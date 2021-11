Black Friday Apple 2021 : les offres iPhone, iPad, AirPods et MacBook de ce vendredi

Le Black Friday fait chuter le prix des produits Apple. Vous recherchez les meilleures offres pour acheter un iPhone, un iPad, des AirPods, une Apple Watch ou encore un MacBook moins cher ? Vous êtes au bon endroit. On a sélectionné pour vous les meilleures offres du web.

Black Friday : le top des bons plans sur les produits Apple

Le Black Friday n'épargne pas les produits Apple dont les prix sont en forte chute en ce moment. N'attendez pas au risque de voir certaines offres incontournables vous filer entre les doigts. Et justement nous avons fait le tour et rassemblé ici le top des bons plans sur les iPhone, iPad, Airpods, mais aussi aux Mac/MacBook. Des offres à retrouver un peu partout chez les marchands du web dans le cadre du Black Friday Amazon, Fnac/Darty, Cdiscount, ou encore LeClerc. Mais avant de revenir sur chaque offre, voici les meilleures disponibles en un clin d'œil.

AirPods 2 à 109 € 179 €

Les AirPods 2 sont en promo à l'occasion du Black Friday. Les écouteurs sans fil d'Apple voient leur prix passer à 114,99 euros au lieu de 179 €. Cela correspond à une réduction de 64 euros et c'est Cdiscount qui nous propose cette bonne affaire. Malgré l'arrivée des AirPods 3, ce modèle peut très bien vous convenir si vous disposez des AirPods de première génération.

Et ce d'autant qu'il s'affiche à un prix presque deux fois moins élevé. Ces écouteurs sans fil ont plusieurs atouts dont leur confort et la qualité sonore, l'appairage sans effort avec les iPhone, iPad et autres produits Apple, la compatibilité « Dis Siri » ou encore leur autonomie de plus de 24 heures avec le boîtier de charge qui est fourni.

Apple Watch Series 6 à partir de 340 €

Ce bon plan Amazon offre une excellente opportunité pour acheter l'Apple Watch Series 6 moins cher. La version GPS qui s'affiche d'habitude à 459 € (boîtier de 44 mm) est à 406 € en ce moment chez Amazon. Cela correspond à une économie de 53 € qui ne se refuse pas.

Précisions que cette offre n'est que sur le coloris rouge (boîtier en aluminium et bracelet sport rouge). Enfin, pour ce qui est des caractéristiques de l'Apple Watch Series 6, elle dispose d'un écran Rétina Always-On plus lumineux qui vous permet d'avoir une bonne visibilité même en extérieur.

On y retrouve également une puce Apple S6 ainsi qu'une batterie de 3030,8 mAh qui lui permet d'assurer une autonomie de 18h. Sur le plan fonctionnel, vous avez plusieurs capteurs qui offrent des options telles que la mesure du taux d'oxygène sanguin, une app ECG, la détection des chutes et plus encore. Pour plus d'informations, n'hésitez pas à consulter notre test de l'Apple Watch Series 6.

AirPods Max à 479 € au lieu de 629 € sur Amazon

Grâce au Black Friday Amazon, le casque sans fil à réduction de bruit active d'Apple voit son prix chuter à 479 € au lieu de 629 €. C'est 150 € de moins que lors de son lancement. Alors qu'ils étaient très critiqués à ce moment-là pour ce prix, les AirPods Max sont en ce moment à un tarif bien plus raisonnable. Notez que ce bon plan est valable sur les coloris bleu ciel, argent et rouge dans la limite du stock disponible.

Pour ce qui est des caractéristiques du modèle, il est équipé de la puce Apple H1, soit la même que celle des AirPods Pro. Le casque offre donc une réduction de bruit active de premier-plan, un son haute-fidélité, une expérience ergonomique et surtout immersive. Grâce au mode transparence, vous pouvez régler le filtrage du bruit environnant à votre convenance. Enfin, l'autonomie offerte est de 20 heures. Pour en savoir plus, n'hésitez pas à consulter notre test complet de l'AirPods Max.

Apple iPhone 12 Mini à 599 € 689 €

Chez Amazon, l'iPhone 12 mini est à 599 € dans sa version 64 Go dans le cadre du Black Friday. Hors promo, il est vendu en temps normal à 689 €. Cette offre est valable actuellement sur le coloris rouge uniquement. Rappelons que l'iPhone 12 mini était 809 € lors de son lancement. À 599€, la chute est de 210 € et elle est non négligeable.

Pour ce qui est de la fiche technique du modèle, sa principale caractéristique est son écran compact de 5,4 pouces qui le distingue du reste de la gamme. Sous le capot, on retrouve le même SoC Apple A14 Bionic qui équipe les iPhone 12 Pro et 12 Pro Max.

Sans oublier que l'écran OLED est de technologie OLED et que le smartphone est aussi compatible avec la 5G millimétrique. Pour en savoir plus sur le modèle, nous vous invitons à consulter notre test complet de l'iPhone 12 mini.

iPad Air 2020 à 589 € 669 €

Le prix de l'iPad Air 2020 est en forte baisse sur Amazon à l'occasion du Black Friday. La tablette de la Pomme est affichée au prix de 589 € dans sa version 64 Go au lieu de 669 € et sachant qu'il était à 809 € il y a quelques mois seulement. C'est donc le bon moment pour l'acheter. Ce bon plan concerne la version WiFi. Mais si vous préférez celle compatible aussi avec la 4G, elle est en promotion à 699 € au lieu de 809 €. Venons-en aux autres caractéristiques de la tablette Apple. Rappelons qu'elle est équipée d'un écran Liquid Retina de 10,9 pouces, de la puce A14 Bionic ainsi que d'un Capteur photo arrière de 12 MP. À l'avant, on retrouve une caméra FaceTime HD de 7 MP. Enfin pour ce qui est de la connectique, vous avez un port USB-C. L'iPad Air 2020 dispose d'une batterie qui lui permet de tenir jusqu'à 10 heures en naviguer WiFi et pour le visionnage de vidéos.

Mac Mini M1 à 719 € au lieu de 799 €

Cdiscount propose le meilleur prix sur le Mac Mini équipé d'une puce M1 pendant la Black Friday Week. Son prix est en chute à 719 € au lieu de 799 €. Vous profitez d'une réduction de 80 € sur la version disposant 8 Go de RAM et 256 Go de stockage SSD. L'appareil tourne sous macOS Big Sur mais est bien sûr compatible avec Monterey, la dernière version.

Enfin niveau connectique, vous disposez d'une prise jack, de deux ports Thunderbolt, d'un port Ethernet. Et pour ce qui est de la connectivité, le Mac Mini 2020 propose du Bluetooth 5.0 et du Wifi 6.

MacBook Air M1 à 999 € 1129 €

Le MacBook Air M1 est l'une des plus belles surprises d'Apple de ces dernières années. La gamme a connu une évolution majeure grâce à l'intégration de la toute première puce Apple Silicon. Alors qu'il faut débourser 1130 € pour se l'offrir en temps normal, l'ordinateur portable est à 999 € en ce moment. Cela correspond à une réduction de 130 €. Précisons qu'il s'agit de la version équipée d'un SSD de 256 Go et de 8 Go de RAM. Pour ce qui est des performances, le MacBook Air a désormais peu de chose à envier au MacBook Pro de la même catégorie. L'avantage est encore plus grand quand on le compare aux versions Intel. Sachez qu'il est jusqu'à 3,5 fois plus puissant et que son GPU offre également des traitements beaucoup plus rapides. Enfin, l'autonomie du MacBook Air s'est beaucoup améliorée et offre une endurance indicative de 20 heures sur une charge. Pour en savoir plus, notre test du MacBook Air 2020 (M1) est par ici. iPhone 12 Pro Max 128 Go à 999 € 1259 € CLIQUEZ ICI POUR PROFITER DE CE BON PLAN Sur Cdiscount, l'iPhone 12 Pro Max est en promo à l'occasion du Black Friday. Dans sa version 128 Go, il est à 999 € au lieu de 1259 €. Vous bénéficiez donc d'une réduction immédiate de 260 €. L'iPhone 12 Pro Max reste un excellent modèle en 2021 malgré l'arrivée de son successeur. Compatible 5G, l'iPhone 12 Pro Max dispose d'un écran Super Retina OLED de 6,7 pouces. Le smartphone est équipé d'un processeur A14, d'une mémoire vive de 6 Go de RAM et d'une batterie de 3 687 mAh compatible. Vous bénéficiez de la charge rapide ainsi que de la recharge sans fil MagSafe. Pour ce qui est de la partie photo, l'iPhone 12 Pro embarque quatre capteurs, dont 3 modules de 12 MP (grand angle, ultra grand angle et téléobjectif). Le quatrième n'est autre que le module lidar destiné à la profondeur de champ et aux applications de réalité augmentée.

MacBook Pro 13 M1 à 1299 € 1499 €

Enfin, le MacBook Pro 2020 équipé de la puce M1 est elle aussi en promotion à l'occasion de la Black Friday Week. Elle est à 1249 € au lieu de 1449 € sur Amazon, Fnac et Boulanger. Cela correspond à une réduction immédiate de 200 €. Ce MacBook intègre une mémoire vive de 8 Go et 256 Go de stockage SSD. Grâce à la puce M1, il offre un énorme gain de performances aussi bien niveau processeur que puce graphique.

On y retrouve par ailleurs un Neural Engine de 16 cœurs destiné à l'intelligence artificielle. Si vous voulez plus de stockage interne, la version 512 Go est aussi en promotion à 1479 € au lieu de 1679 €. Là aussi vous profitez d'une réduction de 200 €.