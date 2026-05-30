Fable : face à GTA 6, Xbox capitule et repousse son RPG culte

Mauvaise nouvelle pour les fans qui espéraient retourner en Albion cette année. En effet, Xbox a officiellement annoncé le report de la sortie du reboot de Fable, qui ne verra pas le jour de sitôt. Le très attendu GTA 6 est peut-être à blâmer…

La console de Microsoft possède un vaste catalogue de titres cultes. La Xbox première du nom a par exemple hébergé Halo : Combat Evolved, qui est longtemps resté le jeu le plus vendu de la console. Mais il ne faut pas oublier le RPG culte de Peter Molyneux, Fable, qui a vu le jour il y a plus de 20 ans. Celui-ci a connu un grand succès critique et a d’ailleurs eu droit à plusieurs suites. On pense notamment à Fable II, une exclu Xbox 360 sortie en 2008, ou encore à Fable III, sorti quelques années plus tard.

Mais cette fois, il ne s’agit pas d’une simple suite. En effet, le studio Playground Games, notamment connu pour Forza Horizon, prépare un ambitieux reboot du jeu Xbox de 2004. Et le moins que l’on puisse dire, c’est que le projet ne date pas d’hier. Fable a été annoncé en 2020, avant d’avoir droit à une bande-annonce quelques années plus tard, en 2023.

Fable vs GTA 6 : Xbox vient-elle de reconnaître sa défaite ?

Plus tôt cette année, Xbox officialisait la sortie du reboot de Fable pour la fin 2026. Mais les choses ont changé. Il est en effet important de rappeler que le non moins attendu GTA 6 devrait débarquer sur cette même période, le 19 novembre 2026 plus exactement. Et il semblerait qu’Xbox cherche à éviter de se confronter à ce concurrent de taille.

This is year is packed with incredible games for XBOX players to enjoy, from Halo: Campaign Evolved, Gears of War: E-Day and Call of Duty Modern Warfare 4 to Control Resonant, Star Wars: Galactic Racer and Grand Theft Auto VI. In order to plan our game launches through the… pic.twitter.com/eNXiA9ebn4 — XBOX (@XBOX) May 29, 2026

C’est en tout cas ce que semble évoquer Matt Booty, directeur du contenu chez Xbox, qui déclare : « Nous sommes très enthousiastes quant à l’état du jeu. Nous voulons nous assurer qu’il dispose de sa propre fenêtre de lancement, nous allons donc le déplacer de cet automne à février. »

Sur X (Twitter), Xbox a d’ailleurs publié une déclaration allant dans ce sens. « Afin de planifier nos sorties de jeux pendant les fêtes de la meilleure manière possible pour les joueurs, nous repoussons Fable à février 2027 afin qu’il bénéficie du moment dédié qu’il mérite. », peut-on lire sur le compte officiel de la console de Microsoft, qui a récemment changé de nom et de logo.