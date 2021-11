Black Friday souris et claviers Logitech : les offres imbattables d’Amazon et Cdiscount

Amazon et Cdiscount profitent du Black Friday pour brader de nombreux produits Logitech. Si vous souhaitez acheter une souris ou un clavier, les deux boutiques proposent des réductions importantes. Filaire ou sans-fil, gamer ou non-gamer, voici les souris et claviers Logitech en promo.

Si vous recherchez une souris ou un clavier, il est encore possible de profiter de réductions du Black Friday chez Amazon et Cdiscount. Les deux boutiques organisent en ce moment une « opération bradage » de bon nombre de produits Logitech. Dans ce lot de bons plans que nous avons dénichés pour vous, il y a par exemple une offre sur la souris Logitech MX Anywhere 2. Celle-ci est proposée en ce moment à 29,99 € au lieu de 79,99 €.

La version 2S est quant à elle à 39,99 € au lieu de 89,99 €, cette fois-ci sur Cdiscount. On vous propose une liste incontournable de souris et de claviers sans fil ou filaires, de souris/clavier gamer ou bureautiques. Tous signés Logitech. Sans plus tarder, voici les produits concernés :

Voilà les meilleures offres du web sur les souris et clavier Logitech. Vous devriez y trouver votre bonheur. Et pour aller plus loin, jetez un coup d'œil sur notre sélection des meilleurs bons plans Black Friday ou encore celle sur les jeux, accessoires et abonnements PS5 et PS4. Et en dehors de Cdiscount et Amazon, les enseignes Fnac et Darty sont au rendez-vous du Black Friday 2021.