Echo Show 5 d’Amazon est proposé à 44,99 € au lieu de 89,99 €. Avec son écran de 5,5 pouces, vous avez accès à votre calendrier, pouvez créer des listes de choses à faire, obtenir la météo et les infos trafic, et cuisiner en suivant des recettes étape par étape.

Casque gaming Razer Kraken à 49,99 €

Superbe offre sur le casque-micro filaire gaming Razer Kraken pendant le Black Friday Amazon ! Alors qu’on le trouve généralement à 79,99 €, il est possible de l’avoir sous la barre des 50 euros à très précisément 49,99 €. Ce dernier est doté de deux haut-parleurs imposants de 50 mm qui offrent un son puissant et clair. Conçu pour un confort prolongé grâce à ses coussinets à gel refroidissant, il embarque également un microphone rétractable qui permet d’assurer vos communications avec une clarté absolue en pleine action.

Carte mémoire micro SD Sandisk Ultra 512 Go à 49,99 €

Pour le Black Friday, Amazon propose la carte mémoire microSDXC SanDisk Ultra de 512 Go au tarif de 49,99 euros au lieu de 157,99 euros ; soit une jolie baisse de prix de près de 108 euros. Au même titre que les autres microSD de la gamme Ultra, cette carte mémoire de la marque SanDisk (modèle SDSQUAR-512G-GN6MA) est idéale pour les smartphones et les tablettes tournant sous le système d’exploitation mobile Android.

L’accessoire qui est fourni avec un adaptateur SD est discret par sa taille grâce à ses dimensions de 1 x 15 x 11 millimètres (pour un poids de 4,54 grammes). La carte dispose de vitesses de transfert allant jusqu’à 100 Mo/s, de la classe 10 pour l’enregistrement et la lecture de vidéos Full HD et de performances notées A1 pour un chargement plus rapide des applications. Enfin, la SanDisk Ultra possède une garantie de 10 ans.

SSD interne Samsung 860 EVO à partir de 54,99 €

Les SSD sont aussi à l’honneur pendant le Black Friday Amazon. Si vous désirez vous en équiper à moindre coût, sachez que l’enseigne propose de belles promotions sur le Samsung 860 EVO, un SSD au format 2,5″. Il est conçu autour d’une mémoire V-NAND MLC 3bit et d’un cache LPDDR4 qui lui permet d’atteindre des vitesses optimales pour l’interface SATA III : 550 mo/s en lecture et de 520 mo/s en écriture.

Le SSD Samsung 860 EVO est par ailleurs compatible avec le chiffrement matériel AES 256-bit pour la sécurité de vos données. La version 500 Go est à 54,99 € au lieu de 78,98 €. Celle de 1 To est proposée à 114,99 €. et celle de 2 To à 199,99 € au lieu de 259,99 €. Des tarifs franchement chouettes pour s’offrir un SSD fiable, rapide et durable avec une garantie constructeur de 5 ans.

Ultimate Ears MegaBoom édition limité à 74,90 €

On continue avec l’Ultimate Ears MegaBoom édition limitée proposée à 74,90 € au lieu de 139 € du coté d’Amazon. Ce modèle mesure 8.29 x 8.29 x 22.59 cm pour 877 grammes. L’appareil propose un son à 360 degrés à couper le souffle avec des basses profondes et se connecte via le Bluetooth à vos smartphones et autres tablettes.

Avec sa batterie lithium-ion rechargeable, l’enceinte vous offre une autonomie maximale de 20 heures en continu (entre chaque charge par micro-USB) pour profiter pleinement de votre musique sans recharger l’appareil. Les futurs acquéreurs pourront utiliser l’enceinte où ils le souhaitent puisqu’elle est étanche et résistante à la poussière grâce à la certification IPX7. Enfin, grâce à l’intégration vocale Siri + Google maintenant sur l’UE MEGABOOM, il vous suffit de le dire pour le lire.

Kit de démarrage Philips Hue à 84,99 €

Le kit de démarrage Philips Hue 2 ampoules White & Color + pont de connexion est proposé à 84,99 € dans le cadre de la Black Week Amazon. Plutôt pas mal sachant qu’on le trouve généralement à 129,99 €. Ce kit de démarrage Philips Hue est composé de deux ampoules connectées White & Color (culot E27) ainsi que du pont de connexion Hue, indispensable pour les contrôler à distance après l’avoir connecté à votre réseau WiFi.

Les ampoules peuvent être vissées dans vos douilles actuelles et fonctionnent avec vos alarmes, minuteries et le gardiennage virtuel. Vous pouvez également les contrôler vocalement puisque ces dernières sont compatibles avec tous les appareils Echo et assitants Google Nest. Enfin, si vous n’avez pas internet chez vous, vous pouvez contrôler l’intensité de la lumière et la couleur en connectant les ampoules via le Bluetooth en utilisant l’application Hue BT.

Huawei Watch GT 2 à 99,90 €

Cette montre connectée (version 42 mm) du constructeur chinois est en promotion au prix de 99,90 euros au lieu de 199,99 euros ; ce qui fait une belle remise immédiate de 100,01 euros par rapport à son tarif conseillé. Concernant ses points forts, la Huawei Watch GT 2 embarque la puce Kirin A1 qui permet à l’utilisateur de disposer d’une autonomie maximale de 7 jours. Elle est équipée d’un écran AMOLED HD de 1,2 pouce (résolution de 390 x 390 pixels) et dispose de nombreux capteurs dont un GPS et un cardiofréquencemètre.

Compatible avec les appareils tournant sous Android 4.4 (ou version ultérieure) et iOS 9.0 (ou version ultérieure), elle effectuera un suivi ultra-précis de vos entraînements et de votre état physique en temps réel et le propriétaire pourra utiliser l’une de ses innombrables fonctionnalités, comme les appels Bluetooth, les notifications, le lecteur audio, le suivi de du sommeil via TruSleep 2.0 ou encore le suivi de l’état de stress via TruRelax.

Casque Bluetooth Sony WH-1000XM3 à 249 €

A l’occasion du Black Friday, le Sony WH-1000XM3 est disponible à 249 € du coté d’Amazon. Pour en venir aux caractéristiques du casque, il est équipé d’un processeur QN1 et de 2 micros qui lui permettent d’offrir la meilleure réduction de bruit sur le marché. Vous êtes assurés de profiter d’une écoute immersive, d’autant que la qualité sonore est son autre point fort.

Vous bénéficiez par ailleurs des codecs LDAC, AptX et AptX HD. Enfin, son autonomie confortable va jusqu’à 38h. En cas de panne d’autonomie, il suffira de 10 minutes de charge pour lui redonner 5 heures d’endurance via son port USB-C. Pour finir, l’oreillette droite est couverte de plusieurs boutons tactiles pour le contrôle et pour la prise d’appels. Le casque est par ailleurs compatibles Google Assistant.

Huawei P30 à 379,90 €

Parmi les offres Black Friday Amazon qui ont attirées notre attention, il y a le smartphone haut de gamme Huawei P30, sorti en 2019 qui est proposé au tarif très attractif de 379,90 €. Le Huawei P30 est équipé d’un écran tactile FHD+ de 6,1 pouces, d’une mémoire vive de 6 Go de RAM, d’un espace de stockage de 128 Go, d’un processeur HiSilicon Kirin 980 Octo-Core, d’une triple caméra arrière de 40MP (f/1.8) + 16MP (f/2.2) + 8MP (f/2.4, AF), d’une caméra avant de 32MP, d’une batterie de 3650 mAh avec charge rapide, du Bluetooth 5.0, d’un port USB Type-C, du GPS, du NFC, du Wi-Fi et d’un lecteur d'empreintes digitales.