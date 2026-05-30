Face à la crise énergétique, Lidl dégaine une solution à moins de 300 €

Les batteries solaires, qui peuvent être couplées à des panneaux photovoltaïques de balcon, sont en mesure de faire baisser votre facture d’électricité. Et, bonne nouvelle, Lidl vous propose un modèle à prix abordable.

Suite à la guerre en Ukraine, associée aux conflits au Moyen-Orient, les prix de l’électricité ont tendance à flamber. De plus, notre consommation électrique pourrait bientôt être limitée pour éviter les coupures de courant. Alors, doit-on se passer de nos appareils électriques favoris pour limiter la casse ? Pas forcément. Tout d’abord, on vous propose quelques astuces pour réduire votre facture d’électricité. Il est ensuite possible de s’équiper de manière adaptée pour tenter de contrebalancer l’augmentation du prix de l’électricité.

Toutefois, il faut parfois mettre la main à la poche. On pense par exemple au Jackery SolarVault 3, un système solaire qui se branche en 5 minutes et fait baisser votre facture d’électricité dès le premier jour. Toutefois, ce dernier coûte plus de 1 000 €. Mais il ne faut pas oublier Lidl, qui a l’habitude de proposer des appareils électroniques à prix cassés.

Lidl : une batterie de balcon à moins de 300 €

L’enseigne vient ainsi de lancer une nouvelle batterie de balcon, avec un prix de départ de 299 €. Disposant d’une entrée de 1 000 W associée à une sortie de 800 W, la batterie affiche une capacité de pas moins de 2,24 kWh. Et, bonne nouvelle, celle-ci peut être compatible avec l’application Lidl Home de l’entreprise. Toutefois, cette version coûte légèrement plus cher, avec un prix de 399 €.

Alors, qu’entend Lidl par « batterie de balcon » ? La réponse est simple : son format compact lui permet d’être stockée sur… un petit balcon. De fait, cela vous permet d’éviter d’encombrer votre intérieur, ce qui peut se révéler bien pratique dans de nombreuses situations. La batterie affiche les dimensions suivantes : 310 × 170 × 350 mm. Côté poids, elle pèse environ 19,8 kg.

Toutefois, batteries et pluie ne font pas bon ménage. Mais, dans le cas où votre balcon ne serait pas couvert, la batterie Lidl pourrait bénéficier d’une certification IP65. En d’autres termes, celle-ci serait résistante aux averses. Il est par ailleurs important de noter que les panneaux photovoltaïques ne sont pas fournis avec la batterie Lidl. Bonne nouvelle toutefois : cette cellule solaire quasi invisible veut transformer chaque fenêtre en source d’énergie.

Source : PV Magazine