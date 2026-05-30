L’excellente tablette Xiaomi Pad 7 passe à petit prix avec ce code, mais l’offre ne va pas durer

Vous souhaitez acheter une nouvelle tablette et la Xiaomi Pad 7 vous fait de l’oeil ? Pas étonnant, ce modèle aux caractéristiques avancées ne manque pas d’atouts ! Et bonne nouvelle, vous pouvez actuellement vous l’offrir à prix cassé. Alors qu’elle est normalement en vente à 431 €, vous pourrez l’acheter à 215 € seulement avec le code PHDFRS30. On vous explique tout !

Cliquez ici pour profiter de ce bon plan

Comme chaque début de mois, AliExpress dévoile une série de codes qui cassent les prix de nombreux produits high-tech. Malheureusement, ces codes expirent très vite et il faut être parmi les premiers connectés pour en profiter. Cette fois, nous connaissons les codes en avance. Ils seront actifs à partir du 1er juin à 00h01 donc préparez d’ores et déjà votre panier.

Vous cherchez une tablette aux caractéristiques haut de gamme, mais qui reste accessible ? En proposant des appareils au rapport qualité-prix imbattable, Xiaomi a réussi à devenir une marque incontournable dans nos maisons. La Xiaomi Pad 7 ne fait pas exception. Cette puissante tablette cumule les bons points. Et avec le code PHDFRS30, vous pourrez vous l’offrir à 215,68 € seulement au lieu de 431 € dans sa version avec un espace de stockage de 128 Go.

Pour rappel, voici tous les codes qui seront valables à partir du 1er juin à 00h01 :

3 € de remise dès 15 € d'achat : PHDFRS03

6 € de remise dès 39 € d'achat : PHDFRS06

11 € de remise dès 79 € d'achat: PHDFRS11

20 € de remise dès 139 € d'achat : PHDFRS20

30 € de remise dès 209 € d'achat : PHDFRS30

50 € de remise dès 359 € d'achat : PHDFRS50

65 € de remise dès 459 € d'achat : PHDFRS60

Quelles sont les caractéristiques de la Xiaomi Pad 7 ?

Les tablettes haut de gamme embarquent généralement les dernières technologies, mais sont également trop chers pour de nombreuses bourses. Heureusement, il existe des modèles aux caractéristiques avancées qui restent tout de même accessibles. C’est le cas de la Xiaomi Pad 7, sortie l’année dernière.

La Xiaomi Pad 7 ne manque pas d’atouts, à commencer par sa puissante puce Snapdragon 7+ Gen 3 gravée en 4nm et couplée à 8 Go de RAM. Ce modèle dispose aussi d’un espace de stockage de 128 Go garder vos précieux contenus directement sur votre tablette.

Côté écran, on retrouve une belle dalle CrystalRes 3.2K de 11,2 pouces qui profite d’une définition de 3200 x 2136 pixels et d’un taux de rafraîchissement de 144 Hz . Vous pouvez ainsi profiter d’images fluides, riches en couleurs et particulièrement contrastées.

La Xiaomi Pad 7 embarque aussi une caméra frontale ultra grand angle de 8MP et un capteur arrière de 13 MP. Et enfin, avec une batterie de 8850 mAh compatible avec une charge maximale de 44W, cette tablette résiste à une journée d’utilisation intensive.