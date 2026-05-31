Une arnaque massive piège les internautes, Free coupe des milliers d’abonnés, c’est le récap’ de la semaine

Une fausse alerte de sécurité bloque les navigateurs web, Free s'apprête à couper l'accès internet de nombreux abonnés ADSL, Google déploie sa mise à jour mensuelle pour Android, c'est le récap' de la semaine.

Cette semaine, Volvo s'amuse de la vitesse de recharge de ses véhicules qui empêche les conducteurs de finir leur repas, une vaste escroquerie en ligne paralyse les écrans de près de trois millions de victimes et Google déploie la mise à jour mensuelle de son système pour améliorer Wallet et le Play Store. Alors que YouTube Music intègre enfin une option élémentaire pour trier ses listes de lecture, Free crée la surprise en annonçant la résiliation de milliers de forfaits Freebox.

Le syndrome du hot-dog : quand la recharge rapide des voitures électriques coûte cher

Avec l'amélioration constante des batteries et des réseaux de bornes, les voitures électriques se rechargent désormais à toute vitesse. Cette avancée technique donne naissance à un comportement inattendu que le directeur technique de Volvo, Anders Bell, a baptisé le « syndrome du hot-dog ». Le principe est simple, un conducteur s'arrête sur l'autoroute pour brancher son véhicule sur une borne ultra-rapide et en profite pour aller s'acheter à manger. Le problème, c'est que la recharge se termine en quelques minutes seulement, bien avant que l'automobiliste n'ait fini son repas. En restant branché inutilement, il voit la facture grimper en flèche, transformant sa pause en un arrêt particulièrement coûteux pour son portefeuille.

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Une arnaque paralyse votre navigateur pour vous soutirer de l'argent

Une campagne de piratage massive baptisée CypherLoc s'en prend aux internautes en bloquant complètement leur navigateur internet. Après avoir cliqué sur un lien piégé reçu par e-mail, la victime voit son navigateur passer en plein écran forcé, et les menus et le curseur de la souris deviennent inutilisables. Pour provoquer la panique, le site malveillant affiche de fausses alertes de sécurité ainsi que la véritable adresse IP de l'utilisateur. Le but est de le pousser à appeler d'urgence un numéro de téléphone affiché à l'écran. Au bout du fil, de faux techniciens de chez Microsoft tentent alors de lui extorquer ses mots de passe et ses coordonnées bancaires.

Lire : Cette arnaque a piégé 2,8 millions de victimes en bloquant leur navigateur avec une fausse alerte

La mise à jour d'Android de mai apporte du nouveau pour vos clés de voiture et le Play Store

Google vient de déployer la mise à jour de mai de ses services système pour améliorer ses applications. La nouveauté principale concerne Google Wallet et le partage des clés de voiture numériques. Vous pouvez désormais attribuer des profils précis à vos proches ou à un garagiste, comme copropriétaire ou invité, et même limiter à distance la vitesse ou le volume de l'autoradio. Le partage de ces clés entre vos différents appareils est également simplifié. Enfin, le Google Play Store s'offre un affichage optimisé sur les tablettes et les écrans pliants, tout en ajoutant une option pratique pour reprendre une partie de jeu là où vous l'aviez laissée. Pour profiter de ces nouveautés, vous pouvez forcer la recherche de la mise à jour depuis l'onglet Google dans les paramètres de votre téléphone.

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YouTube Music intègre enfin une option de tri pour ses playlists

Google préfère souvent ajouter des fonctions complexes plutôt que de s'occuper des options les plus simples. C'est le cas sur YouTube Music qui, après dix ans d'existence, permet enfin à ses utilisateurs de trier correctement leurs listes de lecture. Un internaute a repéré sur Reddit l'arrivée du tri par titre, par artiste et par album. Ce sont des fonctionnalités pourtant normales que toute la concurrence propose depuis une éternité, mais dont les abonnés de YouTube Music étaient privés. Cette nouveauté est intégrée à la dernière mise à jour de l'application mais son déploiement se fait progressivement. Il faudra donc peut-être attendre encore un peu avant de voir apparaître ces boutons sur votre propre smartphone.

Lire : YouTube Music : il aura fallu attendre 2026 pour que l’application adopte enfin cette option des plus basiques

Free se débarrasse de ses derniers clients ADSL en zone non dégroupée

C'est un coup dur pour les clients Freebox ADSL situés en zone non dégroupée. Free a pris la décision radicale de résilier leur contrat de manière unilatérale car leur secteur n'est pas éligible à la fibre de l'opérateur. Les abonnés concernés ont reçu un message indiquant que leur connexion sera coupée le 9 juillet 2026, ce qui leur laisse très peu de temps pour trouver une autre solution. Free ne propose aucune alternative, comme une box 4G ou 5G, obligeant ces foyers à se tourner vers la concurrence, le satellite ou les réseaux mobiles par leurs propres moyens. Financièrement, Free préfère abandonner ces clients plutôt que de continuer à louer les équipements ADSL d'Orange, une décision purement commerciale qui fait grincer des dents mais qui s'inscrit dans sa stratégie de se concentrer à fond sur la fibre.

Lire : Free résilie unilatéralement et coupe internet à des milliers d’abonnés ADSL

Nos tests de la semaine

JBL Live 780NC : confort et autonomie pour le nouveau casque milieu de gamme de JBL

Le JBL Live 780NC est un casque très complet qui propose une expérience quotidienne proche du haut de gamme pour un tarif raisonnable. On aime son design confortable, son autonomie impressionnante ainsi que sa polyvalence générale. La réduction de bruit s'avère satisfaisante et l'ensemble fonctionne très bien avec l’application JBL Headphones et la technologie Personi-fi. En revanche, on aime moins le manque de nuance du produit, sa scène sonore plutôt restreinte et ses basses qui se montrent peut-être un peu trop prononcées. Enfin, on regrette également l'absence du câble de charge dans la boîte.

Lire : Test JBL Live 780NC : un casque à l’excellent rapport qualité-prix

007 First Light : un excellent divertissement malgré quelques défauts

C'est un vrai plaisir de retrouver l'agent secret dans cette aventure d'une vingtaine d'heures. On aime le rythme soutenu, la mise en scène spectaculaire et le respect total de l'univers de James Bond. Ce jeune 007 est un excellent personnage, l'écriture est soignée et les gadgets apportent plein de bonnes idées de gameplay qui rappellent le style d'un Uncharted. Le jeu est fluide, généreux en contenu et offre des décors magnifiques. Attention, il y a toutefois quelques faiblesses techniques, même sur PS5 Pro, et un déroulement un peu trop linéaire. L'infiltration est malheureusement gâchée par une IA stupide, les combats manquent d'inspiration et certains méchants restent sous-exploités. Enfin, la bande-son est trop en retrait et l'absence de doublages en français est difficile à pardonner pour une telle franchise.

Lire : Test 007 First Light : le jeu d’action-aventure pop-corn qu’on espérait, mais le nouveau James Bond doit encore mûrir un peu

Xiaomi 17T Pro : un smartphone équilibré pour son prix malgré quelques compromis

Face à une concurrence féroce, le Xiaomi 17T Pro s'impose comme un choix cohérent sur le marché. Lors de notre test, nous avons apprécié son design simple mais bien construit, son écran bien calibré et très lumineux, ainsi que ses performances élevées et parfaitement maîtrisées. L'autonomie est vraiment élevée et l'interface HyperOS est enfin moins encombrée d'applications tierces. Si la configuration photo est complète, tout n'est pas parfait. On aime moins le dos en polycarbonate qui manque de standing pour ce prix, le déséquilibre audio entre les deux haut-parleurs et le peu d'utilisations concrètes de l'IA. Enfin, la partie photo déçoit par moments avec un module ultra grand-angle peu utile et un bruit numérique très gênant sur les vidéos de nuit, surtout en utilisant le téléobjectif.

Lire : Test Xiaomi 17T Pro : un smartphone avec de beaux arguments mais pas sans défauts

RedMagic Cooler Pro 8 : un refroidisseur ultra performant mais trop contraignant

Le Cooler Pro 8 répond parfaitement à sa promesse en stabilisant les performances du smartphone pour les longues sessions de jeu. On aime son design compact facile à emporter partout, ses performances de refroidissement extrêmes et la présence d'un sticker magnétique dans la boîte pour les appareils non compatibles d'origine. L'application dédiée permet également de contrôler finement le ventilateur. En revanche, on aime moins les gros compromis sur la praticité, notamment l'impossibilité d'utiliser la charge inversée des téléphones et l'incompatibilité avec les manettes USB. De plus, son efficacité dépend beaucoup du design du smartphone, l'utilisation étant optimisée uniquement pour une position centrale du processeur.

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