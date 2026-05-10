Des fuites chez Samsung, un logiciel Windows piégé par un malware, c’est le récap’ de la semaine

Samsung dévoile malgré lui ses futurs smartphones pliables, un malware menace les PC Windows, Xiaomi propose de booster vos anciens téléphones, c'est le récap' de la semaine.

Cette semaine, le design des futurs Galaxy Z Fold 8 et Wide Fold est confirmé par erreur par Samsung, Xiaomi lance un programme pour remplacer les batteries usagées par des modèles plus endurants et Samsung déploie la version stable de One UI 8.5 sur de nombreux appareils. Attention, un logiciel Windows très utilisé diffuse un virus depuis plusieurs semaines. Bonne nouvelle, Google Messages améliore son appareil photo pour réussir vos clichés même quand la lumière manque.

Samsung confirme involontairement le design de ses prochains smartphones pliants

Le constructeur a laissé échapper des illustrations des futurs Galaxy Z Fold 8 et Galaxy Wide Fold dans la version bêta de One UI 9. Ces images en deux dimensions valident les rumeurs précédentes, montrant un bloc photo proche de celui du Galaxy S25 Edge et un format global plus compact pour le Fold 8. Le nouveau modèle “Wide Fold”, plus large comme son nom l'indique, est notamment attendu pour venir concurrencer le futur iPhone Ultra pliable d'Apple. Samsung devrait lever officiellement le voile sur ces appareils lors d'une conférence prévue le 22 juillet prochain.

Lire : Samsung laisse lui-même fuiter des images officielles des Galaxy Z Fold 8 et Wide Fold

Un logiciel Windows historique diffuse un malware depuis son site officiel

Les chercheurs de chez Kaspersky ont lancé une alerte, le célèbre logiciel Daemon Tools est actuellement victime d'une attaque à la source. Des pirates ont réussi à corrompre les fichiers d'installation directement sur le site de l'éditeur en utilisant un certificat de sécurité authentique, ce qui rend le virus invisible pour la plupart des antivirus. Toutes les versions Windows numérotées de 12.5.0.2421 à 12.5.0.2434 sont concernées. Une fois installé, le programme espionne votre machine pour découvrir si elle présente un intérêt pour un vol de données ou l'installation d'un accès à distance permanent. Si vous utilisez ce logiciel, on vous recommande de vite le désinstaller et de lancer une analyse complète de votre système avec Windows Defender ou un antivirus à jour.

Lire : Windows : attention si vous utilisez ce logiciel populaire, il contient un malware depuis un mois

Xiaomi booste l'autonomie de ses anciens modèles avec des batteries plus performantes

Xiaomi propose désormais de booster l'autonomie de ses anciens smartphones en installant des batteries plus grosses que celles de départ. Grâce à une nouvelle technologie au silicium-carbone, la marque augmente la capacité sans changer la taille du composant. Par exemple, un Xiaomi 13 peut gagner 350 mAh de réserve supplémentaire. Cette opération est lancée en Chine pour environ 24 euros et offre une meilleure endurance qu'au premier jour. Le constructeur précise tout de même que la recharge sera un peu plus longue et que le téléphone aura besoin d'un petit temps de recalibrage après l'intervention.

Lire : Xiaomi propose de remplacer la batterie de ses vieux smartphones par de plus performantes

Samsung déploie One UI 8.5 en avance et sur plus d'appareils que prévu

Samsung a surpris tout le monde en lançant la version stable de One UI 8.5 avant la date attendue. Alors que les dernières rumeurs misaient sur le 9 mai, la mise à jour est déjà disponible, pour l'instant en Corée du Sud, avant d'arriver très prochainement en Europe. Autre bonne surprise, la liste des appareils éligibles est plus longue que prévu. En plus des récents Galaxy S25 et des derniers pliables, les modèles haut de gamme de 2024 comme les Galaxy S24, le Z Fold 6 ou encore les tablettes Tab S10 et S11 peuvent déjà l'installer. N’hésitez pas à jeter un œil à notre actu dédiée pour connaître la marche à suivre pour profiter de la mise à jour.

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Google Messages : bientôt des photos plus faciles à cadrer dans le noir

L'appareil photo intégré à Google Messages va devenir plus pratique pour les clichés nocturnes. Une future mise à jour ajoutera une fonction d'amélioration en basse lumière qui booste la luminosité de l'aperçu en direct. Attention toutefois à ne pas confondre cette nouveauté avec un mode nuit classique, elle ne modifie pas la qualité finale de l'image, mais permet simplement de mieux voir ce que l'on cadre avant de déclencher. Selon le modèle de votre smartphone et sa version d'Android, cette aide sera gérée soit de manière logicielle, soit directement par le processeur pour un résultat plus précis.

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Notre test de la semaine

Honor 600 Pro : un smartphone équilibré et vraiment convaincant

Le Honor 600 Pro réussit son pari en corrigeant les lacunes du modèle standard grâce à une fiche technique plus ambitieuse. On aime son écran AMOLED très lumineux et parfaitement calibré par défaut, ainsi que les performances solides de sa puce Snapdragon 8 Elite qui reste stable même lors de grosses sessions. L'autonomie est rassurante malgré un processeur gourmand, et l'ajout d'un téléobjectif optique apporte enfin la polyvalence photographique qui manquait à la gamme. En revanche, on regrette l'importante hausse de prix par rapport à la génération précédente et l'absence de coque dans la boîte. Le design est soigné mais manque d'originalité et les lentilles photo s'avèrent un peu trop sensibles aux reflets gênants.

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